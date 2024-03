EQS-News: Berliner Strumpfhosen-Label saint sass und Trade Republic kooperieren zum Weltfrauentag, um auf die private Altersvorsorge aufmerksam zu machen und Frauen zum Investieren zu ermutigen. (deutsch)

Berliner Strumpfhosen-Label saint sass und Trade Republic kooperieren zum Weltfrauentag, um auf die private Altersvorsorge aufmerksam zu machen und Frauen zum Investieren zu ermutigen.

08.03.2024

* Gemeinsame "RETIRE RICH"-Kampagne schafft Aufmerksamkeit für den Gender

Pension Gap in Deutschland und unterstreicht die Wichtigkeit der

privaten Altersvorsorge von Frauen.

* Das Strumpfhosen-Label saint sass präsentiert am 08. März, zum

Weltfrauentag, die limitierte Statement-Strumpfhose "RETIRE RICH".

* Daten von Trade Republic und seinen mehr als 4 Millionen Investierenden

zeigen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind und im Durchschnitt

eine um 2% höhere Rendite erzielen als Männer.

* Frauen investieren langfristiger, diversifizierter und regelmäßiger als

Männer und erzielen damit höhere Renditen.

* Trade Republic spendet 100% der Profite an "seiStark e.V.", eine

Organisation, die die Spende gezielt zur Förderung der finanziellen

Bildung von Frauen in lokalen Projekten verwenden wird.

Berlin, 8. März, 2024. Frauen erhalten in Deutschland durchschnittlich 30%

weniger Rente als Männer. Darüber hinaus investieren Frauen auch strukturell

weniger am Kapitalmarkt, was zu einer geringeren Vermögensbildung in der

privaten Altersvorsorge führt. Gleichzeitig zeigen Daten von Trade Republic

und seinen über 4 Millionen Kundinnen und Kunden aber auch, dass Frauen

tatsächlich die besseren Anlegerinnen sind. Frauen erzielen im Durchschnitt

eine um 2% höhere Rendite aufgrund einer breiter diversifizierten

Anlagestrategie. Das Strumpfhosen-Label saint sass und Europas größte

Sparplattform, Trade Republic, schließen sich nun zusammen, um Frauen zu

ermutigen, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. "RETIRE RICH" ist das

diesjährige Motto der Kampagne, die Frauen stärker an das Investieren

heranführen soll.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Trade Republic diese wichtige

Initiative zu starten, die ein lange vernachlässigtes Thema in den

Mittelpunkt stellt. Dass Frauen mit starken Mode-Statements überzeugen,

haben wir bereits bewiesen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Frauen dazu

ermutigen, sich für finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge stark zu

machen. Wir haben dazu das Motto 'RETIRE RICH' gewählt, um eine Diskussion

über die Altersvorsorge von Frauen anzustoßen und das vorhandene Problem

provokativ anzusprechen", so Vivien Wysocki, Co-Gründerin von saint sass.

Mit ihrer Kampagne möchten die beiden in Berlin ansässigen Unternehmen eine

Diskussion über den Gender Pension Gap anstoßen und Frauen außerdem

ermutigen, ihre private Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen. Laut

Zahlen des Statistischen Bundesamts läuft etwa jede fünfte Frau in

Deutschland über 65 Jahren Gefahr, in Altersarmut leben zu müssen. Die Daten

von Trade Republic zeigen jedoch, dass Frauen im Jahr 2023 am Kapitalmarkt

im Schnitt eine um 2% höhere Rendite pro Jahr erzielen als Männer. Ein Grund

dafür ist, dass Frauen ihre Portfolios breiter diversifizieren und ETFs in

ihren Portfolios um 23% höher gewichten als Männer. Darüber hinaus

investieren Frauen 10% häufiger mit Hilfe von Sparplänen. Die Analyse von

Trade Republic deckt jedoch auch Herausforderungen auf: Frauen beginnen im

Schnitt nicht nur zwei Jahre später, sondern starten auch mit 30% weniger

Kapital als Männer.

"Wir sehen eine neue Generation selbstbewusster Anlegerinnen, die zum ersten

Mal mit Trade Republic investieren. Doch es gibt noch viel zu tun. Die

Rentenlücke ist für Frauen besonders brisant, da sie immer noch weniger

Rente vom Staat erhalten. Wir sehen aber auch, dass Frauen erfolgreicher am

Kapitalmarkt sind, weil sie in der Regel einen langfristigen und

diversifizierten Ansatz verfolgen. Daher möchten wir Millionen von Frauen in

Deutschland dazu ermutigen, selbstbewusster zu sein und noch heute mit dem

Sparen am Kapitalmarkt zu beginnen", sagt Christian Hecker, Mitgründer von

Trade Republic.

Die Initiative wird ab dem 8. März 2024 mit einer eigenen Website zur Gender

Pension Gap und Female Investing online gehen. Die limitierten

Statement-Strumpfhosen "RETIRE RICH" werden exklusiv auf saintsass.com

erhältlich sein.

Trade Republic wird 100% der Profite an "seiStark e.V." spenden, einer

Organisation, die den Betrag gezielt zur Förderung von finanzieller Bildung

von Frauen in lokalen Projekten verwenden wird.

Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Website I FAQ I Instagram I X | LinkedIn | TikTok

Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns:

Bettina Fries | Trade Republic

presse@traderepublic.com

Sina Laurin Neumann | saint sass

hi@sinalaurin.com

Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren,

einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten

Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17

europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen in Milliardenhöhe ist

Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die

Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in

Sparpläne, Bruchteilshandel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und

Kryptowährungen. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen mit deutscher

Vollbanklizenz, das von der BaFin und Bundesbank überwacht wird. Europas

größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Peter Thiels

Founders Fund, Ontario Teachers', Sequoia oder TCV Wachstumskapital

erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian

Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

Über saint sass

"MOM, I AM A RICH MAN" - Mit dieser legendären Aussage von Cher begann die

Geschichte von saint sass. Das Berliner Label wurde 2021 von Vivien Wysocki

& Larissa Schmid aus ihrer Leidenschaft für Strumpfhosen gegründet. Made by

women - for Women. saint sass heißt übersetzt "Heilige Frechheit" und steht

für ein Leben voller Gegensätze, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein,

Selbstironie und Müheloser Eleganz. Designed in Berlin & Made in Italien:

saint sass achtet auf eine nachhaltige Lieferkette und die Verwendung

hochwertiger Materialien, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Die

Strumpfhosen werden mit viel Liebe zum Detail in Deutschland gestrickt, die

Statements werden in Handarbeit im Saarland angebracht. Zudem erfolgt die

Verpackung in kleinen Größen auf Papier.

Weitere Informationen unter saintsass.com .

Über seiStark e.V

seiStark e.V. setzt sich für die Belange von Frauen in Not ein. Das

Herzstück unserer Arbeit ist unser Mentoring-Programm "Zusammen STARK", bei

dem wir Frauen unsere STARKmacherinnen zur Seite stellen. Sie unterstützen

die Frauen langfristig und individuell beim Lösen ihrer Baustellen. So

begleiten unsere STARKmacherinnen die Frauen auf ihrem Weg hin zu einem

selbstbestimmten Leben. Ergänzt und unterstützt wird diese Arbeit darüber

hinaus durch zahlreiche Projekte unseres Vereins. Lassen Sie uns gemeinsam

dafür sorgen, dass soziale Herkunft, Diskriminierung und persönliche

Schicksalsschläge nicht den weiteren Lebensweg beeinträchtigen. Helfen Sie

uns dabei, möglichst vielen Frauen ein selbstbestimmtes, unabhängiges und

glückliches Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.seistark-ev.de .

