EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH setzt robusten, von Wachstum und Stabilität geprägten Kurs in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 fort (deutsch)

* Starker Umsatzanstieg von +20,5 % in den ersten neun Monaten 2023

(Q3 2023 vs. Q3 2022: +8,7 %)

* EBITDA in den ersten neun Monaten bei 16,1 Mio. EUR im Rahmen der

Erwartungen des Managements

* Signifikanter Auftragseingang in Höhe von 111,8 Mio. EUR in den ersten

neun Monaten 2023

Frankfurt a. M., 30. November 2023 - Die BOOSTER Precision Components GmbH

(Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Konzernergebnisse für

die ersten neun Monate 2023 veröffentlicht.

9M 2023: Anhaltendes Umsatzwachstum und starker Auftragseingang

BOOSTER verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 einen starken

Auftragseingang in Höhe von 111,8 Mio. EUR, wobei 13,2 % auf nicht für

Verbrennungsmotoren bestimmte Produkte entfielen.

In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Umsatz des Unternehmens auf

Konzernebene um 20,5 % auf 138,5 Mio. EUR an, verglichen mit 114,9 Mio. EUR

im Vorjahreszeitraum.

Auf der Ertragsseite erzielte das Unternehmen in den ersten neun Monaten

2023 ein EBITDA von 16,1 Mio. EUR und lag damit leicht über dem Wert des

Vorjahreszeitraums (9M 2022: 15,9 Mio. EUR).

Bereinigt man das EBITDA um den Einmaleffekt aus dem Verkauf eines Gebäudes

in Povazska (Slowakei) im dritten Quartal 2023 in Höhe von EUR 0,4 Mio. EUR

und das Vorjahres-EBITDA um den Einmaleffekt aus dem Verkauf eines Gebäudes

in Belusa (Slowakei) im ersten Quartal 2022 in Höhe von 2,5 Mio. EUR, so

stieg das EBITDA in den ersten drei Quartalen 2023 auf vergleichbarer Basis

um 2,3 Mio. EUR bzw. 16,7%.

Booster erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein EBIT von 10,2 Mio. EUR (9M

2022: 9,4 Mio. EUR). Aufgrund gestiegener Zinsaufwendungen belief sich der

Konzernüberschuss auf 1,7 Mio. EUR (9M 2022: 2,8 Mio. EUR).

Der höhere Bestand an Vorräten und Forderungen aufgrund des deutlich höheren

Umsatzvolumens in den ersten neun Monaten 2023 führte zu einem Anstieg der

kurzfristigen Vermögenswerte von 65,9 Mio. EUR auf 74,5 Mio. EUR. Die

Bilanzsumme erhöhte sich somit von 107,2 Mio. EUR auf 118,7 Mio. EUR. Das

Eigenkapital wuchs deutlich um 24,4 % auf rund 16,0 Mio. EUR zum 30.

September 2023 gegenüber 12,9 Mio. EUR zum Jahresende 2022.

Jerko Bartoli, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components:

"Unsere jüngsten Geschäftsabschlüsse stimmen uns sehr zuversichtlich,

insbesondere infolge der längerfristigen Struktur dieser Aufträge. Die

positive Entwicklung des Neugeschäfts im Bereich der Elektromobilität, wo

größere Auftragsvergaben im vierten Quartal 2023 erwartet werden, bestätigt

darüber hinaus unser Vertrauen in die Fähigkeit von BOOSTER, sich an die

Bedürfnisse der sich wandelnden Automobilindustrie anzupassen. Ein weiterer

Meilenstein waren die im dritten Quartal erfolgreich durchgeführten

Kundenaudits in unserem Werk in Schwanewede, die Voraussetzung für neue

Aufträge sind. Auch in unserem Werk in Taicang haben wir ein Pre-Audit

bestanden - ein vielversprechendes Zeichen für den Start unseres neuen

Brennstoffzellengeschäfts in China im Jahr 2024."

Wachstum im dritten Quartal 2023 mit nachlassender Dynamik

BOOSTER verzeichnete im dritten Quartal 2023 erneut eine deutlich höhere

Nachfrage als im Vorjahreszeitraum, wenngleich sich die Dynamik im Vergleich

zum ersten Halbjahr leicht abgeschwächt hat.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Q3 2023 auf 44,3 Mio. EUR (Q3 2022: 40,7

Mio. EUR), was ein deutliches Wachstum von 8,7 % im Vergleich zum Q3 2022

darstellt.

In Q3 2023 erzielte BOOSTER ein EBITDA von 4,9 Mio. EUR, was einem moderaten

Anstieg gegenüber dem EBITDA von Q3 2022 in Höhe von 4,7 Mio. EUR

entspricht. Das EBIT von BOOSTER entwickelte sich positiv und wuchs von 2,5

Mio. EUR im dritten Quartal 2022 auf 2,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2023

an. Das Konzernergebnis war mit -0,2 Mio. EUR leicht negativ (Q3 2022: 0,5

Mio. EUR).

"Im Zuge der Entwicklung zu einem Multibranchenanbieter durch die

Erschließung neuer Märkte und Zielgruppen haben wir eine neue

BOOSTER-Website gelauncht, auf der unsere vier Geschäftsbereiche

Brennstoffzellen, E-Mobilität, Industrie und Turbo direkt über den

prominenten Header aufgerufen werden können. Die neue Website geht Hand in

Hand mit dem neuen Firmenslogan "Engineers4Future", der unterstreicht, wie

wichtig die Mitarbeiter und ihr Know-how für BOOSTER sind. Denn sie sind die

Innovatoren und die zentrale Grundlage des Unternehmenserfolgs", so Dr.

Ralph Wagner, CFO von BOOSTER Precision Components.

Vor dem Hintergrund der Abkühlung der gesamtwirtschaftlichen Lage in

Verbindung mit dem saisonal niedrigeren Geschäftsniveau im vierten Quartal

erwartet die BOOSTER-Gruppe für das Gesamtjahr 2023 weiterhin ein Wachstum

des Konzernumsatzes von mehr als 10 %. Unter der Annahme, dass sich die

Energiepreise und Rohstoffkosten auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren,

rechnet das Management zudem mit einer Ergebnisverbesserung (EBITDA) von

rund 10 % im Jahr 2023.

Der Quartalsabschluss für den Zeitraum von Januar bis September 2023 der

BOOSTER Precision Components GmbH wird veröffentlicht unter:

https://www.booster-precision.com/investor-relations/financial-reports.html.

Kontakt:

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com

Über die BOOSTER-Gruppe

Die BOOSTER-Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die

Herstellung und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert

hat. Zur BOOSTER-Gruppe gehören neun Unternehmen in fünf Ländern mit

Produktionsstandorten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in

der Slowakei. Die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich derzeit

auf Komponenten für Turbolader, die vor allem in der Automobilindustrie

eingesetzt werden. Im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens wurde

das Produktportfolio um Komponenten für den Einsatz in elektrifizierten oder

wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie für industrielle oder medizinische

Anwendungen erweitert. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die

Holdinggesellschaft der BOOSTER-Gruppe und erbringt Management-, Beratungs-

und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

