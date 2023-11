EQS-News: BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar (deutsch)

BDT Media Automation GmbH baut wachstumsstarkes und profitables Cloud-Storage-Geschäft erfolgreich aus / neuer 11,5 % Green Bond 2023/2028 ab heute zeichenbar

Rottweil, 13. November 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein

weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten

Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von

Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print

Media Handling), etabliert sich erfolgreich im wachstumsstarken und

nachhaltig profitablen Cloud-Storage-Geschäft. BDT ist mit dem

Geschäftsbereich Storage Automation schon seit über 30 Jahren erfolgreich im

Markt der Datenspeicherung aktiv. BDT entwickelt und verkauft sogenannte

Tape Libraries in der mittlerweile 4. Generation für Global Player wie HPE,

IBM, Dell und Fujitsu. Einen weltweiten Megatrend stellt die

Datenspeicherung und -archivierung in der Cloud dar. Im Jahr 2022 wurde der

weltweite Cloud-Storage-Markt auf 90,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für

2023 wird ein deutlicher Anstieg auf 108,69 Milliarden US-Dollar und bis

2030 auf 472,47 Milliarden US-Dollar erwartet - mit einer prognostizierten

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 23 Prozent (Quelle:

Statista).

Um an diesem extrem starken Wachstum des weltweiten Cloud-Storage-Geschäfts

nachhaltig zu partizipieren, hat BDT gemeinsam mit einem der international

führenden US-amerikanischen Cloud-Dienstleister erfolgreich eine

spezialisierte, skalierbare Tape Library für die Cloud entwickelt. Nachdem

2022 über erste Vorserienprodukte bereits ein Umsatz von rund 10 Mio. Euro

erzielt wurde, stieg dieser Umsatzanteil im 1. Halbjahr 2023 infolge der

Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27 Mio.

Euro. Parallel dazu baut BDT die Produktion in Mexiko aus, da insbesondere

global agierende Kunden erwarten, dass die benötigten Produkte in der

jeweiligen "IT Geography" (d. h. in den Regionen Asia Pacific, Americas oder

Europe Middle East Africa) gefertigt werden. Das neue Werk in Mexiko soll

doppelt so groß werden wie das dort bereits bestehende und voraussichtlich

im 1. Quartal 2024 in Betrieb genommen werden.

Darüber hinaus arbeitet BDT seit Anfang des Jahres 2023 gemeinsam mit einem

renommierten asiatischen High-Tech-Unternehmen an einer Tape Library für

dessen Cloud-Services-Sparte. Der Vertrag mit diesem Global Player wurde im

4. Quartal 2023 abgeschlossen. Nachdem die technische Qualifizierung der

Produkte bereits erfolgte, soll die Serienbelieferung in 2024 starten. Um

auch in Europe Middle East Africa im Cloud-Business eine entscheidende Rolle

zu spielen, führt BDT derzeit aussichtsreiche Verhandlungen mit einem sehr

ambitionierten Unternehmen, das zeitnah mit einer in Europa beheimateten

Cloud seine Dienstleistungen anbieten wird - idealerweise mit

BDT-Technologie. BDT rechnet aktuell mit einem Vertragsabschluss im 2.

Quartal 2024.

Um zukünftig in allen drei relevanten IT-Weltregionen (Asia Pacific,

Americas und Europe Middle East Africa) Cloud-Dienstleister jeglicher Größe

bedienen zu können, entwickelt BDT derzeit eine "Ultra High Density Tape

Library", die sich vor allem durch eine hohe Datendichte und den

unkomplizierten "Plug & Play"-Ansatz auszeichnet. Diese neue Standardlösung

richtet sich sowohl an kleinere als auch mittelgroße Cloud-Dienstleister und

soll voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommen.

Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im

Cloud-Storage-Geschäft und der Finanzierung der Fertigung in Mexiko begibt

BDT derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im

Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier

ab heute bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im

Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin

Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich

ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten

anderen europäischen Ländern richtet. Darüber hinaus findet noch bis zum 22.

November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber

der 8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) statt. Die Emission wird

von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emitten- BDT Media Automation GmbH

tin

Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

rungsin-

strument

Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro

volumen

Kupon 11,5 % p.a.

ISIN / DE000A351YN0 / A351YN

WKN

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Umtausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024

prämie

Umtausch- 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)

frist

Angebots- 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)

frist

Valuta 30. November 2023

Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028

(ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai

lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzah- 30. November 2028

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.

digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November

rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags

der

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung

te der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Covenants

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")

in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsenseg- Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der

ment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche

Börse AG)

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Sole Quirin Privatbank AG

Bookrun-

ner

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt

ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte

nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand

dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle

Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen.

Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und

produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern

und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und

Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen

von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit

Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und

Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des

Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute

insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an

Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,

China und Singapur.

>> www.bdt.de

Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:

anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:

linh.chung@better-orange.de

