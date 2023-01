EQS-News: BB BIOTECH AG: Uneinheitliche Entwicklung der Biotechaktien spiegeln 2022 die Präferenz von Value gegenüber Wachstum wider - Dividendenvorschlag von CHF 2.85 je Aktie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB BIOTECH AG: Uneinheitliche Entwicklung der Biotechaktien spiegeln 2022 die Präferenz von Value gegenüber Wachstum wider - Dividendenvorschlag von CHF 2.85 je Aktie

^

EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

BB BIOTECH AG: Uneinheitliche Entwicklung der Biotechaktien spiegeln 2022

die Präferenz von Value gegenüber Wachstum wider - Dividendenvorschlag von

CHF 2.85 je Aktie

20.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung vom 20. Januar 2023

Portfolio der BB Biotech AG per 31. Dezember 2022

Uneinheitliche Entwicklung der Biotechaktien spiegeln 2022 die Präferenz von

Value gegenüber Wachstum wider - Dividendenvorschlag von CHF 2.85 je Aktie

Das Jahr 2022 hielt für globale Aktien- und Anleihemärkte ein volatiles

Marktumfeld mit erheblichen, schrittweisen Zinserhöhungen seitens der

Zentralbanken bereit, angeführt vom US-Fed. Bestimmt wurde es vor allem

durch die Flucht aus Wachstumswerten in Value-Aktien und Titel

diversifizierter, profitabler Grossunternehmen. Im heterogenen Biotechsektor

legten Schwergewichte im abgelaufenen Jahr zu und im Gegenzug erlitten

Pipeline abhängige Small- und Mid Caps teilweise heftige Korrekturen. Obwohl

die USA die Pandemie für weniger bedrohlich eingestuft hatten, wurden

Booster-Impfinitiativen fortgesetzt. Ausserdem schaut die Welt gespannt auf

den Paradigmenwechsel in China, das seine restriktive Isolationspolitik

zugunsten einer wirtschaftlichen Wiedereröffnung des Landes beendet.

Chronische Krankheiten und saisonale Impfstoffe sind bereits wieder

verstärkt im Fokus des Biotechsektors. Im 4. Quartal führten der schwächere

USD und der schwierige Markt für kleinere und mittelgrosse

Biotechunternehmen beim Portfolio von BB Biotech zu einem leichten Minus von

1.2% in CHF und 3.5% in EUR sowie einem leichten Plus von 5.4% in USD,

woraus ein Nettoverlust von CHF 35 Mio. resultiert. Gleichzeitig legte der

Aktienkurs 4.7% in CHF und 4.4% in EUR zu. BB Biotech hat ihr Portfolio in

den letzten drei Monaten des Jahres 2022 sorgfältig angepasst, in dem vor

allem neuere Positionen oder bestehende Positionen im Onkologiebereich

ausgebaut wurden. Die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech lag 2022 bei

-24.3% in CHF und -19.0% in EUR und blieb damit deutlich hinter der

Portfolioperformance von -11.0% in CHF, -6.7% in EUR und -12.1% in USD

zurück. BB Biotechs Nettoverlust für das Jahr 2022 belief sich auf CHF 358

Mio. Der Verwaltungsrat wird auf der Generalversammlung am 23. März 2023

eine in Einklang mit der 2013 eingeführten Ausschüttungspolitik stehende

reguläre Dividende von CHF 2.85 je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer

Rendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie von BB

Biotech im Dezember 2022.

Im 4. Quartal 2022 erholten sich die grossen globalen Aktienindizes und

machten einen Teil der früheren Verluste des Jahres 2022 wieder wett. Die

meisten Aktien- und Anleihemärkte beendeten das Jahr im Minus, da die

anhaltend hohe Inflation und der sehr solide Arbeitsmarkt Anleger und

Zentralbanken überraschten. Nennenswert sind die US-Zinserwartungen, die zu

Beginn des Berichtjahres für das Jahresende 2022 unter 1% lagen. Tatsächlich

liegt der Leitzins seit der letzten Zinserhöhung der Fed im Dezember 2022

inzwischen bei 4.25%. Darüber hinaus signalisierte die US-Zentralbank für

2023 weitere Zinsschritte.

Der Dow Jones (-6.9% in USD), der Dax (-12.4% in EUR) und der SPI (-16.5% in

CHF) verbuchten für das Gesamtjahr kräftige Verluste wie auch der

technologieorientierte Nasdaq Composite (-32.5% in USD), der noch stärker

nachgab. Der Nasdaq Biotech Index (NBI) entwickelte sich 2022 in Einklang

mit den breiteren Märkten (-10.1% in USD).

Die Aktie von BB Biotech erzielte 2022 eine Gesamtrendite von -24.3% in CHF

und -19.0% in EUR in Einklang mit den europäischen Aktienmärkten. Sie

schnitt damit schlechter als die Biotechindizes ab und wich von der

Wertentwicklung des zugrundeliegenden Portfolios ab. Wechselkursschwankungen

prägten das Berichtsjahr. Unter dem Strich notierte der USD etwas fester

gegenüber dem CHF und dem EUR, was sich geringfügig positiv auf die

Performance in EUR auswirkte. Der Innere Wert (NAV) des Portfolios sank 2022

um 11.0% in CHF, 6.7% in EUR und 12.1% in USD. Für das Gesamtjahr 2022

ergibt das konsolidierte, aber noch nicht geprüfte Zahlenwerk einen

Nettoverlust von CHF 358 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 405 Mio.

im Vorjahr.

Im 4. Quartal stieg der Aktienkurs von BB Biotech um 4.7% in CHF und 4.4% in

EUR. Aufgrund der deutlichen Wechselkursschwankungen und Underperformance

des Engagements infolge höherer Allokationen in klein- und

mittelgrosskapitalisierte Biotechunternehmen fiel der Innere Wert (NAV) des

Portfolios im 4. Quartal um 1.2% in CHF und 3.5% in EUR und stieg um 5.4% in

USD, während der NBI im gleichen Zeitraum 12.0% in USD zulegte, woraus ein

Nettoverlust von CHF 35 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 546 Mio.

im Vorjahr resultiert.

Kontinuität im Verwaltungsrat der BB Biotech AG

Im Jahr 2022 hat BB Biotech den Verwaltungsrat mit Dr. Pearl Huang, CEO von

Dunad Therapeutics, und Laura Hamill, ehemalige Executive Vice President

Worldwide Commercial Operations bei Gilead, erweitert. Auf der für den 23.

März 2023 anberaumten Generalversammlung stellen sich alle sechs

Verwaltungsräte der Wiederwahl durch die Aktionäre.

Dividendenvorschlag von CHF 2.85 je Aktie

Der Verwaltungsrat wird auf der Generalversammlung am 23. März 2023 eine

reguläre Dividende von CHF 2.85 je Aktie vorschlagen. Das entspricht einer

Dividendenrendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der

Aktie von BB Biotech im Dezember 2022 und steht in Einklang mit der 2013

eingeführten Ausschüttungspolitik.

Portfolioanpassungen im 4. Quartal 2022

Im 4. Quartal eröffnete das Investment Managementteam von BB Biotech keine

neuen Positionen, baute jedoch bestehende Portfoliobeteiligungen aus. Die

Aufstockungen konzentrierten sich aufgrund von Bewertungsabweichungen vor

allem auf Onkologieunternehmen wie Revolution Medicines, Fate Therapeutics,

Black Diamond Therapeutics und Essa Pharma. Ausgebaut hat BB Biotech ihre

Positionen in Macrogenics und Mersana nach wichtigen Pipeline-Deals, die die

Bilanz der Unternehmen stärkten, sowie in Relay Therapeutics nach

Veröffentlichung positiver klinischer Daten zu seinem führenden

Produktkandidaten, einem FGFR2-Inhibitor. BB Biotech baute auch ihre

Positionen im etablierteren Unternehmen Incyte und im

Gentherapie-Spezialisten Ionis aus. Gewinne nahm sie bei Neurocrine nach

seiner Steigerung des Ingrezza-Umsatzes und bei Alnylam sowie Vertex

angesichts ihrer Allzeit-Kurshochs mit. Die zusätzlichen Investitionen

liessen BB Biotechs Investitionsgrad um rund 2.4% gegenüber dem 3. Quartal

auf 113.6% zum Jahresende steigen.

2023: Spannende fundamentale Sektordaten und zunehmende

Lizenzierungs-/M&A-Deals erwartet

Viele Länder und Experten erklärten die Pandemie für beendet, während die

SARS-CoV-2-Infektionswellen im Jahr 2022 für die Gesundheitsbehörden

weiterhin ein bedeutendes Thema darstellten. Die amerikanische

Arzneimittelbehörde FDA hat im Jahresverlauf eine Vielzahl von Präparaten

zugelassen, darunter insgesamt 37 Arzneimittel und 7 Biopharmazeutika

(Impfstoffe, Blut- und Zellprodukte).

Die BB Biotech AG rechnet im kommenden Jahr mit zahlreichen Impulsgebern für

den Sektor und ihre Portfoliounternehmen, darunter Produkteinführungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Lizenzgeschäfte und M&A-Aktivitäten.

Die Ergebnisse zahlreicher klinischer Studien werden von den

Portfoliounternehmen im Jahr 2023 mit Spannung erwartet. Der Fokus bei

mRNA-Vakzinen verlagert sich von SARS-CoV-2 hin zu Impfstoffen gegen

saisonale Atemwegsviren. Es wird erwartet, dass Moderna Daten zu seinem

Grippeimpfstoff mRNA-1010 und seinem RSV-Vakzin mRNA-1345 vorlegt.

Neurocrine dürfte Phase-III- Daten für Crinecerfont für kongenitale

Nebennierenhyperplasie präsentieren. Argenx wird Phase-III-Daten für die

chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP)

vorstellen und Ionis Ergebnisse eines Late-Stage-Versuchs zu Olezarsen,

einem ApoCIII-Antisense-Oligonukleotid für das familiäre

Chylomikronämie-Syndrom, vorlegen. Nach der Bekanntgabe positiver Daten der

CLEAR-Studie für Bempedoinsäure Ende 2022 plant Esperion auf dem anstehenden

ACC-Kongress am 4. März 2023 einen Late-Breaker zu Effektstärke und

Versuchsdetails zu veröffentlichen. Das Investment Managementteam von BB

Biotech erwartet von kleineren Unternehmen mit eigenen Produkt- und

Therapieplattformen, wie etwa Generation Bio, Homology Medicines, Wave Life

Sciences und Fate Therapeutics, wichtige Ergebnisse.

Zahlreiche Zulassungsanträge, Produktzulassungen und wichtige

Indikationserweiterungen werden erwartet, die künftige Umsatz- und

Gewinnchancen begünstigen:

* Die Zulassung der zwei Antisense-Nukleotide von Ionis: Eplontersen für

TTR-Polyneuropathie und Tofersen für SOD1-amyotrophe Lateralsklerose

* Die erste Geneditierungstherapie (CTX001) von Crispr Therapeutics und

Vertex bei Sichelzellkrankheit und Beta-Thalassämie

* Eine subkutane Darreichungsform von Efgartigimod bei generalisierter

Myasthenia gravis (gMG) von Argenx

* Eine zweite Indikation für Valbenazin zur Behandlung von Chorea

Huntington von Neurocrine

* Ein sNDA-Antrag für Patisiran bei ATTR-CM von Alnylam

* Zwei mRNA-basierte Impfstoffe, mRNA-1010 bei saisonaler Influenza und

mRNA-1345 gegen saisonale RSV-Infektionen von Moderna

* Zuranolon für schwere depressive Störungen und post-partale Depression

von Sage/Biogen

* Eine sNDA für Bempedoinsäure mit Daten zu kardiovaskulären

Sicherheitsstudien (CVOT) von Esperion

Anleger fokussieren sich in Anbetracht des anspruchsvolleren

Kapitalmarktumfeldes noch stärker auf früh verfügbare kommerzielle

Erfolgskennzahlen und Geschäftsmodelle, die nachhaltige Renditen

ermöglichen. Unter den Portfoliounternehmen werden Firmen wie beispielsweise

Neurocrine Biosciences, Intra-Cellular Therapies, Incyte und Argenx im

Mittelpunkt stehen. Die Lancierung von Orgovyx und Myfembree durch Myovant

rückt angesichts dessen Übernahme durch Sumitomo Pharma in den Hintergrund.

Im Gegensatz zu diesen Late-Stage-Biotechunternehmen gestaltet sich die

Finanzierung für Firmen mit Programmen in der früheren klinischen

Entwicklung und Technologieplattformen inzwischen schwieriger. Kleinere

Unternehmen setzen daher wieder verstärkt auf Lizenzvereinbarungen mit

Pharmaunternehmen oder grossen Biotechfirmen, um stark verwässernde

Kapitalerhöhungen zu vermeiden. Diejenigen, die eine sofortige Finanzierung

benötigten, waren gezwungen, Geld zu unattraktiven Bewertungen aufzunehmen.

In den Augen des Investment Managementteams bietet der Markt

vielversprechende Anlagechancen. Es erwartet zunehmende M&A-Aktivitäten, da

grosse Unternehmen ständig auf der Suche nach möglichen Pipelinekandidaten

sind.

Schwerpunkt auf Big Data und künstliche Intelligenz

BB Biotech konzentriert sich zunehmend auf grosse Datensätze aus dem

Gesundheitswesen, die Einblicke in F&E- und kommerzielle Möglichkeiten

bieten. BB Biotech hat vor Kurzem ihre Data-Science-Kompetenz erweitert und

neue, hochspezialisierte Experten in das Investment Managementteam

aufgenommen, um den Investitionsprozess zu stärken. Das Investment

Managementteam strebt weiterhin ein ausgewogenes Portfolio aus etablierteren

Mid Caps und jungen Technologieführern in Übereinstimmung mit den

Anlagerichtlinien an. Dank ihrer Struktur als Investmentgesellschaft kann BB

Biotech nicht nur einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen, sondern auch

Investitionen tätigen, die keinen kurzfristigen Marktmeinungen folgen. BB

Biotech sieht die Biotechbranche als vielversprechenden Wachstumsmarkt und

räumt ihren Portfoliounternehmen angesichts attraktiver Bewertungen weiteres

Kurspotenzial ein.

Der vollständige Jahresbericht per 31. Dezember 2022 wird am 17. Februar

2023 veröffentlicht.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel.

+41 44 267 67 00

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41

79 423 22 28

Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in

Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen

Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative

Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und

Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in

diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen

Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die

Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Managementteam der

Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment

Research getroffen.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen

sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den

aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden

Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die

sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen

erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und

leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt

dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und

leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger

Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 31. Dezember 2022

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Ionis Pharmaceuticals 11.0%

Argenx SE 10.2%

Neurocrine Biosciences 9.9%

Moderna 8.2%

Vertex Pharmaceuticals 8.1%

Incyte 7.0%

Alnylam Pharmaceuticals 6.4%

Intra-Cellular Therapies 5.3%

Myovant Sciences 4.8%

Revolution Medicines 3.4%

Agios Pharmaceuticals 3.4%

Sage Therapeutics 3.4%

Celldex Therapeutics 2.4%

Arvinas 2.2%

Relay Therapeutics 1.9%

Macrogenics 1.8%

Fate Therapeutics 1.5%

Exelixis 1.3%

Crispr Therapeutics 1.1%

Wave Life Sciences 1.0%

Beam Therapeutics 0.8%

Esperion Therapeutics 0.8%

Mersana Therapeutics 0.7%

Kezar Life Sciences 0.6%

Essa Pharma 0.6%

Scholar Rock Holding 0.6%

Rivus Pharmaceuticals1) 0.5%

Generation Bio Co. 0.4%

Black Diamond Therapeutics 0.3%

Molecular Templates 0.1%

Homology Medicines 0.1%

Radius Health - CVR 0.0%

Total Wertschriften CHF 3 051.3 Mio.

Übrige Aktiven CHF 2.0 Mio.

Übrige Verbindlichkeiten CHF (367.3) Mio.

Innerer Wert CHF 2 686.1 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft

---------------------------------------------------------------------------

20.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BB BIOTECH AG

Schwertstrasse 6

8200 Schaffhausen

Schweiz

Telefon: +41 52 624 08 45

E-Mail: info@bbbiotech.com

Internet: www.bbbiotech.ch

ISIN: CH0038389992

WKN: A0NFN3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Mailand, SIX

EQS News ID: 1539463

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1539463 20.01.2023 CET/CEST

°