EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG gibt neuen Zeitplan und Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

22.02.2023 / 08:41 CET/CEST

Schrobenhausen - Die BAUER AG gibt heute den neuen Zeitplan und Bedingungen

der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. November 2022

beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt, da von Seiten der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Nachtrag Nr. 3

zum Wertpapierprospekt genehmigt wurde.

Die insgesamt 17.394.520 neuen Aktien werden den Aktionären nun im Zeitraum

von Mittwoch, 1. März 2023, bis Mittwoch, 15 März 2023 (jeweils

einschließlich), in dem bereits von der Hauptversammlung der Gesellschaft

festgelegten Bezugsverhältnis von 3:2 zum Bezug angeboten (das heißt drei

alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien). Der bereits

festgelegte Bezugspreis von 6,00 EUR je neuer Aktie bleibt unverändert.

Darüber hinaus wurde von der Gesellschaft ein Bezugsrechtshandel

eingerichtet. Die Bezugsrechte sind gemäß den gesetzlichen Regelungen, die

für auf den Inhaber lautende Stückaktien gelten, frei übertragbar. Die

Bezugsrechte (einschließlich Bruchteilen von Bezugsrechten) bezüglich der

Neuen Aktien werden im Zeitraum vom 1. März 2023 bis einschließlich 10. März

2023 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der

Preis der Bezugsrechte wird fortlaufend während der üblichen Handelszeiten

ermittelt. Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben, sondern verkaufen

wollen, müssen ihrer Depotbank rechtzeitig vor Ablauf des

Bezugsrechtshandels eine entsprechende Anweisung erteilen.

Die SD Thesaurus GmbH, München, hat sich der Gesellschaft gegenüber

verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären der Gesellschaft bezogene

neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von

70 Mio. EUR zu erwerben. Im Gegenzug für die vorstehende Verpflichtung hat

sich die Gesellschaft gegenüber der SD Thesaurus GmbH verpflichtet, deren

entsprechendes Zeichnungs- und Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die

entsprechende Zahl von neuen Aktien zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit

nach Ausübung der den Aktionären der Gesellschaft zustehenden Bezugsrechte

noch neue Aktien zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus können etwaige nicht der SD Thesaurus GmbH zugeteilte und

aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien von Investoren

(sogenanntes Rump-Placement) erworben werden. Ein Mehrerwerbsangebot an die

Aktionäre ist nicht vorgesehen, da die BAUER AG aufgrund der beschriebenen

Rahmenbedingungen nur eine sehr geringe Zuteilungsquote für die Aktionäre

erwartet.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an

Investoren erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, den 30. März 2023,

frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag in Frankfurt am Main nach deren

Börsenzulassung.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)

treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner

Veröffentlichung, bei der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen,

Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf der

Internetseite der Gesellschaft (

https://www.bauer.de/bauer_group/investor_relations/) kostenfrei erhältlich

sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

'Securities Act') verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines

Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft

erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen

über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die

Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches

Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Diese Bekanntmachung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen

Personen in Mitgliedsländern des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') und

ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR

bestimmt, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(e) der

Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), (ii)

vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen, an die diese

Informationen rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen

werden hierin zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere

sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung

zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.

jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Manche der Angaben in dieser Bekanntmachung können Prognosen oder sonstige

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen

Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich anhand von Begriffen wie beispielsweise 'erwarten', 'glauben',

'vorhersehen', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'werden', 'könnten', 'können'

oder 'können unter Umständen' bzw. der verneinenden Verwendung dieser

Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser

Bekanntmachung eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse

Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und

Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites

Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei

zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau,

Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das

Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als

innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und

Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende

Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen

Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden

Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe,

gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im

Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung

von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard

der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!.

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8252 97 1218

Fax: +49 (0)8252 97 2900

E-Mail: investor.relations@bauer.de

Internet: www.bauer.de

ISIN: DE0005168108

WKN: 516810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

