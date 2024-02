EQS-News: Awards für All for One: Leistungsstärkster SAP Cloud-Partner in Mitteleuropa (deutsch)

Awards für All for One: Leistungsstärkster SAP Cloud-Partner in Mitteleuropa

^

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Awards für All for One: Leistungsstärkster SAP Cloud-Partner in Mitteleuropa

21.02.2024 / 11:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Awards für All for One: Leistungsstärkster SAP Cloud-Partner in Mitteleuropa

Filderstadt, 21. Februar 2024 - Gleich in zwei Kategorien wurde der »SAP®

MEE Award for Partner Excellence 2024« an die All for One Group verliehen:

Cloud Delivery und Customer Value.

Mit den Awards zeichnet SAP den jeweils leistungsstärksten SAP-Partner in

der Region Middle and Eastern Europe (MEE) aus. Kriterium für die

Auszeichnung ist laut SAP »der herausragende Beitrag zur digitalen

Transformation von SAP-Anwenderunternehmen«, den der Partner geleistet hat.

Die meisten und besten Cloud-Projekte für hohen Business-Mehrwert

Die Kategorie »Cloud Delivery« zeichnet dabei vor allem die Anzahl der

gelieferten SAP-Cloud-Projekte aus. Die Kategorie »Customer Value« bezieht

sich hingegen auf die Qualität der Cloud-Projekte und auf den Nutzen, den

Kunden in ihrem täglichen Business durch sie erzielen.

All for One Group Co-CEO Michael Zitz über die Auszeichnungen:

»Cloud-Transformation ist kein Selbstzweck, sondern muss Unternehmen

definitiv einen Mehrwert bringen, etwa durch den schnelleren Zugang zu

Innovationen oder durch bessere Vernetzung und Durchgängigkeit von

Prozessen. Daher freuen wir uns besonders, dass wir nicht nur für die

meisten Cloud-Projekte ausgezeichnet wurden, sondern eben auch für den

Business-Nutzen, den diese Projekte erzielen.«

»All for One's Expertise und Fachwissen haben SAP-Kunden geholfen,

effizienter und flexibler zu werden und große Fortschritte bei ihren

Transformationsprozessen zu machen«, sagt Susanne Diehm, Chief Partner

Officer MEE, Partner Ecosystem Success. »Vielen Dank, dass All for One unser

verlässlicher Partner ist und den Wechsel in die Cloud für so viele unserer

Kunden ermöglichte. Ich freue mich darauf, diesen Schwung mitzunehmen und zu

sehen, was wir im Laufe des Jahres gemeinsam erreichen können!«

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und

Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie

in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das

branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch

geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der

nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im

Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um

unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der

Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4

als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende

SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000

Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit

Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Head of Investor Relations & Treasury,

Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

---------------------------------------------------------------------------

21.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: All for One Group SE

Rita-Maiburg-Straße 40

70794 Filderstadt-Bernhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 78 807-28

Fax: +49 (0)711 78 807-222

E-Mail: nicole.besemer@all-for-one.com

Internet: www.all-for-one.com

ISIN: DE0005110001

WKN: 511000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1842141

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1842141 21.02.2024 CET/CEST

°