EQS-News: Avemio AG weiterhin auf Wachstumskurs nach Prognoseanpassung für 2023 - Marktschwäche eröffnet attraktive Chancen für M&A-Aktivitäten (deutsch)



22.01.2024 / 13:55 CET/CEST

Frankfurt/Main, 22. Januar 2024 - Die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN

A2LQ1P), ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich

Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, hat heute

ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 vor allem aufgrund eines unerwartet

schwachen Schlussquartals im Handelsgeschäft angepasst. Aus diesem Grund

wird nunmehr die Realisierung von ohnehin geplanten Synergien aus den

getätigten Akquisitionen und die Integration bestehender

Tochtergesellschaften beschleunigt. Ziel ist es hierbei, die Ertragskraft

angesichts des veränderten Marktumfelds zu stärken. Der Vorstand stellt

heraus, dass die aktuelle Marktschwäche als Teil eines branchenüblichen

Zyklus aufgrund der Auswirkungen auf kleinere Wettbewerber durchaus auch

Chancen bietet. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens wird weiter

vorangetrieben.

Viertes Quartal 2023 nach starken Corona-Jahren von konjunktureller

Investitionszurückhaltung geprägt

Das unerwartet schwache Schlussquartal im Handelsbereich ist eine Folge der

zuvor starken Investitionen von Kunden in den Corona-Jahren und der

anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Konjunkturschwäche, die sich wider

Erwarten auch in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres nicht

aufgelöst hat. Bei der auf hochpreisige Investitionsgüter und das

Projektgeschäft mit kompletten Produktions-, Postproduktions- und

Sendesystemen spezialisierten Tochtergesellschaft BPM Broadcast &

Professional Media GmbH dämpften neben den gestiegenen Finanzierungskosten

auch fehlende Innovationen für die professionelle Film- und Fernsehtechnik

temporär die Ausgabebereitschaft der Unternehmenskunden. Die Entwicklung der

Tochtergesellschaft VDH Video Data Handels GmbH, die auf Consumer- und

semiprofessionelle Produkte spezialisiert ist, wurde neben der gestiegenen

Inflation auch von der rückläufigen Investitionsbereitschaft der häufig

werbefinanzierten Content-Anbieter beeinträchtigt.

Demgegenüber zeigte sich die Geschäftsentwicklung der Teltec AG durch ihr

diversifiziertes Produktportfolio robust. So konnte die größte

Handelsgesellschaft der Avemio Group deutliche Umsatzeinbußen verhindern,

nicht jedoch sinkende Rohmargen. Die Marktpreise standen im vergangenen Jahr

in allen Bereichen unter einem erhöhten Margendruck. Das

Digitalisierungsgeschäft mit der Planung, Erstellung und Systemintegration

medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten

eröffnet weiterhin große Zukunftschancen. Insbesondere die technische

Ausstattung der im Sommer 2024 in Deutschland stattfindenden

Fußball-Europameisterschaft sowie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris

sind vielversprechend.

Solide Finanzierung für zielgerichtete Wachstumsstrategie

Bei einem Eigenkapital von rund EUR 12,5 Mio., entsprechend einer

Eigenkapitalquote von rund 35 %, verfügt die Avemio AG zum 31. Dezember 2023

auf Basis vorläufiger Zahlen über eine stabile Bilanzstruktur. Liquide

Mittel in Höhe von EUR 5,8 Mio. sowie weitere freie Kontokorrentlinien in

Höhe von rund EUR 2,6 Mio. bilden ein solides Fundament und gewährleisten

auch weiteres Unternehmenswachstum. Darüber hinaus besteht eine Zusage des

Landes Hessen über eine Mezzanine-Finanzierung von EUR 5 Mio., sie soll

geplante Akquisitionen eigenkapitalfreundlich unterstützen.

Ungeachtet der aktuell herausfordernden Marktbedingungen sieht der Vorstand

die Avemio AG in ihrer Marktpositionierung stabil aufgestellt, um bei einer

konjunkturellen Erholung von den Wachstumspotenzialen und den üblichen

Nachholeffekten des Handelsgeschäfts in Verbindung mit dem margenstarken

Digitalisierungsgeschäft profitieren zu können.

Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstandes (CEO) der Avemio AG:

"Schwierige Situationen und deren Bewältigung sind mir in meiner

dreißigjährigen Unternehmertätigkeit keine unbekannte Herausforderung. Es

wäre uns in den vergangenen Jahren ohne Krisen niemals möglich gewesen, alle

wesentlichen Wettbewerber in Deutschland und Österreich unter einem Dach zu

vereinen und auf diese Weise heute den deutschsprachigen Markt unangefochten

anzuführen. Unser Ziel ist und bleibt es, unsere diesbezüglichen Ambitionen

und Erfahrungen auf das europäische Marktumfeld auszuweiten. Dies ist heute

ebenso hochfragmentiert, wie es der deutschsprachige Markt noch vor wenigen

Jahren war. Insoweit gilt für uns auch in dieser Phase der Sinnspruch von

Winston Churchill: ,Never let a good crisis go to waste'; lasse niemals eine

gute Krise ungenutzt."

Prognoseanpassung reflektiert Anpassung an aktuelles Marktumfeld

Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 erwartet

der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr einen Umsatz von rund EUR

103 Mio. (zuvor: EUR 120 Mio.; 2022: EUR 108,7 Mio.) und unter

Berücksichtigung von Vorbereitungen für weitere Akquisitionen ein operatives

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund EUR 0,8

Mio. (zuvor: EUR 5,0 Mio.; 2022: EUR 4,4 Mio.). Der Cashflow aus operativer

Geschäftstätigkeit wird im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen

Berechnungen bei rund EUR 1 Mio. liegen.

Webcast/Telefonkonferenz:

CEO Ralf P. Pfeffer und CFO Norbert Gunkler werden morgen, 23. Januar 2024,

13.00 Uhr MEZ, in einer Webcast-Präsentation die aktuelle Entwicklung

erläutern. Die Präsentation wird in deutscher Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

Avemio AG - Webcast/Telefonkonferenz.

Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer

Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen

Jahren stark wachsende und mit über 100 Mio. Euro umsatzstärkste

Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten

als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen

Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von

kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die

Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit

eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N.

eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines

Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der

Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in

Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt, die

Zulassung zum Handelsplatz Xetra sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf nach

Frankfurt.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer

Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie

den Ausbau eines margenstarken und zukunftssichernden eigenen

Softwareangebotes.

Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Schaumainkai 91

60596 Frankfurt

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

D-82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Avemio AG

Schaumainkai 91

60596 Frankfurt

Deutschland

Telefon: 06134 5844872

E-Mail: ir@avemio.com

Internet: www.avemio.com

ISIN: DE000A2LQ1P6

WKN: A2LQ1P

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

