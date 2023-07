EQS-News: Auto-Markt trotz Erholung weiterhin unter Vorkrisenniveau (deutsch)

Auto-Markt trotz Erholung weiterhin unter Vorkrisenniveau

auto-schweiz

Auto-Markt trotz Erholung weiterhin unter Vorkrisenniveau

05.07.2023 / 14:11 CET/CEST



Neue Personenwagen Juni 2023

Bern, 5. Juli 2023

Die Erholung am Markt für neue Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein hat sich auch im Juni fortgesetzt. Mit einem Plus von 18,5

Prozent liegt die Zahl der Neuimmatrikulationen von 25'214 knapp 4'000

Personenwagen über dem Marktniveau aus dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn

sind nun 123'752 Neuwagen auf die Strassen beider Länder gekommen, ein

Zuwachs von 12,9 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2022. Trotz der

positiven Entwicklung bleiben die Zahlen mit 21,2 Prozent deutlich hinter

dem Volumen zurück, dass vor Ausbruch der Covid-Pandemie zuletzt erreicht

wurde. So fehlen zum Ende des ersten Halbjahres bereits über 33'000

Fahrzeuge auf das Marktniveau von 2019.

«Die Halbjahresbilanz am Schweizer Auto-Markt fällt gemischt aus», sagt

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik beim Blick auf die Zahlen nach

den ersten sechs Monaten 2023. «Natürlich atmet die ganz Branche auf, dass

die letztjährigen Lieferschwierigkeiten weitgehend überwunden sind und sich

der Neuwagenmarkt nachhaltig erholt. Doch von einem 'courant normal' sind

wir noch weit entfernt.» Zudem deute die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

in der Euro-Zone mit der Rezession im ersten Quartal nicht auf eine schnelle

Normalisierung hin, so Wolnik weiter. Auch in der Schweiz und in

Liechtenstein würden viele Kunden mit einem Fahrzeugkauf momentan zuwarten,

höre man von vielen Marktakteuren.

Deutliches Plus bei Plug-in-Hybriden im Juni

Nach der jüngst publik gewordenen deutlichen Absenkung der CO2-Emissionen

neuer Personenwagen 2022 setzt sich dieser Trend offensichtlich auch im

laufenden Jahr weiter fort. So konnten neue Personenwagen mit

Alternativ-Antrieb ihre Mehrheit an den Neuzulassungen im Juni weiter

ausbauen. Vom Alternativmarktanteil von 56,6 Prozent (+4,3 Prozentpunkte)

entfielen auf Voll- und Mildhybride 26,8 Prozent (+2,7), auf

batterieelektrische Antriebe 20,7 Prozent (-0,2) und auf Plug-in-Hybride 9,1

Prozent (+1,9). Letztere konnten ihre absolute Zahl an Neuimmatrikulation im

Vorjahresvergleich um 49,9 Prozent auf 2'302 steigern. Seit Jahresbeginn

sind nun 67'806 Autos mit Hybrid-, Elektro-, Wasserstoff- oder Gasantrieb

erstmals in Verkehr gesetzt worden, ein Plus von 23,2 Prozent gegenüber

2022. Der Alternativ-Marktanteil liegt mit 54,8 Prozent nochmals 4,6 Punkte

höher als zum gleichen Vorjahreszeitpunkt.

Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen im Anhang und auf www.auto.swiss

zur Verfügung.

Medienmitteilung als PDF

Immatrikulationen neuer Personenwagen (CH+FL) Juni 2023

Grafik Entwicklung Auto-Markt (CH+FL) in den vergangenen 13 Monaten

Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

christoph.wolnik@auto.swiss

