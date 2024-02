EQS-News: Aurubis: Multimetallanbieter unterstreicht auf Hauptversammlung strategischen Wachstumspfad (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Aurubis: Multimetallanbieter unterstreicht auf Hauptversammlung strategischen Wachstumspfad

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Aurubis: Multimetallanbieter unterstreicht auf Hauptversammlung

strategischen Wachstumspfad

16.02.2024 / 10:45 CET/CEST

Aurubis: Multimetallanbieter unterstreicht auf Hauptversammlung

strategischen Wachstumspfad

* Strategische Investitionen von 1,7 Mrd. EUR aktuell in Implementierung

* CEO Roland Harings: "Mit unserer Wachstumsstrategie ,Metals for

Progress: Driving Sustainable Growth' ist Aurubis weiterhin auf

erfolgreichem Kurs"

* Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,40 EUR je Aktie

Hamburg, 16. Februar 2024 - Auf ihrer gestrigen virtuellen Hauptversammlung

hat die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen

und einer der größten Kupferrecycler der Welt, ihre Wachstumsstrategie noch

einmal bekräftigt. Rund 1,7 Mrd. EUR investiert der Multimetallanbieter

aktuell in strategische Projekte, die sein Kerngeschäft sichern und stärken,

Wachstumsoptionen vor allem im Recycling verfolgen und die industrielle

Vorreiterrolle des Unternehmens in der Nachhaltigkeit weiter ausbauen. In

seiner Rede betonte der Vorstandsvorsitzende Roland Harings: "Aurubis ist

mit seinen Metallen der Schlüssel für die Mobilitäts- und Energiewende, die

Digitalisierung und generell für viele Innovationen. Mit unserer

Wachstumsstrategie ,Metals for Progress: Driving Sustainable Growth' sind

wir weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs, die ersten Investitionen gehen

in diesem Jahr in Produktion. Die Richtung stimmt: Das massive

Investitionspaket ist ein weiterer wesentlicher Baustein für unseren

Anspruch, das effizienteste und nachhaltigste Hüttennetzwerk der Welt zu

sein. Wir heben das Unternehmen damit auf ein völlig neues Niveau."

Strategische Wachstumsprojekte für eine nachhaltige und innovative

Metallproduktion

Ein wichtiger Baustein des Wachstumskurses ist die erste Sekundärhütte für

Multimetallrecycling in den USA. Der neue Standort Aurubis Richmond beginnt

zum Ende des laufenden Geschäftsjahres mit dem Produktionshochlauf und wird

mit der ersten Stufe des Werkes rund 90.000 Tonnen komplexe

Recyclingmaterialien pro Jahr verarbeiten. Mit der zweiten Ausbaustufe

werden es ab 2026 doppelt so viele sein.

"Wir stärken zudem unsere Kompetenzen im Metallrecycling mit zwei

innovativen Investitionsprojekten an unseren Standorten in Belgien, die in

diesem Jahr wie geplant in Produktion gehen werden. Sie leisten einen

weiteren wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft",

unterstrich Roland Harings auf der Hauptversammlung. Am Standort Olen wird

eine hochmoderne Recyclinganlage noch mehr Nickel und Kupfer aus

Elektrolyten gewinnen, die in der Kupferraffination entstehen. In Beerse

wird Aurubis künftig Anodenschlämme - ein Zwischenprodukt der

Kupferelektrolyse - effizienter aufbereiten, um die Ausbeute von wertvollen

Metallen zu erhöhen.

Mit dem Ziel, deutlich vor 2050 klimaneutral zu produzieren und weiterhin

führend im Bereich der Nachhaltigkeit zu sein, optimiert Aurubis

kontinuierlich seine Prozesse und investiert in Projekte, die die Produktion

weiter dekarbonisieren. So vervierfacht das Multimetallunternehmen die

Leistung seiner bestehenden Photovoltaikanlagen am Standort in Bulgarien.

Mit einer zukünftigen Gesamtleistung von 42 Megawatt peak (MWp) betreibt

Aurubis den größten betriebseigenen Solarpark Südosteuropas. Ab Mitte 2025

vermeidet das Unternehmen so rund 28.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.

Am Hamburger Standort verdoppelt Aurubis mit einer zweiten Stufe des

Projektes "Reduzierung Diffuser Emissionen" (RDE) den Wirkungsgrad eines

innovativen und leistungsfähigen Luftfiltersystems. Damit werden diffuse

Restemissionen aus der Primärkupferproduktion weiter signifikant reduziert.

Zudem steigert das Multimetall-Unternehmen die Erzeugung CO2-freier

Industriewärme noch einmal deutlich. Ab der Heizperiode 2024/25 werden

insgesamt bis zu 28.000 Hamburger Haushalte mit Industriewärme von Aurubis

versorgt - damit können jährlich bis zu 120.000 Tonnen CO2-Emissionen in der

Hansestadt eingespart werden.

Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Projekte in der Planung oder

Umsetzung, darunter der Bau einer neuen Anlage zur sicheren und effizienten

Verarbeitung von Edelmetallen (Precious Metals Refinery Hamburg) sowie eine

Anlage für den flexibleren Einsatz von komplexem Recyclingmaterial und

wertvollen Zwischenprodukten (Complex Recycling Hamburg) am Standort

Hamburg.

Wichtige strategische Weichenstellungen für zukünftigen Erfolg

"Aurubis ist strategisch und finanziell bestens für eine erfolgreiche

Zukunft aufgestellt", betonte CEO Roland Harings. "Trotz der jüngsten

Herausforderungen aus den kriminellen Aktivitäten gegen Aurubis haben wir

mit einem operativen EBT von 349 Mio. EUR das drittbeste Ergebnis der

Unternehmensgeschichte im vergangenen Geschäftsjahr erreicht. Dies zeigt,

mit welcher Ertragskraft und Stärke von Aurubis in den kommenden Jahren zu

rechnen ist."

Dividende von 1,40 EUR beschlossen

Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten auf der Hauptversammlung dem

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2022/23 eine

Dividende in Höhe von 1,40 EUR pro Aktie auszuschütten. Für das abgelaufene

Geschäftsjahr bedeutet dies eine Dividendenrendite von 2 %, die

Ausschüttungsquote liegt bei 23 % des operativen Konzernergebnisses nach

Steuern.

Es waren 64,55 % des stimmberechtigten Grundkapitals bei der

Hauptversammlung vertreten.

Das vollständige Manuskript zur Rede des Vorstandsvorsitzenden sowie weitere

Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf der Aurubis-Website unter

www.aurubis.com/hauptversammlung

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen

und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet

komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische

metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit

höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen

Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen

wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte.

Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen,

Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte

wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis

schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend

integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die

Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen

Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im

operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über

Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit

ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an

und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe

600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

°