EQS-News: Apex AG gewinnt den «InnoPrix SO!» 2023 der Baloise Bank AG (deutsch)

Apex AG gewinnt den «InnoPrix SO!» 2023 der Baloise Bank AG

28.11.2023 / 09:00 CET/CEST

Solothurn, 28. November 2023. Die Apex AG, ein Unternehmen aus Däniken,

Solothurn, gewinnt den InnoPrix SO! 2023. Die Stiftung der Baloise Bank AG

verleiht den mit CHF 25'000 dotierten Preis einmal pro Jahr und honoriert

damit innovative Produkt- und Dienstleistungsideen im Wirtschaftsraum

Solothurn. Die diesjährige Preisübergabe fand am 27. November 2023 im

Stadttheater Olten statt.

Für den Fortschritt von Wirtschaft und Gesellschaft ist Innovation der

Schlüssel zur permanenten Weiterentwicklung und Konkurrenzfähigkeit. Der

Würdigung von zukunftsträchtigen Ideen soll mit dem InnoPrix SO! Rechnung

getragen werden. Auch in diesem Jahr sind erneut zahlreiche Projektideen

eingegangen. Prämiert wurde die Apex AG, ein auf nachhaltige

Energieversorgung fokussiertes Schweizer Unternehmen mit Sitz in Däniken,

Solothurn.

Ein zweites Leben

Seit der Gründung der Apex AG im Jahr 2003 hat sich nicht nur der

Energiebedarf der Schweiz erhöht, sondern auch die politischen

Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten haben

sich grundlegend verändert. Gase wie Biomethan (Biogas), Liquified Natural

Gas (LNG), Erdgas und Wasserstoff als Einsatz von Treibstoffen sowie zur

Energiespeicherung bilden seit den Anfängen der Apex AG die Basis ihrer

Tätigkeit. Zu Beginn lag der Fokus der Firma auf Beratungen, Schulungen und

dem Service von Erdgastankstellen in der Schweiz. Nach einigen Jahren kam

der Bau von Erdgastankstellen dazu.

Neu bietet die Apex AG ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, alte

Erdgas-Anlagen in Neuentwicklungen zu integrieren. Mit diesem

Second-Life-Ansatz fördert die Apex AG nicht nur die Ziele einer

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, sondern gewinnt damit auch den

diesjährigen InnoPrix SO! 2023.

Über die APEX AG

Die Apex AG wurde 2003 in Däniken (SO) gegründet. In der ganzen Schweiz

unterwegs, baut und wartet Apex installierte Erdgas-/ Biogastankstellen von

Klein bis Gross. Seit einigen Jahren produziert Apex selbst entwickelte,

kleine Biogas-Aufbereitungsanlagen bis circa 100 Normkubikmeter pro Stunde

Biogas für die Einspeisung von Biomethan ins Erdgasnetz. Dort wo kein

Gasnetz zur Verfügung steht, kommen Insellösungen mit integrierter

Tankstelle zum Einsatz. Die Biomethan-Aktivitäten passen synergetisch ideal

zum angestammten Geschäftsfeld und zum Trend der vermehrt nachgefragten

Mengen an erneuerbaren Energien, lokal, dezentral und «Swiss Made». Apex

plant, baut und betreut diese Systeme und bietet umfassende Dienstleistungen

als «one-stop-shop» an. Erneuerbare Gase als Energiespeicher (zum Beispiel

Wasserstoff) stehen im Fokus ihrer Entwicklungsarbeiten.

Lange Tradition des «InnoPrix SO!»

Die Stiftung der Baloise Bank AG zur Förderung der solothurnischen

Wirtschaft vergibt den InnoPrix SoBa seit 1987 und im 2023 erstmals unter

dem neuen Namen «InnoPrix SO!». Ausgezeichnet wird jeweils ein Projekt, das

dem Wirtschaftsraum Solothurn innovative und positive Impulse verleiht. Der

Preisträger erhält neben dem Preisgeld die Möglichkeit, sich und sein

Projekt im Rahmen der Preisverleihung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für

unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und

übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle

Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt

um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und

Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In

unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit

und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit

unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in

Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in

ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden.

Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und

Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise

seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022

haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8

Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss

Exchange kotiert.

