EQS-News: Alzchem Group AG: Hoffnung für Long-Covid Patienten: Laut neuer klinischer Studien kann Kreatin Symptome lindern (deutsch)

Alzchem Group AG: Hoffnung für Long-Covid Patienten: Laut neuer klinischer Studien kann Kreatin Symptome lindern

^

EQS-Media / 11.01.2024 / 15:28 CET/CEST

Long-Covid: Neue klinische Studien zeigen hohe Wirksamkeit bei Kreatin

Supplementierung

Kreatin ist eine natürliche, körpereigene Substanz, die eine zentrale Rolle

als Energietransporter und -puffer in jeder Zelle spielt. Sie ist ein

essentieller Bestandteil des zellulären Energiemetabolismus und somit für

alle energieintensiven Körperfunktionen wichtig. Seine positive Wirkung im

Sport ist schon lange wissenschaftlich bewiesen. Dies bestätigen sogar zwei

offizielle EU Health Claims für den Muskelaufbau und Muskelerhalt. In den

letzten dreißig Jahren hat Kreatin nach und nach den Weg aus dem einstigen

Nischenmarkt für Bodybuilder in den Breitensport gefunden. Heute zählt

Kreatin nach Whey Protein zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln in

der Sporternährung und ist auch aus der täglichen Routine vieler

Hobbysportler nicht mehr wegzudenken.

Neue wissenschaftliche Studien legen nahe, dass Kreatin auch Menschen helfen

kann, die mit den Auswirkungen von Long-COVID oder Fatigue zu kämpfen haben.

Gabe von Kreatin kann Long-COVID-Patienten Linderung verschaffen

Die Symptome von Long-Covid können sehr verschieden sein und sich von

Atembeschwerden bis hin zu völliger Müdigkeit und Abgeschlagenheit

erstrecken. Was die Betroffenen eint, ist der Verlust von Lebensqualität,

der durch diese Symptome hervorgerufen wird. Obwohl das so genannte Post

Viral Fatigue-Syndrom schon lange als Folge von Viruserkrankungen bekannt

ist, ist dieses im Rahmen von Long-Covid in den letzten Jahren in den

allgemeinen Fokus gerückt und hat zu einem Anstieg an Untersuchungen zu dem

Thema geführt.

Forscher fanden heraus, dass eine Kreatinsupplementierung zur Verbesserung

von Long-Covid-Symptomen führen kann: Zwei neue Studien von Professor Sergej

M. Ostojic zeigten neue Ansatzpunkte, wie sich Kreatinsupplementierung

positiv auf die Symptomatik auswirken kann.

Die erste Studie wurde mit Probanden durchgeführt, die nachweislich an

Long-Covid erkrankt waren. Diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Wobei

eine Gruppe täglich Kreatin und die andere Placebo einnahm. Das Ergebnis: In

der Kreatin-Gruppe konnten bereits nach drei Monaten Verbesserungen beim

allgemeinen Wohlbefinden und eine Erhöhung der Vitalität festgestellt

werden; nach sechs Monaten zusätzlich noch Verbesserungen bei anderen

Fatigue-Symptomen. Darunter fallen Atembeschwerden, Körperschmerzen,

Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten.

In einer zweiten Studie, die ebenfalls im September veröffentlich wurde,

wiesen die Forscher positive Effekte von Kreatin bei der Unterstützung von

Atemtherapie bei Long-Covid Patienten nach. Ferner hatten sich auch die

Kreatinniveaus im Gehirn besser entwickelt als in der Kontrollgruppe.

Außerdem führte die Zugabe zu einer gesteigerten Ausdauer (Time To

Exhaustion) - ein wichtiger Baustein auf den Weg zurück zu einer

angemessenen Lebensqualität. Insgesamt kamen die Forscher zu dem Schluss,

dass die Einnahme von Kreatin über einen Zeitraum von sechs Monaten die

Bioenergetik in Geweben und die klinischen Merkmale von Long-Covid

verbessern kann.

Die Studienergebnisse reihen sich ein in andere Ergebnisse von Studien und

Anwendungsbeobachtungen, die schon in den letzten Monaten bekannt wurden.

Kreatin wurde auch bei der Long-Covid Konferenz der Universität Jena vor

einem Jahr besprochen sowie auch im Deutschen Ärzteblatt als interessanter

Ansatz genannt.

Hochreine Kreatinprodukte "made in Germany"

Das Unternehmen Alzchem mit Sitz im oberbayerischen Trostberg hat zwei

hochwertige Kreatin-Erzeugnisse in seinem Produkt-Portfolio: Beide basieren

auf reinem Kreatin-Monohydrat, das ausschließlich in der speziell dafür

gebauten Produktionsanlage hergestellt wird. Das dort produzierte Kreatin

ist vegan und wird ausschließlich durch chemische Synthese gewonnen. Die

Herstellung ist nach dem Lebensmittelzertifizierungsstandard IFS FOOD

zertifiziert, einem von der "Global Food Safety Initiative anerkannten

Standard. Zudem ist es Kosher- und Halalzertifiziert.

Das Produkt Creapure® ist seit über 25 Jahren als reinstes Premium-Kreatin

in der Sporternährung bekannt. Unter dem Markennamen Creavitalis® hat

Alzchem im Herbst 2023 ein speziell aufbereitetes Kreatinmonohydrat als

feines, geschmacksneutrales Pulver für Anwendungen in Gesundheit und

Ernährung auf den Markt gebracht und vertreibt es bereits weltweit. Wer

Fleisch und Fisch isst, nimmt automatisch etwas Kreatin mit der Nahrung auf

- in Milchprodukten und Pflanzen ist Kreatin dagegen kaum oder gar nicht

enthalten. Damit nehmen Vegetarier, Veganer und Flexitarier wenig bis gar

kein Kreatin über die Nahrung auf. Creavitalis® eignet sich als funktionelle

Zutat zum Beispiel in Fleischalternativen, Milchersatzprodukten aber auch

als Nahrungsergänzungsmittel zur direkten Einnahme um die positiven

gesundheitlichen Effekte zu nutzen.

Weiterführende Informationen

* Übersicht über aktuelle universitäre Studien www.creatineforhealth.com

* Kreatin in der Ernährung www.creatine.global

* Aktuelle Kreatinstudie zu Long Covid Effects of six-month creatine

supplementation on patient- and clinician-reported outcomes, and tissue

creatine levels in patients with post-COVID-19 fatigue syndrome -

Slankamenac - Food Science & Nutrition - Wiley Online Library

* Beispiele aktuelle Presseartikel

- Dailymail

https://www.dailymail.co.uk/health/article-12537145/Gym-supplement-creatine-long-covid.html

- Forbes

https://www.forbes.com/sites/anuradhavaranasi/2023/09/20/creatine-supplements-might-help-reduce-post-covid-fatigue/

Über Alzchem

Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen

Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert

Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen

Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung.

Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können

Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive

Lösungen bieten.

Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem

in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft.

Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente

Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere

Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden

Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel

entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über

die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder

Feinchemie und Metallurgie.

Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören

Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe.

Diese Produkte sind eine Antwort unseres Unternehmens auf die weltweiten

Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht

sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.

Das Unternehmen beschäftigt rund 1.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an

vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie

in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2022

erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 542,2 Mio. Euro und ein

EBITDA von rund 61,4 Mio. Euro.

Ende der Pressemitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Alzchem Group AG

Schlagwort(e): Gesundheit

11.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Alzchem Group AG

Dr.-Albert-Frank-Str. 32

83308 Trostberg

Deutschland

Telefon: +498621862888

Fax: +49862186502888

E-Mail: ir@alzchem.com

Internet: www.alzchem.com

ISIN: DE000A2YNT30

WKN: A2YNT3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Stuttgart

EQS News ID: 1813251

Ende der Mitteilung EQS-Media

---------------------------------------------------------------------------

1813251 11.01.2024 CET/CEST

°