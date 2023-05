EQS-News: Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals stimmen an der Generalversammlung allen Traktanden zu (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals stimmen an der Generalversammlung allen Traktanden zu

^

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals stimmen an der

Generalversammlung allen Traktanden zu

26.05.2023 / 16:30 GMT/BST

---------------------------------------------------------------------------

Dublin, Irland - 26. Mai 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA:

C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre auf

der heutigen Generalversammlung allen Tagesordnungspunkten zugestimmt haben.

Insgesamt waren 7'512'823 Stammaktien des Aktienkapitals von Cosmo auf

dieser Generalversammlung vertreten, was 42.82% der insgesamt ausstehenden

Stammaktien des Aktienkapitals von Cosmo (zum Stichtag) entspricht.

* Der Antrag zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr

2022 («GJ 2022») wurde mit 99.93% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag zur Verwendung des Ergebnisses des GJ 2022 wurde mit 99.99%

der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag auf Annahme des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats, eine

Ausschüttung aus den frei ausschüttbaren Rücklagen von Cosmo zu

erklären, wurde mit 99.99% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen,

wurde mit 92.04% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag zur Gewährung von Stammaktien und/oder von Rechten zur

Zeichnung von Stammaktien an den Verwaltungsrat wurde mit 83.81% der

vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18)

Monaten nach dem Datum der Generalversammlung oder bis zum Tag der

nächsten Generalversammlung von Cosmo (je nachdem, was zuerst eintritt)

als Organ zu ermächtigen, Stammaktien am Kapital von Cosmo bis zu einem

Höchstbetrag von zehn Prozent (10%) des Nennwerts der Stammaktien, wie

sie im genehmigten Kapital von Cosmo enthalten sind, auszugeben oder

Rechte zur Zeichnung von Stammaktien zu gewähren und, im Falle einer

Fusion, eines Erwerbs oder einer strategischen Allianz die vorgenannte

Ermächtigung um maximal weitere zehn Prozent (10%) des Nennwerts der im

genehmigten Kapital von Cosmo enthaltenen Stammaktien zu erhöhen, wurde

mit 88.32% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18)

Monaten nach dem Datum der Generalversammlung oder bis zum Tag der

nächsten Generalversammlung von Cosmo (je nachdem, was zuerst eintritt)

als Organ zu ermächtigen, Stammaktien des Kapitals von Cosmo in Höhe von

maximal zehn Prozent (10 %) des Nennwerts der im genehmigten Kapital von

Cosmo enthaltenen Stammaktien auszugeben - oder Rechte zur Zeichnung von

Aktien zu gewähren, welche Aktien für die Durchführung des

Cosmo-Mitarbeiterbeteiligungs-Programms für Führungskräfte,

Mitarbeitende, Beschäftigte und Verwaltungsangestellte von Cosmo oder

eines Unternehmens der Gruppe ausgegeben werden sollen - oder Rechte

gewährt werden, wurde mit 85.70% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18)

Monaten nach dem Datum der Generalversammlung oder bis zum Tag der

nächsten Generalversammlung von Cosmo (je nachdem, was zuerst eintritt)

als Organ zu ermächtigen, Vorzugsaktien auszugeben oder das Recht auf

Zeichnung von Vorzugsaktien bis zu der in den Statuten von Cosmo

vorgesehenen Höchstzahl zu gewähren, wurde mit 85.10% der vertretenen

Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von achtzehn (18)

Monaten ab dem Datum der Generalversammlung oder bis zum Tag der

nächsten Generalversammlung von Cosmo (je nachdem, was zuerst eintritt)

als Organ zu ermächtigen, das Bezugsrecht zu beschränken oder

auszuschliessen, wurde angenommen. Diese Ermächtigung ist auf die Anzahl

der Aktien - oder der Rechte zur Zeichnung von Aktien - beschränkt, die

der Verwaltungsrat im Rahmen der in Antrag 8 genannten Ermächtigungen

ausgeben - oder gewähren - kann, wurde mit 83.35% der vertretenen

Stimmen angenommen.

* Der Antrag, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, voll eingezahlte Aktien

des Aktienkapitals von Cosmo bis zu einem Maximum von zehn Prozent (10%)

der Stammaktien, die im genehmigten Kapital von Cosmo enthalten sind,

für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach dem Datum der

Generalversammlung oder bis zum Tag der nächsten Generalversammlung von

Cosmo (je nachdem, was zuerst eintritt) zu erwerben, wurde mit 99.47%

der vertretenen Stimmen angenommen.

* Der Antrag, BDO Audit & Assurance B.V. als unabhängigen

Wirtschaftsprüfer von Cosmo für das Geschäftsjahr 2023 erneut zu

ernennen, wurde mit 99.99% der vertretenen Stimmen angenommen.

* Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten die Mitglieder des

Verwaltungsrats, die sich zur Wiederwahl stellten, für ein Jahr wieder.

Finanzkalender

Halbjahresbericht 2023 27. Juli 2023

Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023

Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023

CF&B Communication European Midcap Event, Genf 1.-2. Dezember 2023

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.cosmopharma.com

Kontakt

Hazel Winchester, Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Riverside 2, Sir John Rogerson's

Dublin 2 Dublin

Irland

Telefon: + 353 1 817 0370

E-Mail: info@cosmopharma.com

Internet: https://www.cosmopharma.com/

ISIN: NL0011832936

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1643475

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1643475 26.05.2023 GMT/BST

°