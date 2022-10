EQS-News: Die Aktionäre von Meyer Burger stimmen der ordentlichen Kapitalerhöhung mit grosser Mehrheit zu und unterstützen damit den beschleunigten Wachstumskurs des Unternehmens (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Meyer Burger Technology":

Die Aktionäre von Meyer Burger stimmen der ordentlichen Kapitalerhöhung mit grosser Mehrheit zu und unterstützen damit den beschleunigten Wachstumskurs des Unternehmens

Meyer Burger Technology AG

Die Aktionäre von Meyer Burger stimmen der ordentlichen Kapitalerhöhung mit

grosser Mehrheit zu und unterstützen damit den beschleunigten Wachstumskurs

des Unternehmens

28.10.2022 / 13:19 CET/CEST

An der ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Oktober 2022 in Thun

stimmten die Aktionäre der Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger" oder

die "Gesellschaft") dem Antrag des Verwaltungsrats zum Traktandum mit 98,58%

Prozent der Stimmen zu, eine ordentliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe

von bis zu 934'671'850 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0,05 pro

Namenaktie durchzuführen. An der ausserordentlichen Generalversammlung waren

gesamthaft 1'111'844'450 Aktien (41,63 Prozent der ausgegebenen Aktien)

durch 302 Aktionäre vor Ort vertreten.

Verwaltungsratspräsident Franz Richter sagte zum Entscheid der

Generalversammlung: "Wir danken allen Aktionärinnen und Aktionären für das

Vertrauen und für die Unterstützung unserer beschleunigten

Wachstumsstrategie."

Informationen betreffend Bezugsrechtsangebot

Die Kapitalerhöhung soll in der Form eines Bezugsrechtsangebots an die

bisherigen Aktionäre stattfinden. Meyer Burgers Aktionäre erhalten ein

Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 31. Oktober 2022 (nach

Börsenschluss) halten. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 1.

November 2022 bis 7. November 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und,

vorbehaltlich gesetzlicher Einschränkungen ausländischer Rechtsordnungen,

vom 1. November 2022 bis 9. November 2022, 12:00 Uhr mittags MEZ ausübbar

sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der

SIX Swiss Exchange werden auf den 11. November 2022 erwartet. Der

Verwaltungsrat behält sich eine Anpassung des Zeitplans vor.

Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationen

über die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werden

gebeten, gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie Aktien

zeichnen und ihre Bezugsrechte ausüben möchten.

Kontakte:

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG

Dana Ritzmann Andreas Durisch

Corporate Communications Senior Partner

M. +49 152 2266 2905 T. +41 43 268 27 47

M. +41 79 358 87 32

[1]dana.ritzmann@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.

mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

3645 Gwatt

Schweiz

Telefon: +41 033 221 28 00

E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com

Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795

Valorennummer: A0YJZX

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1474727

1474727 28.10.2022 CET/CEST

°