EQS-News: Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps am 13. und 14. September 2023Investora Zürich findet zum 11. Mal statt - jetzt anmeldenn (deutsch)

Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps am 13. und 14. September 2023Investora Zürich findet zum 11. Mal statt - jetzt anmeldenn

^

Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps am 13. und 14. September

2023 Investora Zürich findet zum 11. Mal statt - jetzt anmeldenn

16.08.2023 / 08:45 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Zürich, 16. August 2023 - Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 13.

und 14. September 2023 wiederum in den Räumlichkeiten von THE HALL in

Zürich-Stettbach statt. Über 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small

und Mid Caps stellen sich vor. Alle Informationen zur diesjährigen

Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch

Die CEOs und CFOs der teilnehmenden Gesellschaften präsentieren jeweils

Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzkennzahlen. In

moderierten Q&As und One-on-One Meetings stellen sie sich dem Publikum aus

institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern, Buyside Analysten und

anderen Marktteilnehmern. Zum ersten Mal präsentieren dieses Jahr Bossard,

Cembra Money Bank, Feintool, MCH Group und Stadler Rail.

Das Programm umfasst neben den Firmenpräsentationen auch Keynote-Referate

und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarktthemen. Am Abend

des ersten Tages findet zudem ein Networking-Apéro statt, welcher durch

Food-Tastings von ARYZTA angereichtet wird.

Dank der Berichterstattung durch unsere Medienpartner werden Informationen

zu den Firmenvorstellungen auch in den Finanzmedien publiziert. Wie in den

beiden Vorjahren werden die Präsentationen nicht als Hardcopies aufliegen,

sondern am Veranstaltungstag auf der Investora-Webseite zum Download

abrufbar sein.

Melden Sie sich jetzt an: www.investora.ch/anmeldung

Am 8. September 2023 ist Anmeldeschluss.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für Rückfragen:

Geschäftsstelle Investora Zürich: Doris Rudischhauser / Tina Seyffer

Tel. 079 410 81 88 / 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

1704331 16.08.2023 CET/CEST

°