EQS-News: Afrikanischer Klimagipfel 2023: Mehr ökologisches Wachstum und klimabezogene Finanzierungslösungen für Afrika und die Welt (deutsch)

Afrikanischer Klimagipfel 2023: Mehr ökologisches Wachstum und klimabezogene Finanzierungslösungen für Afrika und die Welt

^

EQS-News: The Africa Climate Summit / Schlagwort(e): Sonstiges

Afrikanischer Klimagipfel 2023: Mehr ökologisches Wachstum und klimabezogene

Finanzierungslösungen für Afrika und die Welt

25.07.2023 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Afrikanischer Klimagipfel 2023: Mehr ökologisches Wachstum und klimabezogene

Finanzierungslösungen für Afrika und die Welt

NAIROBI, KENIA - African Media Agency - 25. Juli 2023 - Ab sofort läuft die

Anmeldung für den ersten Afrikanischen Klimagipfel (ACS) und die jährliche

Afrikanische Klimawoche 2023. Dabei handelt es sich um wichtige

Veranstaltungen, die unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Republik

Kenia, der Kommission der Afrikanischen Union (AUC) und dem

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)

durchgeführt werden.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=48f22da016a720dd8c0d585b0a40fb13

Bildtitel:

Herr Joseph Ng'ang'a, CEO des afrikanischen Klimagipfels.

Beim zwischen dem 4. und 6 September in Nairobi geplanten Afrikanischen

Klimagipfel werden Staats- und Regierungschefs, politische

Entscheidungsträger, zivilgesellschaftliche Organisationen, der

Privatsektor, multilaterale Institutionen und Vertreter der Jugendlichen aus

Afrika und anderen Teilen der Welt eingeladen, um über die dringenden

Herausforderungen des Klimawandels zu sprechen und die Zusammenarbeit für

eine nachhaltige Zukunft zu stärken. Unter dem Motto, ,Driving Green Growth

and Climate Finance Solutions for Africa and the World' (Mehr ökologisches

Wachstum und klimabezogene Finanzlösungen für Afrika und die Welt) wird

Afrika durch den Afrikanischen Klimagipfel versuchen, globale

Klimaschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Finanzierung von Klimaschutz

und einer positiven Entwicklung für das Klima voranzutreiben, seinen

Standpunkt zum Klimawandel für die Zukunft zu festigen und den Gipfel zu

nutzen, um sein enormes Potenzial für Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren

und neue Partnerschaften für grünes Wachstum zu schmieden, besonders in

Nischensektoren wie erneuerbarer Energie, nachhaltiger Landwirtschaft und

kritischen Mineralien u.a.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=d82bb2db9d6e56d973f0e3df7fecc201

Bildtitel:

Frau Soipan Tuya, die kenianische Ministerin für Umwelt, Klimawandel und

Forstwesen

"Es ist uns eine große Ehre, dass wir von der Afrikanischen Union und dem

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)

ausgewählt wurden, um den ersten Afrikanischen Klimagipfel und die jährliche

Afrikanische Klimawoche 2023 auszurichten. Wir wissen, dass uns damit eine

wichtige Aufgabe anvertraut wurde und sichern unseren Mitschirmherren, der

Kommission der Afrikanischen Union und dem UNFCCC, sowie der ganzen Welt

eine erfolgreiche Doppelveranstaltung hier in Nairobi zwischen dem 4. und 8.

September zu. In Kenia können wir auf eine starke Tradition zur

Katalysierung von weltweiten Klimaschutzmaßnahmen verweisen, und wir sind

froh, auf die Unterstützung durch die Organisation des Afrikanischen

Klimagipfels und der Afrikanischen Klimawoche in Person unseres Präsidenten,

Dr. William Ruto, zählen zu können, der gleichzeitig der aktuelle

Vorsitzende des Ausschusses der afrikanischen Staats- und Regierungschefs

zum Klimawandel (CAHOSCC) ist", erklärte Frau Soipan Tuya, die kenianische

Ministerin für Umwelt, Klimawandel und Forstwesen.

Sie fügte hinzu: "Der Afrikanische Klimagipfel bietet eine Plattform für den

afrikanischen Kontinent, um sein Potenzial für Klimamaßnahmen und seinen

Standpunkt zu bestimmen, aus den Erfahrungen der übrigen Länder zu lernen

und gemeinsam Finanzlösungen für den Klimaschutz zu gestalten, die den

Kontinent stärken und die Welt inspirieren. Kenia wird seinen Teil dazu

beitragen, sicherzustellen, dass die von der Afrikanischen Union

festgelegten Ziele des afrikanischen Klimagipfels umgesetzt werden."

"Der Gipfel wird es den politischen Entscheidungsträgern und Akteuren aus

dem Privatsektor ermöglichen, klimabezogene Finanzlösungen für afrikanische

Volkswirtschaften zu besprechen und zu entwickeln", erklärte Herr Joseph

Ng'ang'a, CEO des afrikanischen Klimagipfels. "Als Länder mit mittlerem oder

niedrigem Einkommen (LMIC) verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der

Wirtschaftswachstum, Klimaschutzmaßnahmen, weltweite Zusammenarbeit und eine

sozial ausgewogene Entwicklung miteinander kombiniert. Wir haben uns dem

ökologischen Wachstum verschrieben und berücksichtigen die globale

Kostenkurve, sichern vorgezogene Kaufverpflichtungen, beschleunigen die

Investitionen zur Verbesserung der Resilienz und gewährleisten einen

angemessenen sozialverträglichen Übergang. Wir leisten unseren Beitrag zur

Lösung der globalen Krise und zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für

alle", fügte Herr Ng'ang'a hinzu.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=162a6daa9cc3ba819b98f9ed08f996ab

Bildtitel:

Herr Sebastian Groth, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kenia

Der Klimawandel ist unbestreitbar eine der drängendsten globalen

Herausforderungen unserer Zeit. Gemäß dem letzten Bericht des

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist die weltweite

Temperatur seit 1900 um ca. 1 Grad Celsius angestiegen. Die Folgen der

Tatenlosigkeit sind verheerend, mit katastrophalen Auswirkungen für

Ökosysteme, das öffentliche Gesundheitsweisen und die Volkswirtschaften

weltweit.

Der Afrikanische Klimagipfel 2023 erkennt die wichtige Rolle der Jugend bei

der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft an und legt großen Wert darauf,

der Stimme der Jugend ausreichend Gehör zu verschaffen. Der

Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt, dass ca. 63 % der

afrikanischen Bevölkerung unter 25 Jahre alt ist, was eine wertvolle

Gelegenheit bietet, ihre Leidenschaft, Innovationskraft und Entschlossenheit

für einen nachhaltigen Fortschritt zu nutzen. Daher möchte der Gipfel der

Jugend als wichtigen Beteiligten bei Klimaschutzmaßnahmen eine Plattform zur

Verfügung stellen, damit sie ihre Perspektiven aufzeigen und einen Beitrag

zur Gestaltung einer sozialverträglichen und nachhaltigen Zukunft leisten

kann.

Um tiefgreifende Veränderungen zu bewirken, ist es wesentlich, ein neues

Narrativ zu entwickeln, das die traditionellen Grenzen überwindet und eine

Zusammenarbeit fördert. Der Afrikanische Klimagipfel möchte das überholte

Nord-gegen-Süd-Denken überwinden, indem er die Verflechtung der globalen

Herausforderungen miteinander und die Bedeutung der gemeinsamen

Verantwortung in den Vordergrund stellt. Dieser neue Ansatz fördert nicht

nur den Dialog unter den Beteiligten, sondern unterstreicht auch das

Potenzial für Kooperationslösungen, welche die Stärken und Ressourcen aller

Regionen nutzen.

Auf der Tagesordnung des Afrikanischen Klimagipfels stehen wichtige Themen

wie "Redesigning Climate Finance, Trade and Investment for the Global South"

(Umgestaltung der Finanzierung von Klimamaßnahmen, des Handels und der

Investitionen für den globalen Süden), "The Investment Opportunity for Food

Sovereignty in Africa (Investitionsmöglichkeiten für

Nahrungsmittelsouveränität in Afrika) und "Accelerating Climate Resilient

Water Investments in Africa (Beschleunigung von klimabeständigen

Wasserinvestitionen in Afrika)". Die Teilnehmer können sich auf lebhafte

Diskussionen, Austausch von Wissen und Gelegenheiten zur Präsentation von

Initiativen für Klimaschutzmaßnahmen und Best Practices einstellen.

Durch die Teilnahme am Afrikanischen Klimagipfel können Einzelpersonen und

Organisationen einen Beitrag zu einem neuen kollaborativen Ansatz, zur

Bündelung von Ressourcen und zu tiefgreifenden Veränderungen leisten, welche

die gemeinsame Zukunft des Kontinents bei den Klimaschutzmaßnahmen prägen

werden. Melden Sie sich jetzt für den Afrikanischen Klimagipfel und/oder die

Afrikanische Klimawoche unter africaclimatesummit.org an, um Teil der

Bewegung zu sein, die den Klimawandel unmittelbar angeht und gemeinsam eine

nachhaltige Zukunft aufbaut.

Über den Afrikanischen Klimagipfel

Der Afrikanische Klimagipfel ist eine wichtige Zusammenkunft, die darauf

abzielt, den Ansatz beim Klimawandel neu festzulegen und ein neues Paradigma

der Zusammenarbeit zu schaffen. Wir glauben, dass wir durch die Bündelung

unserer Ressourcen und die Einbindung der verschiedenen Beteiligten einen

wesentlichen Fortschritt beim Kampf gegen den Klimawandel erzielen können.

Dieser Gipfel bietet eine Plattform, um innovative Ideen zu untersuchen,

Wissen auszutauschen und konkrete Maßnahmen voranzutreiben, die eine

spürbare Auswirkung auf den Planeten haben werden. Wir unterstreichen die

Dringlichkeit und Notwendigkeit, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Durch die

Zusammenarbeit können wir die Ressourcen Afrikas und der globalen

Gemeinschaft nutzen, um nachhaltige Lösungen zu unterstützen. Es ist an der

Zeit, die gemeinsame Verantwortlichkeit zu stärken und ein bleibendes

Vermächtnis an Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen.

Medienkontakte:

Frau Mimi Kalinda, mkalinda@africacommunicationsgroup.com

Herr Temesi Mukani, temesimukani@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------

25.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1687775 25.07.2023 CET/CEST

°