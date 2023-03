EQS-News: African Energy Chamber: Südafrikas Energiekrise verstehen (Von NJ Ayuk) (deutsch)

African Energy Chamber: Südafrikas Energiekrise verstehen (Von NJ Ayuk)

Die häufigen und ausgedehnten Stromausfälle haben dazu geführt, dass die

Unternehmen in Afrikas am stärksten industrialisiertem Land kaum noch

arbeiten können. Das verarbeitende Gewerbe leidet. Die Wirtschaft des Landes

wird in Mitleidenschaft gezogen

Von NJ Ayuk ist geschäftsführender Vorsitzender der African Energy Chamber

und Autor von "A Just Transition: Making Energy Poverty History with an

Energy Mix"

Die weitreichenden Auswirkungen der anhaltenden Stromausfälle in Südafrika

sind äußerst entmutigend.

wird in Mitleidenschaft gezogen. Die anhaltende Dunkelheit ermutigt Diebe

und lässt die Kriminalitätsrate in die Höhe schnellen. Und da der staatliche

Energieversorger Eskom immer mehr Geld für die letztlich erfolglosen

Bemühungen zur Lösung des Problems ausgibt, steigen seine Betriebskosten in

die Höhe. Diese Kosten werden in Form von Strompreiserhöhungen an die

Verbraucher und Unternehmen weitergegeben, die dadurch zusätzlich belastet

werden.

Ich glaube nicht, dass Präsident Cyril Ramaphosa überreagiert hat, als er im

vergangenen Monat als Reaktion auf die Stromausfälle - die die Menschen bis

dahin sechs bis zehn Stunden pro Tag im Dunkeln sitzen ließen - den

nationalen Katastrophenzustand ausrief. Dadurch wurden Mittel für Notfälle

frei und die Regierung erhielt zusätzliche Befugnisse, darunter auch eine

Straffung der Vergabeverfahren. Ich stimme den ernsten Bedenken zu, die er

in seiner Rede zur Lage der Nation im Februar äußerte.

"Wir befinden uns in einer tiefgreifenden Energiekrise", sagte Ramaphosa.

"Die Krise hat sich allmählich so weit entwickelt, dass sie jeden Teil der

Gesellschaft betrifft. Wir müssen handeln, um die Auswirkungen der Krise auf

die Landwirte, auf kleine Unternehmen, auf unsere Wasserinfrastruktur und

unser Verkehrsnetz zu verringern."

Diese Krise, die in unserem in Kürze erscheinenden Bericht "The State of

South African Energy" eingehend untersucht wird, ist kein neues Problem.

Aber die alarmierende Häufigkeit und Dauer der Stromausfälle in Südafrika

haben eine unhaltbare Situation geschaffen, die, wie der Präsident sagte,

das Wohlergehen des Landes gefährdet.

Düstere Lage

Die Ursache der südafrikanischen Energiekrise sind die Kohlekraftwerke des

Landes, die etwa 95 % des Stroms erzeugen. Diese Anlagen sind alt,

überbeansprucht und fallen ständig aus.

Um sicherzustellen, dass die angeschlagenen Kraftwerke des Landes nicht so

weit überlastet werden, dass es zu einer vollständigen Abschaltung des

Netzes kommt, ist es bei Eskom üblich geworden, mehrmals am Tag absichtlich

Stromabschaltungen vorzunehmen, die auch als rollende Stromausfälle oder

"load-shedding" (Lastabwurf) bezeichnet werden.

Die Stromausfälle in Südafrika haben in den letzten drei Jahren Rekorde

aufgestellt. Im Jahr 2020 erreichten sie mit 859 Stunden einen neuen

Höchststand. Diese Zahl stieg 2021 auf 1.169 Stunden. Aber der Rekord von

2022 übertraf alles bisher Dagewesene bei weitem: 205 Tage mit

Stromausfällen.

Im vergangenen Oktober kürte das Pan South African Language Board (PanSALB)

"Load-Shedding" zum südafrikanischen Wort des Jahres 2022.

Es dürfte viele Südafrikaner nicht überraschen, dass "Load-Shedding" das am

häufigsten verwendete Wort in Südafrika ist, da die gefürchteten

Stromausfälle, die von Eskom eingeführt wurden, unsere Lebenserfahrung im

Jahr 2022 weitgehend bestimmt haben", sagte der Geschäftsführer von PanSALB,

Lance Schultz, damals.

Gescheiterte Reparaturen

Frustrierend ist auch die kostspielige und erfolglose Geschichte der

Versuche, dieses Problem zu lösen. Vor etwa 15 Jahren begann Südafrika mit

dem Bau von zwei Kohlekraftwerken, Medupi und Kusile, um die

Stromerzeugungskapazität des Landes zu erhöhen.

Das hat nicht wie geplant funktioniert. Aufgrund von Pannen, technischen

Mängeln, Verzögerungen bei der Fertigstellung und Unfällen sind die

Kraftwerke heute nur mit der Hälfte ihrer Gesamtkapazität von 9600 Megawatt

(MW) in Betrieb. Und obwohl die Kraftwerke nicht in Betrieb sind, sind die

Projektkosten enorm und werden sich bis 2019 auf insgesamt 300 Milliarden

Rupien belaufen.

Selbst mit den saftigen Tariferhöhungen, die den Kunden auferlegt wurden,

hat das Unternehmen Mühe, mit seinen Kosten Schritt zu halten.

Und im vergangenen September kündigte Ramaphosa an, dass die Fertigstellung

der beiden Kraftwerke weitere 33 Milliarden Rupien kosten wird.

Beunruhigende Auswirkungen

Hinzu kommen die Kosten für die anhaltenden Machtkämpfe in Südafrika. Ich

habe bereits einige der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, die

Kriminalität und die Stromtarife erwähnt. Aber das ist nur ein Teil der

Geschichte: Jeder Stromausfall hat verheerende Auswirkungen, die die

Menschen in Gefahr bringen.

In Südafrika verderben durch die Stromausfälle die Lebensmittel, und die

Gefahr einer weit verbreiteten Ernährungsunsicherheit steigt. Jeden Tag

beeinträchtigt Load-Shedding die Fähigkeit der Landwirte, die Ernte zu

bewässern (Pumpstationen, die auf Strom angewiesen sind, funktionieren

nicht) und den Viehbestand am Leben zu erhalten (eine Farm verlor

beispielsweise 50.000 Masthühner, als das Lüftungssystem ausfiel).

Die Stromausfälle haben Auswirkungen auf Krankenhäuser und die medizinische

Versorgung von Behinderten und älteren Menschen. Menschen, die auf Strom für

medizinische Geräte wie Sauerstoffgeräte angewiesen sind, werden in

lebensbedrohliche Situationen gebracht.

Unser Bericht enthält ein weiteres beunruhigendes Detail: die kumulativen

Auswirkungen der Stromausfälle auf das, was Südafrika hätte erreichen

können. Seit 2007 hat Load-Shedding Südafrika unglaubliche R1,5 Milliarden -

R2,4 Milliarden pro Tag gekostet. Das Ergebnis: Seit 2007 wurden jedes Jahr

1-1,3 % des südafrikanischen BIP abgezogen. Das bedeutet, dass die

südafrikanische Wirtschaft ohne den Lastabwurf etwa 17 % größer sein könnte

als jetzt.

Ich weiß, dass man nur wenig an dem ändern kann, was hätte sein können, aber

ich hoffe, dass die Konfrontation mit diesen schmerzhaften Wahrheiten die

südafrikanische Führung dazu anspornt, das Land auf einen neuen Weg zu

bringen, auf dem es beginnt, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Der "State of South African Energy Report" wird im Laufe dieses Monats

veröffentlicht. Besuchen Sie https://EnergyChamber.org für weitere

Informationen.

Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber.

Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3LHryIU

