Das Buch ist die dritte Veröffentlichung des Bestsellerautors und beleuchtet

die ernüchternde Realität, die sich im afrikanischen Energiesektor

abzeichnet.

Der Unternehmer, Rechtsanwalt und Bestsellerautor NJ Ayuk hat sein neuestes

Buch mit dem Titel " A Just Transition: Making Energy Poverty History with

an Energy Mix " veröffentlicht. Das Buch kann ab sofort bei Amazon erworben

werden!

Nach jahrelanger sorgfältiger Recherche und eingehender Analyse beleuchtet

das Buch die ernüchternde Realität, die sich abzeichnet, da die ehrgeizige

grüne Energiepolitik der Internationalen Energieagentur (IEA) die

Energiewirtschaft in ganz Afrika weiterhin erstickt und lähmt.

Während der Rest der Welt mit einer einzigen, folgenschweren Krise

konfrontiert ist: dem Klimawandel, hat Afrika mit zwei zu kämpfen: dem

Klimawandel und der Energiearmut. Um die Auswirkungen der Klimakrise zu

bewältigen, haben die Staats- und Regierungschefs der Welt das Pariser

Abkommen auf den Weg gebracht, das durch den sofortigen Übergang zu

erneuerbaren Energien einen langfristigen Anstieg der globalen Temperaturen

verhindern soll. Als der Kontinent, der am stärksten von den Auswirkungen

der Klimakrise betroffen ist, wird der sofortige Übergang dazu führen, dass

Afrika keine Chance hat, sich zu entwickeln und die mehr als 600 Millionen

Menschen, die derzeit keinen Zugang zu Elektrizität haben, mit zuverlässiger

Energie zu versorgen, während es gleichzeitig einen unverhältnismäßig großen

Anteil an den Folgen des Klimawandels zu tragen hat. Einfach ausgedrückt,

wird dieser mit dem Pariser Abkommen geforderte sofortige Übergang

verheerende Auswirkungen auf Afrika haben.

Vor diesem Hintergrund besteht das übergeordnete Ziel des Buches darin, eine

Reihe wichtiger Fragen zu beantworten. Erstens trägt Afrika nicht nur einen

unverhältnismäßig großen Anteil an den zu erwartenden zukünftigen Problemen

des Klimawandels, sondern auch an dem aktuellen Problem der Energiearmut.

Was sollten wir also tun? Sollten wir dem Ziel, den Klimawandel zu

verhindern, Vorrang vor der Bekämpfung der Energiearmut einräumen? Oder

sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir die Hunderte von Millionen

Afrikanern, die derzeit keinen Zugang zu Elektrizität haben, mit Strom

versorgen können? Offensichtlich sollten wir versuchen, beide Ziele zu

erreichen. Beide sind wichtig. Aber wie können wir das tun? Und was sollte

an erster Stelle stehen?

In dem Buch wird untersucht, wie der Übergang zu einer saubereren

Energiezukunft am besten zu bewerkstelligen ist, wobei der sozioökonomische

Wohlstand Afrikas im Vordergrund steht. Die Antwort der IEA lautet, dass

erneuerbare Energien die Lösung für die Energiearmut in Afrika sind. Wie in

dem Buch ausführlich dargelegt wird, ist dies jedoch schlichtweg nicht wahr.

Erneuerbare Technologien kosten mehr, als die meisten afrikanischen Länder

bezahlen können, und obwohl die Weltgemeinschaft dem Kontinent ihre Hilfe

bei der Umstellung angeboten hat, blieben die internationalen Zusagen stets

hinter den Erwartungen zurück, so dass Afrika und andere

Entwicklungsregionen noch immer auf die versprochene Unterstützung warten.

Ayuk vertritt die Auffassung, dass Afrika die Energiewende auf seine eigene

Weise angehen kann. Auf der Suche nach einer Antwort auf die oben genannten

Fragen untersucht Ayuk die Rolle, die Erdgas bei der Verwirklichung der

doppelten Ziele der Energiewende und des wirtschaftlichen Wohlstands in

Afrika spielen wird. Durch die Betrachtung der Gasmengen in Afrika liefert

Ayuk ein starkes Argument für die Nutzung dieses Brennstoffs, wobei er

detailliert auf dessen Rolle in anderen Volkswirtschaften und die

Entwicklungsmöglichkeiten in Afrika eingeht und erläutert, warum Ayuk Gas

anderen Ressourcen vorzieht.

Das Buch unterscheidet sich von anderen Veröffentlichungen zum Thema Energie

dadurch, dass es auf die Bedürfnisse Afrikas eingeht. Ayuk betont, dass

Afrika sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, seine eigenen

Entscheidungen treffen und entscheiden muss, ob es seine eigenen Ressourcen

nutzen will. Einfach ausgedrückt: Afrikas Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand

beginnt mit Gas.

"A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix " ist

bei Amazon unter https://apo-opa.info/3ynv5Ev erhältlich. Sichern Sie sich

jetzt Ihr Exemplar!

