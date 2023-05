EQS-News: Advanced Blockchain kündigt neues Projekt an (deutsch)

Advanced Blockchain kündigt neues Projekt an

^

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e):

Markteinführung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain kündigt neues Projekt an

09.05.2023 / 15:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ecosystem Update April 23

Advanced Blockchain kündigt neues Projekt an

* AB Capital AI: Datenaggregator für automatisierter Token-Auswahl und

Recherche

* peaq kooperiert mit Fetch.ai und dem Fraunhofer Institut

* NEAR-Netzwerk erreicht neuen Rekord an aktiven Konten und kündigt die

Einführung ihrer mobilen App auf dem Mainnet an

09. Mai 2023 - Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt

Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt

und Investor für die Blockchain-Branche, kündigt seine neueste

Produktinovation an: AB Capital AI. Bei diesem innovativen Produkt handelt

es sich um einen Datenaggregator, der modernste KI-Technologie einsetzen

wird, um eine automatisierte Token-Auswahl und Recherche anzubieten. Das

Tool wird sich in erster Linie an institutionelle Investoren richten und

eine breite Pallete von Krypto-Sektoren abdecken, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf DeFi, Gaming, NFTs und DAOs.

Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Wir glauben, dass AB Capital AI die

Krypto-Investmentlandschaft erheblich bereichern wird, indem es

institutionellen Anlegern einen beispiellosen Zugang zu Echtzeitdaten und

Erkenntnissen bietet, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Herr Markowsky

hat bereits einige großartige Ideen vorgeschlagen, die das Produkt weiter

verbessern und es von der Konkurrenz abheben werden. In diesem Stadium der

Entwicklung unseres Unternehmens spiegelt unser Produkt den Höhepunkt

unserer Branchenkenntnis, unseres robusten Investorennetzwerks und unseres

akribischen Forschungsteams wider. Es ist im Grunde die Quintessenz unserer

Tätigkeit der letzten 5 Jahre und ein logischer Schritt, den wir gehen."

Ecosystem Update

Composable Finance / Picasso

Das Composable-Finance-Team hat die Mainnet-Tests der KSM/DOT-Brücke über

Centauri unter Verwendung des IBC-Protokolls angekündigt. Diese

bahnbrechende Entwicklung ermöglicht einen nahtlosen Tokenfluss zwischen

Polkadot und Kusama und eröffnet neue Möglichkeiten für die

Interoperabilität zwischen den Blockchains.

Darüber hinaus arbeitet das Team mit Skip zusammen, um MEV (Maximal

Extractable Value) gerecht zwischen mehreren Ökosystemen zu verteilen und

die Übertragung von Token zwischen den Ökosystemen Polkadot, Kusama, Cosmos,

Ethereum und NEAR effizienter und nahtloser zu gestalten."

peaq / Krest

peaq hat an mehreren Stellen Fortschritte gemacht, wobei Krest den ersten

Batch-Drop abgeschlossen hat. peaq hat auch eine Integration mit Fetch.ai

für die Automatisierung von Prozessen auf Basis von künstlicher Intelligenz

vorgenommen; zudem wird ein vom Fraunhofer geleitetes AI-Projekt digitale

Zwillinge von EV-Batterien im peaq-Netzwerk speichern.

Pendulum

Pendulum und LINK haben eine Partnerschaft geschlossen, um die Verbreitung

von digitalen Finanzdienstleistungen in Afrika zu fördern. Pendulum hat auch

mit verschiedenen Wallet-Anbietern wie Polkadot. JS, Talisman, Subwallet,

Nova & Fearless Wallet und Polkagate zusammengearbeitet, um eine Reihe von

Optionen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte anzubieten.

Panoptic

Panoptic hat im Januar mit der Frontend-Entwicklung begonnen und der Welt an

der ETH Denver 2023 die erste Live-Demo des Produkts gezeigt! Mit dem

Erreichen dieses wichtigen Meilensteins ist klar, dass das Team entsprechend

seiner Roadmap zu einer erfolgreichen Markteinführung auf bestem Wege ist.

Das Panoptic-Team nahm an der Cornell-Blockchain-Konferenz teil und

veranstaltete eine gut besuchte öffentliche Veranstaltung, bei der sie ihre

Produkt-Demo präsentierten.

Manta Network

Manta-Team hat aktiv Partner aus verschiedenen Sektoren an Bord genommen:

* Inkubationen: LongHash, Moonshot Commons, Beacon as well as Aceleap

* Sicherheit: Veridise, Secure3 and Halborn

* Social-Fi: TalenTale

* Privacy: KaratDAO

Diese Partnerschaften zeigen das Engagement des Teams beim Aufbau eines

starken Ökosystems und bei der Förderung von Innovationen in verschiedenen

Geschäftsbereichen.

Arweave

Rareweave, ein neuer NFT-Marktplatz, der auf Arweave aufbaut, wurde

eingeführt und ermöglicht der den Nutzern, digitale Kunstwerke zu erkunden

und künstlerische Bedürfnisse zu erfüllen, innerhalb des Arweave-Ökosystems.

NEAR Protocol

Messari.io berichtete über einen neuen Rekord an aktiven Konten im

NEAR-Netzwerk, das eine schnell wachsende Entwicklergemeinde und eine hohe

Anzahl von Validatoren aufweist. Darüber hinaus wurde die NEAR-Mobile-App

auch auf dem Mainnet gestartet

NEAR-Team hat an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, einschließlich

Consensus, Namaste Web3 und Hong Kong Web3 Festival, um das Potenzial des

Netzwerks zu präsentieren. Außerdem hat NEAR eine Partnerschaft mit Nansen

geschlossen, um fortschrittliche Tools für dApp-Entwickler und Investoren

bereitzustellen, die Zugang zu Echtzeitdaten zu Transaktionen, Adressen,

Netzwerkaktivitäten und anderen datengesteuerten Lösungen ermöglichen.

Sektor-Update

Im April 2023 erlebte die Branche bedeutende regulatorische Fortschritte,

darunter die Ankündigung des "Future Financing Act" in Deutschland und die

Verabschiedung der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) durch das

Europäische Parlament. Der "Future Financing Act" zielt darauf ab, einen

regulatorischen Rahmen für die Ausgabe von elektronischen Wertpapieren unter

Verwendung der Blockchain-Technologie zu schaffen, um den deutschen

Kapitalmarkt zeitgemäßer und produktiver zu machen und mehr privates Kapital

für zukünftige Investitionen zu gewinnen. Obwohl dies nicht direkt mit den

Kryptomärkten zusammenhängt, bedeutet dies Fortschritte bei der

Tokenisierung realer Vermögenswerten.

Darüber hinaus werden die MiCA-Verordnungen einen einheitlichen Ansatz zur

Regulierung von Krypto-Vermögenswerten in allen EU-Mitgliedstaaten bieten,

der verschiedene Teilbereiche des Krypto-Marktes abdeckt. Es wird erwartet,

dass der Aktivierungsprozess für die Verordnungen zwölf bis achtzehn Monate

bis zur vollständigen Durchsetzung der Regeln dauern wird.

Diese Entwicklungen sind ein positives Zeichen für die Einführung digitaler

Währungen, die sich nach Ansicht von Experten in einem frühen und

dynamischen Entwicklungsstadium befinden.

Kontakt

IR@advancedblockchain.com

Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA:

ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der

Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten,

Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern.

Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web

3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen

Projekte und Investitionen finden Sie unter

https://www.advancedblockchain.com/.

---------------------------------------------------------------------------

09.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advanced Blockchain AG

Scharnhorststraße 24

10115 Berlin

Deutschland

Telefon: +4930403669510

Fax: 030403669511

E-Mail: info@advancedblockchain.com

Internet: www.advancedblockchain.com

ISIN: DE000A0M93V6

WKN: A0M93V

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

EQS News ID: 1628299

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1628299 09.05.2023 CET/CEST

°