EQS-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: SecPay.io und GoldSilberShop.de schaffen erstmals seriöse Verbindung von Bitcoin und Gold für Privatanleger in Europa (deutsch)

Advanced Bitcoin Technologies AG: SecPay.io und GoldSilberShop.de schaffen erstmals seriöse Verbindung von Bitcoin und Gold für Privatanleger in Europa

19.06.2023 / 09:30 CET/CEST

Frankfurt am Main, 19. Juni 2023 - Ab sofort können Privatanleger aus ganz

Europa auf GoldSilberShop.de einfach, schnell und sicher Bitcoin direkt in

Gold tauschen. Dank Bitcoin-Preisgarantie von SecPay.io und des vielfach

ausgezeichneten Edelmetallangebots von GoldSilberShop.de profitieren

Privatanleger von einem neuartigen und seriösen Nutzererlebnis. Möglich wird

diese Innovation durch die Kooperation der savedroid FL GmbH, einer 100%igen

Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN:

DE000A2YPJ22) mit der SOLIT Management GmbH zur Integration des

Bitcoin-Payment-Plugins SecPay.io auf GoldSilberShop.de.

Bislang war der Prozess Bitcoin in Gold zu tauschen für Privatanleger

mühsam, zeitaufwendig und riskant. Zunächst mussten Bitcoin von der privaten

Wallet zu einer Kryptobörse transferiert, dann dort in Euro umgetauscht, im

Anschluss die Euro auf das Bankkonto ausgezahlt und schließlich von dort aus

zur Bezahlung des Goldkaufs an den Händler überwiesen werden, was in der

Praxis einen hohen Arbeitsaufwand erfordert und regelmäßig ca. 48 Stunden in

Anspruch genommen hat. Angesichts der Volatilität des Bitcoin- und des

Gold-Preises ein äußerst unbefriedigendes Nutzererlebnis. Durch die

Kooperation von SecPay.io und GoldSilberShop.de ist der Umtausch von Bitcoin

in Gold jetzt erstmals ohne Umwege und zudem mit Bitcoin-Preisgarantie in

nur wenigen Minuten möglich, was Privatanlegern signifikante Vorteile

bietet.

"Wir freuen uns, dass mit der SOLIT Gruppe, einer der führenden Goldhändler

auf unsere Lösung vertraut und wir durch die direkte Verbindung von Bitcoin

und Gold gemeinsam eine echte Innovation für Privatanleger in Europa

geschaffen haben", sagt Dr. Yassin Hankir, Vorstandsvorsitzender der

Advanced Bitcoin Technologies AG und Geschäftsführer der savedroid FL GmbH.

"Für uns ist die zusätzliche Option mit Bitcoin zu bezahlen eine weitere

Form von Barrierefreiheit, die sehr gut strukturiert und für alle

Beteiligten nachvollziehbar umgesetzt ist", sagt Tim Schieferstein,

Geschäftsführer von GoldSilberShop.de und der SOLIT Management GmbH.

Über SecPay.io

Mit SecPay.io bietet die als VT-Wechseldienstleister bei der

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) registrierte savedroid FL GmbH

Händlern die bequeme Möglichkeit einfach, schnell, kostengünstig und sicher

Bitcoin-Zahlungen in Online-Shops und in Ladengeschäften zu akzeptieren und

dadurch attraktive Neukunden zu gewinnen. Dank SecPay.io sparen Händler und

Kunden Zeit und Nerven, denn SecPay.io garantiert eine schnelle und

reibungslose Transaktionsabwicklung, den fixen Einkaufswert in Euro und

überweist Händlern das Geld direkt auf ihr Bankkonto. Der lästige Umgang mit

Bargeld und lange Transaktionswartezeiten oder gar fehlgeschlagene

Transaktionen sowie hohe Gebühren bei Kreditkarten- oder PayPal-Zahlungen

gehören damit der Vergangenheit an. Zudem bietet SecPay.io Händlern eine

schnelle technische Integration und ein transparentes, umfassendes Reporting

für die Finanzbuchhaltung. Mehr Informationen: www.secpay.io

Über Advanced Bitcoin Technologies AG

Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist ein Ecosystem-Builder im Bereich

Blockchain, Krypto- und Digital-Assets. Die Advanced Bitcoin Technologies AG

hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welten von Fiat-, Krypto- und

Digital-Währungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden

einfache, sichere, schnelle und preiswerte Transaktionen zu ermöglichen. Mit

ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und

Hamburg verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG das Ziel, Investoren

zu helfen, am globalen Megatrend von Blockchain, Krypto- und Digital-Assets

zu partizipieren. Mehr Informationen: www.abt-ag.com

Über GoldSilberShop.de

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine Marke

der SOLIT Gruppe, die sowohl online als auch lokal an über 100 Standorten

Direktanlagen in Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende

Lagerlösungen anbietet. Als Mitglied des Berufsverbandes des Deutschen

Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt, regelmäßige

Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten. Mehr

Informationen: www.goldsilbershop.de

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr

2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein

optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber,

dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012

service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei

Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich

Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die

Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 135

Mitarbeiter 2022. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den

Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der

SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut

ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges

Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten

sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Mehr Informationen:

www.solit-kapital.de

Investoren- und Medienkontakt Advanced Bitcoin Technologies AG / SecPay.io

Dr. Yassin Hankir

Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG / Geschäftsführer

savedroid FL GmbH

Telefon: +423 237 1501

E-Mail: yh@savedroid.li

Pressekontakt SOLIT Gruppe / GoldSilberShop.de

Sabine Dabergott

financial relations GmbH

Telefon: +49 6172 27159 30

E-Mail: s.dabergott@financial-relations.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advanced Bitcoin Technologies AG

Intzestraße 1

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-(0)69-24009842

E-Mail: ir@abt-ag.com

Internet: www.abt-ag.com

ISIN: DE000A2YPJ22

WKN: A2YPJ2

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

EQS News ID: 1659499

