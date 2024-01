EQS-News: Adler Group S.A. setzt laufende Restrukturierung planmäßig weiter um (deutsch)

Adler Group S.A. setzt laufende Restrukturierung planmäßig weiter um

^

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Adler Group S.A. setzt laufende Restrukturierung planmäßig weiter um

23.01.2024 / 11:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Adler Group setzt laufende Restrukturierung planmäßig weiter um

* Die Entscheidung des Court of Appeal zur Aufhebung der Sanction Order

hat keinen Einfluss auf die zuvor implementierte finanzielle

Restrukturierung, da die geänderten Anleihebedingungen nach deutschem

Recht unverändert in Kraft bleiben

Luxemburg, 23. Januar 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") wird ihre

laufende Restrukturierung planmäßig fortsetzen. Das erklärt die Adler Group

nach der heutigen Entscheidung des Court of Appeal of England and Wales

("Court of Appeal"), die vom High Court of Justice of England and Wales am

12. April 2023 verfügte Sanction Order aufzuheben.

Gemäß der Sanction Order waren die von der AGPS BondCo plc, einer

hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Adler Group, begebenen Anleihen

per 17. April 2023 geändert worden. Die geänderten Anleihebedingungen bilden

seitdem die Grundlage der laufenden Verbindlichkeiten der Adler Group. Da

die Berufungskläger im April für die Sanction Order keine aufschiebende

Wirkung beantragt hatten, konnte die Restrukturierung wie geplant umgesetzt

werden. Die Umsetzung erfolgte nach deutschem Recht.

Der heutigen Entscheidung des Court of Appeal war ein mehrtägiges

Anhörungsverfahren Ende Oktober 2023 vorangegangen. Unabhängig vom Urteil

des Court of Appeal behalten die Anleihebedingungen nach deutschem Recht in

vollen Umfang ihre Gültigkeit. Die Adler Group respektiert die Entscheidung

des Court of Appeal, diese hat jedoch daher keinen Einfluss auf die

Gesellschaft oder die wirksam geänderten Anleihebedingungen.

Die Adler Group ist allen Stakeholdern für die kontinuierliche Unterstützung

dankbar.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com

---------------------------------------------------------------------------

23.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Group S.A.

55 Allée Scheffer

2520 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: investorrelations@adler-group.com

Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1821157

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1821157 23.01.2024 CET/CEST

°