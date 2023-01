EQS-News: Abivax publiziert neue Daten zum entzündungshemmenden Wirkmechanismus von Obefazimod (deutsch)

Abivax publiziert neue Daten zum entzündungshemmenden Wirkmechanismus von Obefazimod

^

Abivax publiziert neue Daten zum entzündungshemmenden Wirkmechanismus von

Obefazimod

Abivax publiziert neue Daten zum entzündungshemmenden Wirkmechanismus von

Obefazimod

* Der wissenschaftliche Artikel (peer-reviewed) beschreibt das Potenzial

von Obefazimod, durch die selektive Hochregulierung einer spezifischen

microRNA, miR-124, pro-inflammatorische Zytokine zu reduzieren. Durch

diese Beeinflussung des Immunsystems wird die Entzündung effektiv

gehemmt, was sowohl in vitro, als auch in einem hierfür verwendeten

murinen Model für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED), sowie

bei an Colitis ulcerosa (CU) leidenden Patienten gezeigt werden konnte

* Der Artikel wurde in der Fachzeitschrift "Clinical and Translational

Gastroenterology" veröffentlicht

* Obefazimod ist ein einmal täglich oral verabreichtes, niedermolekulares

Molekül, das derzeit in der klinischen Phase 3 zur Behandlung von CU

getestet wird (ABTECT-Programm)

PARIS, Frankreich, 5. Januar 2023 - 8:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext

Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit einem Produkt

in der klinischen Phase 3, entwickelt Therapien zur Modellierung des

körpereigenen Immunsystems, um die Symptome von Patienten, die an

chronischen Entzündungserkrankungen leiden, zu lindern. Das Unternehmen gibt

heute die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels (peer-reviewed)

in der Fachzeitschrift "Clinical and Translational Gastroenterology (CTG)"

bekannt. Der Titel der Publikation lautet: "ABX464 (obefazimod) up-regulates

miR-124 to reduce pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases."

Die Publikation unterstreicht den neuartigen Wirkmechanismus von Obefazimod

und sein Potenzial, Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CU zu

behandeln. Der Artikel ergänzt die Ergebnisse früherer Veröffentlichungen

von Abivax im Zuge der klinischen Phasen-2a- und Phase-2b-Studien in der

Indikation CU, wobei auch Patienten eingeschlossen wurden, die auf derzeit

verfügbare Therapien nicht oder nicht mehr ansprachen.

Der wissenschaftliche Artikel berichtet, dass eine durch Obefazimod

herbeigeführte Stimulierung des Immunsystems beobachtet werden konnte,

sowohl in vitro und darüber hinaus in einem hierfür verwendeten murinen

Model für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, als auch bei Patienten,

die an CU leiden. Die Hochregulierung einer einzelnen microRNA, miR-124,

zeigt in vitro, dass Obefazimods Wirkmechanismus zu einer Verringerung der

Bildung pro-inflammatorischer Zytokine führt, einschließlich IL-17 und IL-6

sowie des Chemokins CCL2/MCP-1. Daher hat Obefazimod das Potenzial, wie eine

"physiologische Bremse" zu wirken und die Entzündung effektiv zu hemmen. Die

Bildung mehrerer pro-inflammatorischer Zytokine wird hierbei reduziert, ohne

jedoch dabei die Immunabwehr zu beeinträchtigen. Diese wissenschaftlichen

Erkenntnisse könnten die kurz- und langfristige Wirksamkeit sowie das gute

Anwendungssicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Obefazimod erklären,

wie in den klinischen Phase-2a- und Phase-2b-Induktions- und

Erhaltungsstudien bei CU-Patienten beobachtet.

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Die in unserer

Publikation veröffentlichten Daten sind sehr ermutigend für Abivax, da sie

den neuartigen Wirkmechanismus von Obefazimod und seinen stark

entzündungshemmenden Effekt bestätigen und durch weitere Erkenntnisse

ergänzen. Die Daten vervollständigen unsere wissenschaftlichen Ergebnisse

aus den klinischen Phase-2a- und Phase-2b-Induktions- und Erhaltungsstudien,

die mit Obefazimod bei der Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer Colitis ulcerosa generiert wurden. Der Artikel untermauert erneut

das Potenzial unseres Leitmoleküls, Patienten mit Colitis ulcerosa

effizient, dauerhaft und anwendungssicher zu behandeln. Der spezifische

Mechanismus wirkt durch die Hochregulierung einer spezifischen,

entzündungshemmenden microRNA, die die Bildung mehrerer

pro-inflammatorischer Zytokine verringert. Folglich kann die übermäßige

Immunreaktion, die zur chronischen Entzündung des Darms führt, durch eine

fortlaufende Behandlung mit Obefazimod reduziert oder "abgebremst" werden.

Wir glauben, dass Obefazimod ebenfalls das Potenzial hat, eine wirksame

Langzeittherapie bei anderen chronischen Entzündungskrankheiten mit hohem

medizinischem Bedarf zu werden."

Über Obefazimod

Obefazimod ist ein Wirkstoffkandidat zur oralen Anwendung, mit einem

neuartigen Wirkmechanismus, von dem Abivax glaubt, dass dieser sich durch

die Hochregulierung einer spezifischen microRNA (miR-124) differenziert, die

stark entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Es konnte gezeigt werden,

dass Obefazimod seine entzündungshemmende Wirkung durch die Bindung an den

Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5'-Ende jedes RNA-Moleküls in der Zelle ausübt.

Durch die Bindung an CBC verstärkt Obefazimod die biologischen Funktionen

von CBC in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret verstärkt Obefazimod das

selektive Spleißen einer spezifischen, langen, nicht-kodierenden RNA, was

zur Bildung von entzündungshemmender microRNA führt. miR-124 reduziert die

Bildung der wichtigsten proinflammatorischen Zytokine und Chemokine wie

TNF-alpha, IL-6, CCL2/MCP-1 und IL-17, sowie von Th17+ -Zellen, was die

Entzündung bremst und auf das große Potential von Obefazimod als einen

neuartigen entzündungsregulierenden therapeutischen Wirkstoff hindeutet.

Laboranalysen der Phase-2b-Studien in der Indikation Colitis ulcerosa zeigen

in Woche 8 eine statistisch signifikative Hochregulierung des miR-124-Levels

im rektalen Gewebe von mit Obefazimod behandelten Patienten. Gemessen am

Level vor Behandlungsbeginn wurde ein 13-facher Anstieg von miR-124 in der

25mg Gruppe gemessen und jeweils ein 25-facher Anstieg in der 50mg und 100mg

Gruppe, wobei kein Anstieg (1,02-fach) in der Placebogruppe beobachtet

werden konnte. Darüber hinaus hat Obefazimod keine Auswirkung auf das

Spleißen von zellulären Genen.

Obefazimod zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer Colitis ulcerosa

Obefazimod wird derzeit in einem klinischen Phase-3-Programm

(ABTECT-Programm) zur Behandlung von CU getestet. Der erste Patient wurde im

vergangenen Oktober 2022 in den USA in die Studie eingeschlossen.

An dem Phase-3-Studienprogramm, das sich aus zwei Induktionsstudien

(ABTECT-1 (ABX464-105) und ABTECT-2 (ABX464-106)) sowie einer einzigen,

darauffolgenden Erhaltungsstudie (ABX464-107) zusammensetzt, werden in 36

Ländern insgesamt 1.200 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CU

teilnehmen.

Das Ziel des ABTECT-Programms ist es, das bereits in den vorausgegangenen

Phase-2a und Phase-2b-Studien zur Behandlung von CU beobachtete Potential

von Obefazimod zu bekräftigen. Hierbei wurde im Behandlungsverlauf sowohl

eine anhaltende als auch verbesserte Wirksamkeit beobachtet, wobei das

Molekül ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufwies.

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen

Phase 3, entwickelt Therapien, die das körpereigene Immunsystem modulieren,

um Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen zu behandeln. Abivax,

mit Sitz in Paris und Montpellier, ist an der Euronext Paris, Compartment B

(ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Der Hauptproduktkandidaten

des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), ist in der klinischen Phase-3 zur

Behandlung von Colitis ulcerosa. Weitere Informationen zum Unternehmen

finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.

[1] Apolit et al.: ABX464 (obefazimod) up-regulates miR-124 to reduce

pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases, CTG, online

veröffentlicht, Jan. 2023.

°