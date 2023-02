EQS-News: Abivax präsentiert Daten aus Blut- und Rektalgewebe von mit Obefazimod behandelten CU-Patienten auf dem 18. ECCO-Kongress (deutsch)

Abivax präsentiert Daten aus Blut- und Rektalgewebe von mit Obefazimod behandelten CU-Patienten auf dem 18. ECCO-Kongress

^

EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz

Abivax präsentiert Daten aus Blut- und Rektalgewebe von mit Obefazimod

behandelten CU-Patienten auf dem 18. ECCO-Kongress

14.02.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Abivax präsentiert Daten aus Blut- und Rektalgewebe von mit Obefazimod

behandelten CU-Patienten auf dem 18. ECCO-Kongress

Abivax wird ein Poster mit Daten aus Blut- und Rektalgewebeanalysen von

Colitis ulcerosa (CU) Patienten präsentieren, die den neuartigen

Wirkmechanismus von Obefazimod, basierend auf der Hochregulierung einer

spezifischen microRNA, miR-124, bestätigen

Julien Santo, Ph.D., Direktor Translationale Forschung bei Abivax und

Erstautor des Abstracts, wird das Poster auf dem 18. ECCO-Kongress im Rahmen

einer Postersession vorstellen, die am 3. März 2023 von 12:30 bis 13:30 Uhr

MEZ stattfindet

PARIS, Frankreich, 14. Februar 2023 - 18:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext

Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit einem Produkt

in der klinischen Phase 3, entwickelt Therapien zur Modellierung des

körpereigenen Immunsystems, um die Symptome von Patienten, die an

chronischen Entzündungserkrankungen leiden, zu lindern. Das Unternehmen gibt

heute bekannt, dass sein wissenschaftlicher Abstract für eine

Posterpräsentation auf dem 18. Kongress der European Crohn's and Colitis

Organization (ECCO) ausgewählt wurde, der von 1. bis 4. März 2023 in

Kopenhagen, Dänemark, stattfindet. Der Titel des Abstracts lautet im

Original: "Obefazimod upregulates miR-124 and downregulates the expression

of some cytokines in blood and rectal biopsies of patients with

moderate-to-severe ulcerative colitis."

Der ECCO-Kongress ist eine der weltweit führenden Konferenzen für chronisch

entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Nach der jüngsten

Veröffentlichung dieser Daten in der Fachzeitschrift "Clinical and

Translational Gastroenterology", freuen wir uns nun sehr über die Auswahl

unseres Abstracts für eine Posterpräsentation auf dem ECCO-Kongress. Wir

denken, dass diese ergänzenden Blutanalysen und Biopsiedaten den potenten

entzündungshemmenden Effekt und den neuartigen Wirkmechanismus von

Obefazimod weiter untermauern. Die Ergebnisse vervollständigen darüber

hinaus unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den mit Obefazimod

durchgeführten Phasen 2a und 2b Induktions- und Erhaltungsstudien bei

Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa. Die

wissenschaftliche Veröffentlichung und die Auswahl des Abstracts sind ein

Beleg für sowohl das steigende Interesse der Wissenschaftsgemeinschaft am

neuartigen Wirkmechanismus unseres Lead-Moleküls als auch für sein

Potential, CU-Patienten effizient, langanhaltend und sicher behandeln zu

können."

Abivax Posterpräsentation auf dem 18. ECCO-Kongress

Datum: Freitag, den 3. März 2023

Session: Guided Poster Session

Präsentationsnummer: P001

Uhrzeit: 12:30 - 13:30 Uhr MEZ

Ort: Poster Exhibition, Hall B5&6

Vortragender: Julien Santo, Ph.D., Direktor Translationale Forschung bei

Abivax

Abivax hat kürzlich einen wissenschaftlichen Artikel (peer-reviewed) in der

Fachzeitschrift "Clinical and Translational Gastroenterology (CTG)"

veröffentlicht, der den neuartigen Wirkmechanismus von Obefazimod weiter

bestätigt und sein Potenzial unterstreicht, Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer CU behandeln zu können. Der Titel der Publikation lautet im

Original: "ABX464 (obefazimod) up-regulates miR-124 to reduce

pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases." [1]

*****

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen

Phase 3, entwickelt Therapien, die das körpereigene Immunsystem modulieren,

um Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen zu behandeln. Abivax,

mit Sitz in Paris und Montpellier, ist an der Euronext Paris, Compartment B

(ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Der Hauptproduktkandidaten

des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), ist in der klinischen Phase-3 zur

Behandlung von Colitis ulcerosa. Weitere Informationen zum Unternehmen

finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.

Kontakte

Abivax Communications In- Press Relations & Investors

Regina Jehle ves- Europe MC Services AG Anne

[1]regina.jehle@abivax.com tors Hennecke

+33 6 24 50 69 63 1. Li- [1]anne.hennecke@mc-services.eu

mailto:regina.jehle@abiva feS- +49 211 529 252 22 1.

x.com ci mailto:anne.hennecke@mc-ser

Advi- vices.eu

sors

Li-

gia

Ve-

la-R-

eid

[1]l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

+44

7413

8253-

10

1.

mail

to:l

ve

la-r

eid@

life-

sci-

advi-

sor-

s.-

com

Public Relations France Pub- Public Relations USA Rooney

Actifin Ghislaine lic Partners LLC Jeanene Timberlake

Gasparetto Rela- [1]jtimberlake@rooneypartners.com

[1]ggasparetto@actifin.fr ti- +1 646 770 8858 1.

+33 6 21 10 49 24 1. ons mailto:jtimberlake@rooneypartner

mailto:ggasparetto@acti Fran- s.com

fin.fr ce

Pri-

mati-

ce

Tho-

mas

Robo-

rel

de

Cli-

mens

[1]t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

+33

6 78

12

97

95

1.

mail

to:t

ho

mas

de

cli

mens

@pri

mati-

ce.-

com

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und

Schätzungen (einschließlich Aussagen zur Patientenrekrutierung) in Bezug auf

bestimmte Programme von Abivax. Obwohl das Abivax Management-Team der

Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, werden Investoren darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen

verschiedene Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterliegen, von

denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der

Kontrolle von Abivax liegen. Sie könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückten, implizierten

oder prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung dieser Risiken,

Eventualitäten und Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen, die Abivax

gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der französischen Autorité des

Marchés Financiers eingereicht hat, einschließlich seines

Registrierungsdokuments (Document d'Enregistrement Universel). Zu diesen

Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten gehören unter anderem die mit der

Forschung und Entwicklung verbundenen Unwägbarkeiten, künftige klinische

Daten und Analysen, Entscheidungen von Regulierungsbehörden wie der FDA oder

der EMA darüber, ob und wann ein Medikament zugelassen wird, sowie deren

Entscheidungen über die Kennzeichnung und andere Angelegenheiten, die die

Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produktkandidaten

beeinflussen könnten. Besondere Aufmerksamkeit sollte den potenziellen

Hürden der klinischen und pharmazeutischen Entwicklung gewidmet werden,

einschließlich der weiteren Bewertung durch Abivax sowie der

Zulassungsbehörden und IRBs/Ethikausschüsse im Anschluss an die Bewertung

der präklinischen, pharmakokinetischen, karzinogenen, toxischen, CMC- und

klinischen Daten. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen,

Prognosen und Schätzungen nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die

Leser werden darauf hingewiesen, nicht unangemessen auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Abivax übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Schätzungen an

später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen, sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über

pharmazeutische Produkte (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen

Produkte) sind nicht als Werbung zu verstehen.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in

Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar

und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem

Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den

spezifischen Bedürfnissen des Empfängers. Die Pressemitteilung stellt keinen

Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten

Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung

dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt

sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

[1] Apolit et al.: ABX464 (obefazimod) up-regulates miR-124 to reduce

pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases, CTG, online

veröffentlicht, Jan. 2023.

---------------------------------------------------------------------------

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1559579 14.02.2023 CET/CEST

°