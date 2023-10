EQS-News: Abivax gibt die Preisgestaltung für den Börsengang am Nasdaq Global Market bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Abivax gibt die Preisgestaltung für den Börsengang am Nasdaq Global Market bekannt

Abivax gibt die Preisgestaltung für den Börsengang am Nasdaq Global Market

bekannt

20.10.2023 / 15:00 CET/CEST

Abivax gibt die Preisgestaltung für den Börsengang am Nasdaq Global Market

bekannt

PARIS, Frankreich, 20. Oktober 2023 - 15:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext

Paris: FR0012333284 - ABVX) ("Abivax" oder das "Unternehmen"), ein

Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen

Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen,

körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei

Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, gab heute

die Preisspanne für seinen Börsengang am Nasdaq Global Market bekannt. Im

Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 20.325.500 neue Stammaktien (die

"Neuen Aktien") in Form eines öffentlichen Angebots von 18.699.460

Stammaktien in Form von American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils das

Recht zum Erhalt einer Stammaktie verbriefen, in den Vereinigten Staaten

(das "US-Offering") und gleichzeitig als Angebot von 1.626.040 Stammaktien

in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte

Investoren (die "europäische Privatplatzierung", zusammen mit dem

US-Offering das "Global Offering") ausgegeben. Der Angebotspreis wurde auf

11,60 US-Dollar pro ADS im US-Offering und einen entsprechenden

Angebotspreis von 10,9864 EUR pro Stammaktie festgelegt, basierend auf einem

Wechselkurs von 1,00 Euro = 1,0559 US-Dollar, wie von der Europäischen

Zentralbank am 19. Oktober 2023 veröffentlicht. Der gesamte Bruttoerlös wird

voraussichtlich ca. 235,8 Mio. US-Dollar betragen, was ca. 223,3 Mio. EUR

entspricht, vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten, von der

Gesellschaft zu entrichtenden Kosten. Das Global Offering wird

voraussichtlich am 24. Oktober 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der

Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Sämtliche im Rahmen des Global Offering zu verkaufenden Wertpapiere werden

vom Unternehmen angeboten. Die ADS wurden zum Handel am Nasdaq Global Market

zugelassen und werden voraussichtlich ab dem 20. Oktober 2023 unter dem

Tickersymbol "ABVX" gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens sind am

regulierten Markt der Euronext Paris ("Euronext Paris") bereits unter dem

Symbol "ABVX" notiert.

Für die Stammaktien, die den im Rahmen des Global Offering verkauften ADS

zugrunde liegen, wird ein Antrag auf Zulassung zum Handel an der Euronext

Paris (Compartment B) unter demselben ISIN-Code FR0012333284 wie die

bestehenden Aktien gestellt, und sie werden voraussichtlich am 24. Oktober

2023 zum Handel zugelassen.

Morgan Stanley und Leerink Partners agieren als gemeinsame globale

Koordinatoren für das geplante Global Offering und als gemeinsame Bookrunner

für das U.S.-Offering. LifeSci Capital agiert als Lead Manager für das

geplante U.S.-Offering. Bryan, Garnier & Co fungiert als Lead Manager für

die geplante europäische Privatplatzierung (zusammen die "Konsortialbanken").

Namsen Capital fungiert als Kapitalmarktberater von Abivax.

Preisgestaltung des Global Offering und Diskont

Der Angebotspreis wurde auf 11,60 US-Dollar pro ADS festgelegt. Der

Angebotspreis je ADS entspricht dem Angebotspreis von 10,9864 EUR je

Stammaktie auf der Grundlage des Wechselkurses vom 19. Oktober 2023 von

EUR1,00 EUR = 1,0559 US-Dollar.

Der öffentliche Angebotspreis je Stammaktie in Euro 10,9864 EUR) entspricht

dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an

der Euronext Paris während der vergangenen drei (3) Handelstage vor Beginn

des Angebots (d.h. am 16., 17. und 18. Oktober 2023), abzüglich eines

Abschlags von 9,4%, und wird von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem

15. Beschluss der kombinierten Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Juni

2023 festgestellt.

Art des Angebotes

Die Neuen Aktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung ohne

Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre in einem öffentlichen Angebot unter

Ausschluss von Angeboten gemäß Artikel L. 411-2 1° des französischen

Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) sowie gemäß den

Bestimmungen von Artikel L.225-136 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code

de commerce) und gemäß dem 15. und 19. Beschluss der kombinierten

Hauptversammlung des Unternehmens von 5. Juni 2023 ausgegeben.

Option zum Kauf zusätzlicher Aktien

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken die Option eingeräumt, während

eines Zeitraums von 30 Tagen (bis zum 20. November 2023) bis zu 3.048.825

zusätzliche ADS und/oder Stammaktien zum gleichen Angebotspreis zu erwerben

(die "Option"), was einem Anteil von 15 % der Gesamtzahl, der im Rahmen des

Global Offering auszugebenden Neuen Aktien entspricht.

Stabilisierung

In Verbindung mit dem Global Offering können die Konsortialbanken eine

Mehrzuteilung der Wertpapiere vornehmen oder Transaktionen durchführen, um

den Marktpreis der Wertpapiere zu stützen, zu stabilisieren oder auf einem

im Vergleich zum freien Markt höheren Niveau zu halten. Es gibt jedoch keine

Garantie dafür, dass die Konsortialbanken solche Stabilisierungsmaßnahmen

ergreifen, und diese könnten, falls sie begonnen würden, jederzeit ohne

vorherige Ankündigung beendet werden. Jede Stabilisierungsmaßnahme oder

Mehrzuteilung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und

Vorschriften durchgeführt und kann am Nasdaq Global Market und/oder an der

Euronext Paris vorgenommen werden.

Verwässerung

Basierend auf der Ausgabe von 20.325.500 Neuer Aktien im Rahmen des Global

Offering (einschließlich Stammaktien in Form von ADS) würde die Anzahl der

von den Altaktionären gehaltenen Stammaktien nach dem Global Offering 67,7%

der Gesamtzahl der nach dem Global Offering ausstehenden Stammaktien

(einschließlich Stammaktien in Form von ADS) betragen. Wenn die

Konsortialbanken ihre Option zum vollständigen Erwerb von 3.048.825

zusätzlichen ADS und/oder Stammaktien ausüben, würde die Zahl der von den

Altaktionären gehaltenen Stammaktien nach dem Global Offering 64,5% der

Gesamtzahl der nach dem Global Offering ausstehenden Stammaktien

(einschließlich Stammaktien in Form von ADS) betragen.

Geschätzter Erlös aus dem Global Offering - Gründe für das Angebot -

Verwendung des Erlöses

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von 20.325.500 Neuer Aktien (einschließlich

Stammaktion in Form von ADR) im Rahmen des Global Offering wird sich

voraussichtlich auf etwa 235,8 Mio. US-Dollar (223,3 Mio. EUR) belaufen,

unter der Annahme, dass die Option der Konsortialbanken nicht ausgeübt wird.

Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös des Global Offering auf

etwa 212,2 Mio. US-Dollar (201,1 Mio. EUR) belaufen wird, nach Abzug von

etwa 16,5 Mio. US-Dollar (15,6 Mio. EUR) an Emissionsprovisionen und etwa

7,0 Mio. US-Dollar (6,6 Mio. EUR) an geschätzten Emissionskosten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Global Offering wie

folgt zu verwenden (unter der Annahme eines Wechselkurses von Euro 1,00 =

US-Dollar 1,0559, der Wechselkurs zum 19. Oktober 2023):

* ca. 160,0 Mio. Euro (168,9 Mio. US-Dollar) zur Finanzierung der

Entwicklung von Obefazimod für die Behandlung von Colitis ulcerosa;

* etwa 14,0 Mio. Euro (14,8 Mio. US-Dollar) zur Finanzierung der

Entwicklung von Obefazimod für die Behandlung von Morbus Crohn;

* der verbleibende Erlös soll als Betriebskapital (Working Capital) und

für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Darunter

fallen die weitere Forschung zur Identifizierung neuer Wirkstoffe und

die Begleichung bestehender Schuldvereinbarungen bei Fälligkeit

(größtenteils Zahlungen im Rahmen der Kreos/Claret-Finanzierung (wie

unten definiert) sowie der Heights-Finanzierung (wie unten definiert)

unter der Annahme, dass das Unternehmen letztere durch die Ausgabe neuer

Aktien statt durch Barzahlungen zurückzahlen wird).

Abivax geht davon aus, dass der erwartete Nettoerlös aus dem Global Offering

zusammen mit den derzeitigen liquiden Mitteln des Unternehmens die

Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis zur Veröffentlichung der

Topline-Daten (i) aus den Phase-3-Induktionsstudien ABTECT-1 und ABTECT-2

zur Behandlung von Colitis ulcerosa und (ii) aus der

Phase-2a-Induktionsstudie zur Behandlung von Morbus Crohn ermöglicht.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass, basierend auf seinen augenblicklichen

klinischen Entwicklungsplänen und den zu erwartenden Nettoerlösen aus dem

Global Offering zusammen mit (a) den bestehenden Barmitteln und

Barmitteläquivalenten in Höhe von 114,4 Mio. Euro zum 30. Juni 2023, (b) den

Nettoerlösen aus der Inanspruchnahme der ersten Tranchen der

Finanzierungsvereinbarungen, die mit verbundenen Unternehmen von Kreos

Capital ("KC") und Claret European Growth Capital (die

"Kreos/Claret-Finanzierung")

sowie mit verbundenen Unternehmen von Heights Capital Management (die

"Heights-Finanzierung")

im August 2023 abgeschlossen wurden, in Höhe von insgesamt 27,2 Mio. Euro

(abzüglich der Rückzahlungen sämtlicher ausstehenden Beträge, die im Rahmen

der beiden früheren Finanzierungsvereinbarungen mit KC und der

OCEANE-Anleihen fällig wurden), (c) den erwarteten Nettoerlösen aus der

Inanspruchnahme der zweiten Tranche der Kreos/Claret-Finanzierung in Höhe

von 25 Mio. Euro (ein Teil der insgesamt verfügbaren Tranchen von 65 Mio.

Euro aus der Kreos/Claret-Finanzierung und der Heights-Finanzierung) sowie

(d) den erwarteten Erstattungen aus der Forschungssteuergutschrift (Crédit

d'impôt recherche, CIR) es dem Unternehmen ermöglichen, sein operatives

Geschäft bis zum Ende des vierten Quartals 2025 zu finanzieren. Unter diesen

Annahmen und auf der Grundlage seines aktuellen klinischen Entwicklungsplans

würde Abivax über ausreichend Mittel verfügen, um seine Geschäftstätigkeit

bis zur Bekanntgabe der Topline-Daten (i) aus den Phase-3-Induktionsstudien

ABTECT-1 und ABTECT-2 zur Behandlung von Colitis ulcerosa und (ii) aus der

Phase-2a-Induktionsstudie zur Behandlung von Morbus Crohn zu finanzieren.

Im Falle der Inanspruchnahme der dritten Tranche der

Kreos/Claret-Finanzierung in Höhe von 25 Mio. Euro und der zweiten Tranche

der Heights-Finanzierung in Höhe von 40 Mio. Euro rechnet Abivax damit, dass

es bis einschließlich dem ersten Quartal 2026 über ausreichende Mittel zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit verfügt. Unter diesen Annahmen und

auf der Grundlage des aktuellen klinischen Entwicklungsplans würde das

Unternehmen über ausreichende Mittel verfügen, um seine Geschäftstätigkeit

bis zur Bekanntgabe der Topline-Daten aus der Phase-3-Erhaltungsstudie

ABTECT zur Behandlung von Colitis ulcerosa zu finanzieren.

Underwriting

Das Global Offering unterliegt einem Aktienübernahmevertrag ("underwriting

agreement"), der am 19. Oktober 2023 geschlossen wurde. Der

Aktienübernahmevertrag stellt keine "garantie de bonne fin" im Sinne von

Artikel L. 225-145 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de commerce)

dar.

Dokumentation

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere werden ausschließlich

in Form eines Prospekts angeboten. Kopien des finalen Prospekts mit den

geltenden Bedingungen für das geplante Global Offering können sobald

verfügbar bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department,

180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail unter

prospectus@morganstanley.com oder bei Leerink Partners LLC, Attention:

Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109,

telefonisch unter (800) 808-7525, ext. 6105 oder per E-Mail unter

syndicate@leerink.com angefordert werden.

Die Notierung der im Rahmen des Global Offering an der Euronext Paris

auszugebenen neuen Stammaktien wird auf der Grundlage eines

Börsenzulassungsprospekts beantragt, der von der französischen

Finanzmarktaufsicht Autorité des marchés financiers ("AMF") genehmigt werden

muss. Der Prospekt umfasst (i) das Universelle Registrierungsdokument 2023

(Document

d'Enregistrement Universel 2023), das am 4. Mai 2023 bei der AMF unter der

Nummer D.23-0394 eingereicht wurde, am 29. September 2023 unter der Nummer

D.23-0394-A01 in Form eines ersten Nachtrags angepasst wurde und durch einen

zweiten Nachtrag zu diesem universellen Registrierungsdokument 2023 ergänzt

und bei der AMF eingereicht wird, sowie (ii) eine Wertpapierbeschreibung

(Note

d'opération), die eine Zusammenfassung des Prospekts enthält. Exemplare des

einheitlichen Registrierungsformulars 2023 sind kostenlos am Hauptsitz der

Gesellschaft, 7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich, auf der

Website der Gesellschaft ( www.abivax.com) und auf der Website der AMF (

www.amf-france.org) erhältlich.

Risikofaktoren

Anleger sollten die Risikofaktoren sorgfältig prüfen, die sich auf die

Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken können, wie sie in Kapitel 3

"Risikofaktoren" des Universellen Registrierungsdokument 2023 (Document

d'Enregistrement Universel 2023), in Kapitel 5 seines ersten Nachtrags und

in Kapitel 3 seines zweiten Nachtrags sowie im Abschnitt "Risikofaktoren"

des Registrierungsantrags (Formular F-1) des Unternehmens beschrieben sind,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Sollte sich eines dieser Risiken

verwirklichen, könnten die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die

Betriebsergebnisse und die Aussichten des Unternehmens erheblich und

nachteilig beeinflusst werden. Darüber hinaus könnten andere Risiken, die

vom Unternehmen nicht identifiziert oder als wesentlich erachtet werden, die

gleichen negativen Auswirkungen haben, und Anleger könnten ihre Investition

ganz oder teilweise verlieren.

***

Über Abivax

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der

klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich

und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen

Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit

chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende

Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in

klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer,

aktiver Colitis ulcerosa.

Kontakte

Abivax Communications Abivax Investor Relations

Regina Jehle Patrick Malloy

[1]regina.jehle@abivax.com [1]patrick.malloy@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 +1 847 987 4878

1. mailto:regina.jehle@abivax.com 1. mailto:patrick.malloy@abivax.com

***

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in

Bezug auf das Global Offering, einschließlich des Abschlusses des Global

Offering sowie Aussagen zu den klinischen Entwicklungsplänen von Abivax, der

Geschäfts- und Zulassungsstrategie und der erwarteten zukünftigen Leistung.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf

vernünftigen Annahmen beruhen, unterliegen diese zukunftsgerichteten

Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten oder

prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten

gehören unter anderem die Unwägbarkeiten, die mit der Forschung und

Entwicklung verbunden sind, einschließlich des Fortschritts und der

Ergebnisse der laufenden und geplanten klinischen Studien, einschließlich

der klinischen Studien für Obefazimod, der Prüfung und Zulassung der

Medikamentenkandidaten durch die Regulierungsbehörden, wie die

US-amerikanische "Food and Drug Administration" (FDA) oder die European

Medicines Agency (EMA); und der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin

Kapital zur Finanzierung seiner Entwicklung zu beschaffen, die Fähigkeit des

Unternehmens, seine geistigen Eigentumsrechte zu erhalten,

aufrechtzuerhalten, zu schützen und durchzusetzen, sowie die im

Registrierungsantrag (Formular F-1) des Unternehmens, der bei der

US-amerikanischen Börsenaufsicht, "Securities and Exchange Commission" (der

"SEC") eingereicht wurde, und in den öffentlichen Einreichungen des

Unternehmens bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité

des Marchés Financiers), insbesondere im Registrierungsdokuments (Document

d'Enregistrement Universel) in seiner angepassten Fassung, erörterten oder

genannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen

oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist

durch geltendes Recht vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung und die darin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Aktien des Unternehmens in einem beliebigen Land dar.

Diese Pressemitteilung wurde sowohl in deutscher, französischer als auch in

englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei

Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang.

Disclaimers

This press release does not constitute an offer to sell nor a solicitation

of an offer to buy, nor shall there be any sale of ordinary shares or ADSs

in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale

would be unlawful prior to registration or qualification under the

securities laws of any such state or jurisdiction.

The distribution of this document may, in certain jurisdictions, be

restricted by local legislations. Persons into whose possession this

document comes are required to inform themselves about and to observe any

such potential local restrictions.

A French listing prospectus comprising (i) the 2023 Universal Registration

Document (Document d'Enregistrement Universel 2023) filed with the AMF on

May 4, 2023 under number D.23-0394, as amended by a first amendment filed

with the AMF on September 29, 2023 under number D.23-0394-A01, as completed

by a second amendment to such 2023 Universal Registration Document, which

will be filed with the AMF, and (ii) a Securities Note (Note d'opération),

including a summary of the prospectus, will be submitted to the approval by

the AMF and will be published on the AMF's website at www.amf-france.org/.

Following the filing of the second amendment to the 2023 Universal

Registration Document with the AMF, copies of Company's 2023 Universal

Registration Document, as amended, will be available free of charge at the

Company's head office located at 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

France.

European Economic Area

In relation to each Member State of the European Economic Area (each, a

"Relevant

State"), no offer to the public of ordinary shares and ADSs may be made in

that Relevant State other than:

a. to any legal entity which is a qualified investor as defined under

Article 2(e) of the Prospectus Regulation;

b. to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified

investors as defined under the Prospectus Regulation), subject to

obtaining the prior consent of the representatives for any such offer;

or

c. in any other circumstances falling within Article 1(4) of the

Prospectus Regulation,

provided that no such offer of the securities shall require the Company or

any of its representatives to publish a prospectus pursuant to Article 3 of

the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23

of the Prospectus Regulation.

For the purposes of this provision, the expression an "offer to the public"

in relation to the securities in any Relevant State means the communication

in any form and by any means presenting sufficient information on the terms

of the offer and any securities to be offered so as to enable an investor to

decide to purchase any securities, and the expression "Prospectus Regulation"

means Regulation (EU) 2017/1129 of June 14, 2017, as amended.

France

The securities have not been and will not be offered or sold to the public

in the Republic of France, and no offering of this prospectus or any

marketing materials relating to securities may be made available or

distributed in any way that would constitute, directly or indirectly, an

offer to the public in the Republic of France (except for public offerings

defined in Article L.411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code

monétaire et financier)).

The securities may only be offered or sold in France pursuant to Article L.

411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et

financier) to qualified investors (investisseurs qualifiés) (as such term is

defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation) acting for their own

account, and in accordance with Articles L. 411-1, L. 411-2 and D. 411-2 to

D.411-4 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et

financier).

This announcement is not an advertisement and not a prospectus within the

meaning of the Prospectus Regulation.

