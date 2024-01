EQS-News: Abfindungsangebot an die  außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG (deutsch)

Abfindungsangebot an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG

Abfindungsangebot an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG

30.01.2024

Matica Technologies Group SA

DISO Verwaltungs AG

Lugano (Schweiz), Esslingen am Neckar, 30. Januar 2024

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen der Matica Technologies Group SA, Lugano (Schweiz) und der DISO

Verwaltungs AG, Esslingen am Neckar (ISIN: DE000A0JELZ5 / WKN: A0JELZ)

Abfindungsangebot an die außenstehenden Aktionäre der DISO Verwaltungs AG.

Die ordentliche Hauptversammlung der DISO Verwaltungs AG (ISIN: DE000A0JELZ5

/ WKN: A0JELZ) mit Sitz in Esslingen am Neckar (Deutschland) hat am 26.

Januar 2024 mit der erforderlichen Mehrheit dem Abschluss eines

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Matica Technologies

Group SA mit Sitz in Lugano (Schweiz) zugestimmt. Nach diesem Vertrag ist

die DISO Verwaltungs AG das beherrschte Unternehmen, welches einen etwaigen

Gewinn an die Matica Technologies Group SA abzuführen hat. Die

Vertragsparteien haben den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag im

Anschluss an die Hauptversammlung unterzeichnet.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sieht ein Angebot an die

außenstehenden Aktionäre auf Erwerb ihrer Aktien gegen Zahlung einer

Barabfindung in Höhe von 0,89 Euro je Aktie vor.

Die Angemessenheit der Höhe dieser Barabfindung ist dabei durch die vom

Landgericht Stuttgart als Vertragsprüfer bestellte Alvarez & Marsal GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Herr Wirtschaftsprüfer Dr. Tim Laas)

geprüft worden. Dieses Abfindungsangebot wird befristet sein; wobei die

Frist zur Annahme dieses Abfindungsangebots nicht früher als zwei Monate,

nachdem die Eintragung des Bestehens des Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrages im Handelsregister bekannt gemacht worden ist,

ablaufen wird. Für den Fall, dass ein Antrag auf gerichtliche Bestimmung der

Barabfindung gestellt wird, gelten hiervon abweichende Fristen.

Die Eintragung des Bestehens des Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrages wird demnächst beim Registergericht beantragt

werden.

Das Abfindungsangebot wird nach Bekanntmachung der Eintragung des

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages in das Handelsregister

gesondert veröffentlicht werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Soweit die in der Pressemittelung enthaltenen Informationen in die Zukunft

gerichtete Aussagen enthalten, auf die insbesondere Begriffe wie "erwarten",

"glauben", "der Ansicht sein", "davon ausgehen", "schätzen", "beabsichtigen"

oder "anstreben" (einschließlich der Verneinung dieser Begriffe) hindeuten,

beruhen diese Aussagen auf der Matica Technologies Group SA und der DISO

Verwaltungs AG zum Datum ihrer Tätigung vorliegenden Informationen und

bringen lediglich gegenwärtige Absichten, Ansichten oder Erwartungen der

Matica Technologies Group SA und der DISO Verwaltungs AG zum Ausdruck. Diese

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig nicht im

Einflussbereich der Matica Technologies Group SA oder der DISO Verwaltungs

AG liegen und können sich als unzutreffend herausstellen. Es ist auch

möglich, dass die Matica Technologies Group SA oder die DISO Verwaltungs AG

ihre geäußerten Absichten nachträglich ändern. Die Matica Technologies Group

SA und die DISO Verwaltungs AG werden diese Aussagen nur aktualisieren,

soweit sie dazu jeweils nach rechtlichen Vorschriften verpflichtet sein

sollten.

Die vorstehende Mitteilung ist eine freiwillige Mitteilung der DISO

Verwaltungs AG. Diese hatte die frühere Einbeziehung ihrer Aktien in den

damaligen Entry Standard der Deutsche Börse AG bereits im Jahre 2016

gekündigt. Seitdem besteht keine von der Gesellschaft beantragte oder

genehmigte Zulassung ihrer Aktien zum Handel an einem geregelten Markt.

Insbesondere die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr der

Börse Hamburg erfolgte (und erfolgt weiterhin) gegen den Willen der

Gesellschaft. Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr.

596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch) ist damit ebenso wenig wie andere Zulassungsfolgepflichten

auf die DISO Verwaltungs AG anzuwenden. Weitere Informationen der

Öffentlichkeit werden weiterhin ausschließlich freiwillig erfolgen und sind

nicht als Billigung oder Genehmigung eines öffentlichen Handels zu

verstehen.

