EQS-News: A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix Hits

A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix Hits #1 Bestseller on Amazon

A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix Hits #1

Bestseller on Amazon

Die jüngste Neuerscheingung von NJ Ayuk, A Just Transition: Mit einem

Energiemix die Energiearmut überwinden" ist auf Platz 1 der

Amazon-Bestsellerliste in den USA eingestiegen

Nach seiner Veröffentlichung am Mittwoch, den 8. März, hat NJ Ayuks neustes

Buch "A just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix "

Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste in den USA erreicht, was die Bedeutung

des Buches im aktuellen Klima der Energiewende unterstreicht. Der

Bestseller, welcher eine eingehende Analyse des afrikanischen Energiesektors

durchführt und die Bedrohung einer sofortigen Umstellung auf erneuerbare

Energien darstellt, die Entwicklungsfähigkeit des Kontinents gefährde.

Die Veröffentlichung des Buches ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und

Analyse sowie von Gesprächen mit Interessenvertretern. Das Endprodukt wirft

ein Licht auf die ernüchternde Realität, die sich in Afrika abzeichnet. Der

Bestseller bekräftigt die Überzeugung afrikanischer Akteure, dass der

Übergang zu einer saubereren Energiezukunft der richtige Weg ist. Anstatt

die Ressourcen aufzugeben, die als Lösung für die Entwicklung,

Industrialisierung und Elektrifizierung des Kontinents dienen, lenkt das

Buch die Aufmerksamkeit auf einen anderen Ansatz: einen afrikanischen

Ansatz.

Das Buch liefert wichtige Erkenntnisse über die katastrophalen Auswirkungen,

die die Abkehr von Öl und Gas auf den Kontinent haben wird, und bietet einen

auf Öl- und Gas ausgerichteten Ansatz, der im Wesentlichen das Recht des

Kontinents verteidigt, seine Öl- und Gasressourcen zu entwickeln und zu

nutzen. Indem es die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenkt, den

Ressourcennationalismus zu beenden, sowie auf die kritische Rolle, die groß

angelegte Öl- und Gaserschließungen wie die ostafrikanische Rohölpipeline,

Mosambiks drei beträchtliche Flüssigerdgas (LNG)-Erschließungen und

Südafrikas Erdgasprojekte, um nur einige zu nennen, bei der Linderung der

Energiearmut und der Erhöhung des Angebots an sauberer Energie spielen

werden, liefert das Buch ein starkes Argument dafür, was Afrika braucht, um

sich zu entwickeln und den Klimawandel abzuschwächen.

In einer Zeit, in der die afrikanischen Länder ihre Politik darauf

ausgerichtet haben, mehr Investitionen in anstehende Öl- und Gasprojekte

anzuziehen, fordern führende Politiker der Welt weiterhin das Ende der Öl-

und Gasnutzung. Für Afrika ist die Erschließung von Öl und Gas nicht länger

eine interessante Perspektive, sondern hat sich zu einer entscheidenden

Lösung, für die sich entwickelnden Volkswirtschaften entwickelt. Überall auf

dem Kontinent nehmen die Projekte weiter Fahrt auf. Dazu gehören die

Erschließung des Großraums Tortue Ahemyim in Senegal und Mauretanien, der

schwimmende LNG-Zug in Nigeria, die Erschließung des Albertsees in Uganda,

die drei Ölfunde in Namibia und viele andere. Welche Chance hat der

Kontinent, die Energiearmut zu überwinden, wenn diese Projekte eingestellt

werden?

Anstatt die Interessenvertreter der Öl- und Gasindustrie gegen die

Umweltschützer auszuspielen, wie es die führenden Politiker der Welt immer

wieder tun, wird in diesem Buch ein gemeinsamer Ansatz zur Bewältigung der

doppelten Herausforderung der Energiearmut und des Klimawandels in Afrika

vorgeschlagen, der den Wert der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der

Energiewirtschaft und den Umweltschützern gleichermaßen deutlich macht.

Anstatt Partei zu ergreifen, wählt Ayuk einen neuen Ansatz für die

Klimadebatte, indem er das Konzept der Integration und Kooperation über die

Opposition stellt.

Darüber hinaus verdeutlicht das Buch die Notwendigkeit eines

Energiemix-Konzepts. Für Afrika ist die Einführung eines Energiemixes die

einzige und beste Methode, um die Energiearmut zu beseitigen und

gleichzeitig dem Klimawandel zu begegnen. Afrika verfügt nicht nur über 125

Milliarden Barrel Erdölreserven und 620 Billionen Kubikfuß Erdgas, sondern

auch über ein erhebliches Potenzial an erneuerbaren Energien, und die

Akteure im Energiebereich arbeiten bereits daran, diese Ressourcen zu

nutzen. In diesem Bereich identifiziert das Buch einen besonders

interessanten und äußerst lukrativen Bereich: grünen Wasserstoff. Während

die globalen Märkte beginnen, ihre Aufmerksamkeit auf globalen Wasserstoff

zu richten, haben Afrikas ungenutzte erneuerbare Energieressourcen und seine

Position als zukünftiges Drehkreuz für grünen Wasserstoff es zu einem

Top-Investitionsziel gemacht, aber das Kapital bleibt in diesem Bereich

langsam.

In diesem Buch wird daher eine wichtige Lösung für die Beschaffung der für

die Entwicklung dieses Sektors erforderlichen Mittel vorgestellt: Öl und

Gas. Wie soll Afrika seine Zukunft finanzieren, wenn es sich sofort von

diesen Ressourcen trennt? Das Buch weist genau auf diesen Gedanken hin und

betont, dass eine westliche Vorstellung von der Energiewende in Afrika mehr

schaden als nützen wird: dass eine überstürzte Umstellung sogar noch

katastrophaler sein wird; und dass die Abhängigkeit von ausländischer Hilfe

statt der Entwicklung von Ressourcen langfristigen Schaden anrichten und

jeden bedeutenden wirtschaftlichen Fortschritt verhindern wird.

Es ist noch Zeit, sich Ihr Exemplar von A Just Transition: Making Energy

Poverty History with an Energy Mix. Kaufen Sie Ihr Exemplar auf Amazon unter

https://apo-opa.info/3ynv5Ev

