EQS-News: AT&S eröffnet diese Woche sein erstes Werk in Malaysia (deutsch)

Expansion

AT&S eröffnet diese Woche sein erstes Werk in Malaysia

Leoben, 22. Jänner 2024 - AT&S eröffnet am 24. Jänner 2024 offiziell sein

neues Werk in Kulim, Malaysia, und erwartet dazu zahlreiche Gäste aus

Politik und Wirtschaft. Im neuen Werk von AT&S in Kulim werden IC-Substrate

für die nächste Generation von Mikrochips für High-Performance-Computing,

Rechenzentren und KI-Anwendungen führender Hersteller wie AMD hergestellt.

KI wird den Markt beflügeln

Wie auch die gegenwärtigen Diskussionen zeigen, wird KI jeden Bereich der

Gesellschaft revolutionieren, KI wird in den meisten digitalen Anwendungen

der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und all diese Applikationen werden

unheimlich große Datenmengen generieren, die mittels High-performance

Mikroprozessoren verarbeitet werden müssen. "Exakt dieser globale Megatrend

zahlt auf die Strategie von AT&S ein, denn wir werden vor allem im und durch

das Hochleistungs-Computing-Segment wachsen. Daher sind wir seit vielen

Jahren massiv auf Expansionskurs und haben uns für Investitionsprojekte wie

unseren Campus in Malaysia entschieden", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer.

"Wir sind stolz darauf, dass wir in so kurzer Zeit und trotz all der

Herausforderungen wie etwa der COVID-Pandemie das wohl modernste

IC-Substrate Werk der Welt errichtet haben und die benötigten Technologien

und Kapazitäten zeitgerecht zur Verfügung stellen können, wenn sich die

Märkte wieder erholt haben."

Märkte erholen sich ab Mitte 2024

Die aktuellen Daten zahlreicher Marktanalysten bestärken auch AT&S' interne

Einschätzung, dass ab der zweiten Hälfte 2024 das Marktumfeld auf Erholung

und Wachstumskurs einschwenken sollte. "Es ist nach wie vor unser klares

Ziel, dass AT&S unter den Top 3 Unternehmen am globalen Markt positioniert

ist. Unsere Midtime-Guidance, 3,5 Milliarden Umsatz im Geschäftsjahr 26/27,

bleibt aufrecht", so CEO Gerstenmayer,

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced

Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten

und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien

für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial,

Medical und Hochleistungsprozessoren für VR- und KI-Anwendungen. AT&S

verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich

(Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai,

Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue

High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia,

errichtet. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit

angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide

Standorte nehmen 2024 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt mehr

als 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medienkontakt:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben / Österreich

www.ats.net

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Fabriksgasse 13

8700 Leoben

Österreich

Telefon: +43 (1) 3842200-0

E-Mail: ir@ats.net

Internet: www.ats.net

ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02

WKN: 922230

Indizes: ATX

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Wiener Börse (Amtlicher Handel)

