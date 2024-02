EQS-News: ANTEIL DER ANGESCHLAGENEN UNTERNEHMEN IN EUROPA STEIGT AUF HÖCHSTWERT - SCHWEIZER UNTERNEHMEN ZEIGEN SICH BISHER ROBUST (deutsch)

ANTEIL DER ANGESCHLAGENEN UNTERNEHMEN IN EUROPA STEIGT AUF HÖCHSTWERT - SCHWEIZER UNTERNEHMEN ZEIGEN SICH BISHER ROBUST

Medien Mitteilung

Jedes 10 Unternehmen in Europa in Schwierigkeiten

Schweizer Unternehmen zeigen sich im europäischen Vergleich bisher relativ

robust

Konsumgütersektor gehört zu den kritischsten Branchen in Europa und der

Schweiz

Zürich, 21. Februar 2024 - Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez

& Marsal (A&M) hat heute seinen halbjährlich erscheinenden Alvarez & Marsal

Distress Alert (ADA)1 veröffentlicht, der die Ertrags- und Finanzlage von

mehr als 4.7002 Unternehmen in Europa bewertet. Der ADA bewertet die

Solidität der Bilanzen und Erträge von Tausenden von Unternehmen in 33

Ländern der EMEA-Region und identifiziert Unternehmen, die sich in einer

finanziellen Notlage befinden oder in Kürze in eine Solche geraten könnten.

Die Analyse stellt fest, dass der Prozentsatz der Unternehmen, die sich in

finanziellen Schwierigkeiten (sog. «Financial Distress») befinden - eine

Kombination aus schwacher Bilanz und unzureichender Performance - im Jahr

2023 auf 9,8 % gestiegen ist. Damit wurde der höchste Stand seit Beginn der

Pandemie im Jahr 2020 erreicht. Europaweit sind damit knapp 10 % der

erfassten Unternehmen von ernsthaften Problemen betroffen, die eine

Restrukturierung im engeren Sinn erforderlich machen.

Als Ursache lassen sich insbesondere die Auswirkungen der Inflation auf die

Erträge, höhere Löhne und Energiekosten, sowie die nachlassende

Verbrauchernachfrage ausmachen. Die Zahl der Unternehmen mit schwachen

Bilanzen ist im Jahresvergleich weiter gestiegen und macht mit 31.3% fast

ein Drittel aller europäischen Unternehmen aus. Darin spiegeln sich auch die

Auswirkungen steigender Finanzierungskosten und bevorstehender Fälligkeiten

in einem Umfeld höherer Zinsen wider, wobei schwache Bilanzen weiterhin ein

treibender Faktor für Notlagen sind. Die Analyse der letzten verfügbaren

Finanzabschlüsse3 zeigt, dass die schwächer werdende Ertragslage der

Unternehmen zunehmend eine Rolle spielte. Gleichzeitig stieg der Anteil der

Unternehmen, denen es an Leistungsfähigkeit mangelt, von 12,3 % im Jahr 2022

auf 14,8 % und erreichte damit ebenfalls den höchsten Stand seit 2020.

In ganz Europa waren in den letzten 12 Monaten die verbrauchernahen

Unternehmen am stärksten in Bedrängnis. In der Medien- und

Unterhaltungsbranche befinden sich 16,3 % der Unternehmen in

Schwierigkeiten, gegenüber 13,3 % im Vorjahr. Längerfristige Trends wie

rückläufige Werbeeinnahmen und die Dezentralisierung der Inhaltserstellung

auf Social-Media-Plattformen in Verbindung mit der sinkenden

Verbrauchernachfrage haben den Sektor weiter unter Druck gesetzt. Auch die

Performance und die Bilanzen der Modeunternehmen haben sich im Jahr 2023

verschlechtert: 16,1 % der Unternehmen befinden sich in Schwierigkeiten,

gegenüber 13,5 % im Jahr 2022. Steigende Betriebskosten, wie z. B. steigende

Löhne und Energierechnungen, und ein Rückgang der diskretionären Ausgaben

haben den Sektor hart getroffen.

Deutschland wies mit 15 % den höchsten Anteil an notleidenden Unternehmen

auf, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 9 % im letzten Jahr bedeutet,

und das schwierige Geschäftsumfeld widerspiegelt, da es das einzige Land in

Europa ist, das eine Rezession erlebt. Die Notlage der deutschen Wirtschaft

hat sich weiter verschärft, insbesondere im kapitalintensiven Immobilien-

und Bausektor. Weitere Länder mit einer hohen Anzahl an notleidende

Unternehmen sind Benelux (12 %) und Italien (10.1 %).

Gioele Balmelli, Director bei A&M Restructuring sagt: "Die europäischen

Unternehmen werden von allen Seiten unter Druck gesetzt, da die Nachfrage

sinkt und die Finanzierungskosten steigen. Ein Anstieg der

Restrukturierungsaktivitäten scheint unvermeidlich, da mehr finanzielle und

betriebliche Eingriffe erforderlich sein werden, um die Performance zu

verbessern, die Kosten zu senken und die Kapitalstrukturen zu optimieren.

Das Verbrauchervertrauen ist nach wie vor gering, und die höheren Wohnkosten

belasten die Nachfrage, so dass die schwierigste Zeit noch bevorstehen

könnte. Unternehmen müssen einen ganzheitlichen Blick auf ihre Situation

werfen, um sowohl ihre kurzfristige Position als auch ihre langfristige

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."

Insolvenzrisiko in der Schweiz bleibt auf tiefem Niveau

In der Schweiz hat das Insolvenzrisiko der Unternehmen im Jahr 2023

gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen und bleibt im Vergleich zu anderen

europäischen Ländern auf einem stabilen Niveau.

Unter Druck ist jedoch insbesondere der Rohstoff- und der Mediensektor sowie

der Detailhandel. Hier hat das Risiko und Bedarf an Restrukturierungen

spürbar zugenommen. Erstmals weist auch der Gesundheitssektor erste

Tendenzen von Stress aus, wenn auch noch auf tiefem Niveau. Obwohl der

Anteil der Unternehmen in der Schweiz mit mangelnder Leistungsfähigkeit in

der jüngsten Analyse von 13,3 % auf 12,8 % leicht zurückgegangen ist,

bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen für die Zukunft. Kritisch zu

betrachten sind insbesondere Schweizer Unternehmen mit einem grossen

Exportanteil unter anderem nach Deutschland. Zusätzlich haben Unternehmen

zunehmend Schwierigkeiten, höhere Kosten an ihre Kunden weiterzugeben, und

es wird erwartet, dass der Druck auf die Margen im Laufe des Jahres weiter

steigen wird, was sich negativ auf die Ertragslage auswirken kann.

Alessandro Farsaci, Managing Director und Head of Restructuring Schweiz bei

Alvarez & Marsal, sagt: "Schweizer Unternehmen zeichnen sich im europäischen

Vergleich bisher nach wie vor durch eine erstaunlichen Widerstandfähigkeit

aus, was tendenziell auch an der tendenziell konservativeren

Finanzierungsstruktur liegt. In der Restrukturierungsszene wird allerdings

seit Ende 2023 eine Zunahme von Kreditvertragsverletzungen beobachtet bzw.

dass die finanzielle Restrukturierungsaktivität zunimmt. Zudem zeigt sich,

dass auch in der Schweiz Sektoren wie Rohstoffe, Medien, Detailhandel und

Gesundheit zunehmend unter Druck stehen und damit gefordert sind

Transformationsprogramme oder umfassende Restrukturierungen umzusetzen."

Methodik

Das A&M-Beratungsteam für finanzielle Restrukturierung hat eine Methodik

entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und Bilanzstabilität europäischer

Unternehmen zu bewerten, mit dem Ziel, diejenigen Unternehmen zu

identifizieren, die sich in einer finanziellen Notlage befinden oder sich

möglicherweise bald in diese Richtung bewegen werden.

Die Studie umfasst börsennotierte und private Unternehmen mit einem

Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen Euro in 33 Ländern in Europa und dem

Nahen Osten und basiert auf den Daten von mehr als 26.000 Unternehmen für

die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 und von etwa 4.700 Unternehmen, die bis

November 2023 ihre Finanzergebnisse gemeldet haben.

Der ADA-Index analysiert 18 KPIs, um zwei Sub-Scores zu bilden: den

Performance-Score, der auf der eigenen Gewinn- und Verlustrechnung des

Unternehmens sowie den damit verbundenen KPIs im Vergleich zu seinen

Branchenkollegen basiert, und den Robustheits-Score, der auf detaillierten

Bilanzdaten beruht.

Über Alvarez & Marsal

Führende, global operierende Unternehmen, Investoren und öffentliche

Einrichtungen weltweit wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), für kompetente

Unterstützung bei der Lösung betrieblicher, finanzieller und/oder

regulatorischer Herausforderungen. A&M befindet sich seit seiner Gründung im

Jahr 1983 in Privatbesitz. Wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um

eine Transformation zu bewirken und den Wandel voranzutreiben, wenden sich

unsere Kunden an unser fundiertes Fachwissen und unsere Fähigkeit,

praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu liefern.

Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir greifbare

Ergebnisse für Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Firmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen

stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams nutzen die Erfahrung von A&M im

Bereich Restrukturierung, um Unternehmen zu helfen, entschlossen zu handeln,

ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Ergebnisse zu verbessern. Wir sind

erfahrene Fachleute und Berater, ehemalige Regulatoren und

Industriebehörden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden

wissen, was notwendig ist, um Veränderungen in strategischen

Unternehmenswert umzuwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase

Werte zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: AlvarezandMarsal.com. Folgen Sie A&M on

LinkedIn, Twitter, and Facebook.

KONTAKT:

Nicolas Weidmann

Dynamics Group

+41 (0)79 372 2981

nwe@dynamicsgroup.ch

Alessandro Farsaci

Alvarez & Marsal

afarsaci@alvarezandmarsal.com

