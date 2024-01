EQS-News: ALVAREZ & MARSAL TAX BAUT IN DER SCHWEIZ EXPERTENTEAM FÜR DIE STEUERBERATUNG VON UNTERNEHMEN UND PRIVATE EQUITY-STRUKTUREN AUF UND ERNENNT KERSTEN HONOLD ZUM MANAGING DIRECTOR (deutsch)

ALVAREZ & MARSAL TAX BAUT IN DER SCHWEIZ EXPERTENTEAM FÜR DIE STEUERBERATUNG VON UNTERNEHMEN UND PRIVATE EQUITY-STRUKTUREN AUF UND ERNENNT KERSTEN HONOLD ZUM MANAGING DIRECTOR

11. Januar 2024

Medien Mitteilung

Zürich, 11. Januar 2024 - Alvarez & Marsal Tax (A&M Tax), eine

Tochtergesellschaft des weltweit führenden Beratungsunternehmen Alvarez &

Marsal (A&M), hat Dr. Kersten Honold zum Managing Director und Leiter des

Beratungsbereichs Tax in der Schweiz ernannt. Er wird für den Aufbau und die

Expansion des Bereichs auf dem Schweizer Markt verantwortlich zeichnen.

Dr. Kersten Honold ist ein ausgewiesener Experte für internationales

Steuerrecht und M&A-Transaktionen. Sein Fachgebiet umfasst sämtliche Aspekte

der steuerlichen Beratung von Unternehmen und M&A-Transaktionen,

einschliesslich Carve-outs, Veräusserungen, fremdfinanzierten Akquisitionen,

Post-Deal-Services sowie globale Restrukturierungen.

Vor seinem Wechsel zu A&M war Dr. Kersten Honold mehr als zehn Jahre lang

Partner bei EY und leitete dort den Bereich Transaction Tax für die Schweiz

und Liechtenstein. In dieser Funktion unterstützte Dr. Honold multinationale

Unternehmen u.a. aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Rohstoffe,

Konsumgüter, Automotive und Energie, die ihren Hauptsitz in der Schweiz

haben oder hier mit einer Prinzipal-, Handels-, IP-, Holding- oder

Finanzierungsgesellschaft präsent sind. Als Mandatsleiter hat er eine

Vielzahl von Verhandlungen mit Schweizer Steuerbehörden und

Regierungsstellen geführt. Zuvor hat er die internationale Steuerpraxis von

EY in der Zentralschweiz aufgebaut und am Swiss Desk in New York gearbeitet.

Als Global Client Service Partner und Global Tax Account Leader war er für

mehrere in der Schweiz ansässige multinationale Unternehmen und G360-Mandate

in verschiedenen Sektoren verantwortlich und beriet Unternehmen bei

Börsengängen und Public-to-Private-Transaktionen. Dr. Honold ist

schweizerisch-deutscher Doppelbürger und spricht fließend Deutsch, Englisch,

Französisch und Spanisch.

Dr Kersten Honold sagt: "Es bietet sich uns die einzigartige Gelegenheit,

unsere Kunden sowohl in der Inbound- als auch in der Outbound-Steuerberatung

zu unterstützen und gleichzeitig Synergien mit der Expertise zu schaffen,

die A&M bereits in der Schweiz etabliert hat. Unsere Priorität ist es, ein

Team von erstklassigen Experten aufzubauen, die das Engagement von A&M für

Unabhängigkeit, Agilität und vor allem die Fähigkeit, sich in unsere Kunden

und ihre Herausforderungen hineinzuversetzen, teilen."

Marvin Rust, Managing Director of A&M Tax UK and Head of A&M Tax Europe,

sagt: "Der Aufbau eines integrierten Steuerangebots in der Schweiz ist der

nächste logische Schritt für A&M. Wir können auf der umfangreichen lokalen

Transaktionserfahrung von A&M aufbauen und mit unseren Kolleginnen und

Kollegen aus dem breiteren Beratungsgeschäft von A&M zusammenarbeiten, indem

wir die Arbeit für unseren Kunden aus einer steuerlichen Perspektive

betrachten. Wir freuen uns, das neue Jahr mit Kersten als Managing Director

für Tax in der Schweiz zu beginnen."

Ernesto Perez, Managing Director und Global Practice Leader von A&M Tax,

fügt hinzu: "Die Ernennung von Kersten zum Managing Director, der unsere

Expansion in den Schweizer Markt leiten wird, stellt ein strategischer

Meilenstein in unserer globalen Steuerstrategie dar. Kersten verfügt über

langjährige Erfahrung in internationalen Steuerangelegenheiten und hat eine

strategische Vision für das Wachstum und die Führung unseres Geschäfts in

der Schweiz. Gemeinsam mit seinem Team wird er nicht nur umfassende

Dienstleistungen anbieten, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der

Förderung der Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens spielen, unsere

Reichweite in der EMEA-Region ausbauen und einen Beitrag zu unserer globalen

Steuerpraxis leisten. Diese Ernennung unterstreicht unser Engagement,

unseren multinationalen Kunden eine umfassende und einzigartige

Unterstützung in einem dynamischen internationalen Steuerumfeld zu bieten.

Über Alvarez & Marsal

Führende, global operierende Unternehmen, Investoren und öffentliche

Einrichtungen weltweit wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), für kompetente

Unterstützung bei der Lösung betrieblicher, finanzieller und/oder

regulatorischer Herausforderungen. A&M befindet sich seit seiner Gründung im

Jahr 1983 in Privatbesitz. Wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um

Veränderungen herbeizuführen und den Wandel voranzutreiben suchen Kunden

unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für

ihre einzigartigen Probleme zu liefern.

Mit über 8.500 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete

Ergebnisse für Unternehmen, Verwaltungsräte, Private-Equity-Firmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen

stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams nutzen die Erfahrung von A&M im

Bereich Restrukturierung, um Unternehmen zu helfen, entschlossen zu handeln,

ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Ergebnisse zu verbessern. Wir sind

erfahrene Fachleute und Berater, ehemalige Regulatoren und

Industriebehörden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden

wissen, was notwendig ist, um Veränderungen in strategischen

Unternehmenswert umzuwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase

Werte zu schaffen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: AlvarezandMarsal.com

Über Alvarez & Marsal Tax

Alvarez & Marsal Tax gehört zu Alvarez & Marsal (A&M), einem führenden

globalen Beratungsunternehmen, und ist eine unabhängige

Steuerberatungsgruppe, die sich aus erfahrenen Steuerexperten zusammensetzt,

die massgeschneiderte Steuerberatung für Kunden und Investoren in einem

breiten Spektrum von Branchen anbieten. Die Experten von A&M erweitern das

Engagement von A&M, seinen Kunden eine Auswahl an Beratern zu bieten, die

frei von prüfungsbedingten Interessenskonflikten sind und sich einem

reaktionsschnellen Kundenservice verschrieben haben. A&M Tax hat

Niederlassungen in den wichtigsten Metropolen in Nord- und Südamerika, EMEA

und APAC.

KONTAKT:

Nicolas Weidmann

Dynamics Group

+41 (0)79 372 2981

