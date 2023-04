EQS-News: AIXTRON: Nochmals weiter zunehmendes Wachstum im Bereich Leistungselektronik / Effiziente Leistungselektronik auf Basis von GaN und SiC bleibt Treiber des Erfolgs / Wachstumsprognose 2023 bestätigt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

AIXTRON: Nochmals weiter zunehmendes Wachstum im Bereich Leistungselektronik / Effiziente Leistungselektronik auf Basis von GaN und SiC bleibt Treiber des Erfolgs / Wachstumsprognose 2023 bestätigt

^

EQS-News: AIXTRON SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

AIXTRON: Nochmals weiter zunehmendes Wachstum im Bereich Leistungselektronik

/ Effiziente Leistungselektronik auf Basis von GaN und SiC bleibt Treiber

des Erfolgs / Wachstumsprognose 2023 bestätigt

27.04.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AIXTRON SE: Nochmals weiter zunehmendes Wachstum im Bereich

Leistungselektronik

Effiziente Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und

Siliziumkarbid (SiC) bleibt Treiber des Erfolgs / Wachstumsprognose 2023

bestätigt

Herzogenrath, 27. April 2023 - Die AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN

DE000A0WMPJ6), ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die

Halbleiterindustrie, hat im ersten Quartal 2023 eine anhaltend starke

Nachfrage nach Anlagen aus allen Bereichen der Verbindungshalbleiter

verzeichnet. Besonders Anlagen zur Produktion effizienter

Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid

(SiC) erfreuen sich weiter zunehmendem Wachstum. Mehrere Großkunden haben

AIXTRON mit dem Aufbau von Hochvolumenproduktionen für GaN und SiC

beauftragt.

Die Auftragsdynamik bei GaN legt aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieses

neuartigen Materials innerhalb der Leitungselektronik nochmals weiter zu.

Aufträge aus diesem Bereich machten im Q1/2023 mehr als ein Drittel des

Anlagenauftragseingangs aus: Grund hierfür war unter anderem, dass Kunden

zusätzliche Anwendungen - etwa bei den mittleren Spannungsklassen und bei

der Solarenergie - erschließen. Darüber hinaus führen mehrere Großkunden

ihren Aufbau von Hochvolumen-Fertigungskapazitäten systematisch fort und

setzen dafür auf AIXTRON als einen Kernlieferanten.

Von einem dieser führenden Produzenten in der Halbleiterindustrie wurde

AIXTRON kürzlich mit dem Supplier Excellence Award ausgezeichnet. Dabei

wurde zum einen die enge Partnerschaft beim Aufbau der Volumenfertigung, und

zum anderen die neue AIXTRON GaN Depositionsanlage G10-GaN berücksichtigt,

welche der Kunde bereits nutzt. Diese Anlage wird später im Jahr offiziell

in den Markt eingeführt und bietet neben einer verbesserten Performance eine

deutlich höhere Produktivität mit geringeren Kosten pro Wafer sowie ein

völlig neues Design mit signifikant reduziertem Platzbedarf im Reinraum.

Auch der Bereich SiC verzeichnet weiterhin starkes Wachstum, getrieben durch

den fortlaufenden Ausbau der Elektromobilität. Mehrere Kunden von AIXTRON

setzen den Aufbau ihrer Hochvolumenproduktion mit AIXTRON Anlagen fort. Die

neue G10-SiC Anlage, die im Q3/2022 eingeführt wurde, bewährt sich dabei

sehr gut auch im laufenden Betrieb bei unseren Kunden. Es zeichnet sich

bereits heute ab, dass diese Anlage zur Herstellung von SiC-Bauelementen

klar das umsatzstärkste Produkt im Jahr 2023 werden wird. Zudem gewinnt

AIXTRON mit diesem neuen Produkt fortlaufend zusätzliche neue Kunden.

Entsprechend konnte AIXTRON aufgrund der starken Dynamik in der

Leistungselektronik im Quartal erneut hohe Auftragseingänge verzeichnen.

Darüber hinaus trugen auch Bestellungen für Anlagen aus den Bereichen Micro

LED und der Optoelektronik sowie das After Sales Geschäft zur hohen

Gesamtnachfrage bei.

Starker Auftragseingang

Der Auftragseingang des Spezialanlagenbauers stieg im ersten Quartal 2023 um

7% auf EUR 139,9 Mio. (Q1/2022: EUR 130,2 Mio.). Getrieben von dieser

positiven Auftragsentwicklung erhöhte sich auch der Anlagen-Auftragsbestand

von AIXTRON in dem Quartal: Zum 31. März 2023 lag er bei EUR 417,9 Mio. und

damit 60% höher als im Vorjahreszeitraum (EUR 260,4 Mio.).

Umsatzerlöse

In den ersten drei Monaten 2023 lagen die Umsatzerlöse im Jahresvergleich

bei EUR 77,2 Mio. und 13% unter dem Vorjahresquartal (EUR 88,6 Mio.). Dies

ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Exportlizenzen für zur

Auslieferung im ersten Quartal 2023 bereitstehende Anlagen zum Stichtag noch

nicht vorlagen.

Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt

Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage und stabiler Lieferketten, erwartet

der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr weiterhin signifikantes Wachstum

mit steigenden Margen und Auftragseingängen und bestätigt daher die im

Februar abgegebene Wachstumsprognose.

Dem Umsatzniveau entsprechend lagen im ersten Quartal 2023 das

Bruttoergebnis bei EUR 31,1 Mio. (Q1/2022: EUR 35,9 Mio.) und die

Bruttomarge bei 40% (Q1/2022: 41%)

Die Betriebsaufwendungen in Höhe von EUR 27,6 Mio. haben sich im in den

ersten drei Monaten des Jahres leicht erhöht (Q1/2022: EUR 21,7 Mio.). Grund

hierfür waren vor allem höhere Aufwendungen im Bereich Forschung und

Entwicklung. Bei einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 3,5 Mio. und

einer EBIT-Marge von 5% (Q1/2022: EUR 14,2 Mio., 16%) belief sich das

Periodenergebnis im ersten Quartal 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Q1/2022: EUR 13,8

Mio.).

Finanzposition

Der Free Cashflow im ersten Quartal 2023 lag bei EUR 1,9 Mio. (Q1/2022: EUR

22,4 Mio.). Die Abweichung zum Vorjahresquartal ist vor allem auf das

niedrigere Periodenergebnis und den weiteren Anstieg der Vorräte

zurückzuführen.

AIXTRON wies zum 31. März 2023 liquide Mittel einschließlich sonstiger

finanzieller Vermögenswerte in Höhe von EUR 327,5 Mio. aus (31. Dezember

2022: EUR 325,2 Mio.). Die Veränderung im Vergleich zum 31. Dezember 2022

ist vor allem auf das laufende Ergebnis sowie Zuflüsse aus Kundenforderungen

und Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch die Erhöhung der Vorräte

nahezu kompensiert wurden. Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2023 lag bei

72% (31. Dezember 2022: 73%).

Vor dem Hintergrund des stark wachsenden Kerngeschäfts der Gruppe stieg die

Anzahl der Beschäftigten (Vollzeitäquivalente Mitarbeiter zum Stichtag) im

Konzern weiter an. Am 31. März 2023 arbeiteten 974 Beschäftigte für AIXTRON

(31. Dezember 2022: 895).

Wachstumsprognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand, dass sich die hohe

Nachfrage nach AIXTRON-Anlagen erneut weiter verstärkt und hat daher die im

Februar 2023 abgegebene Wachstumsprognose bestätigt. Demnach rechnet das

Management für das Geschäftsjahr 2023 im Konzern mit Auftragseingängen in

einer Bandbreite zwischen EUR 600 Mio. und EUR 680 Mio.. Bei Umsatzerlösen

in einer Bandbreite zwischen EUR 580 Mio. und EUR 640 Mio. erwartet der

Vorstand im Geschäftsjahr 2023 eine Bruttomarge von etwa 45% sowie eine

EBIT-Marge von etwa 25%-27% zu erzielen.

"Die Bereiche SiC und GaN für effiziente Leistungselektronik bieten weiteres

enormes Wachstumspotential. Das liegt zum einen am allgemeinen Trend hin zur

Energieeffizienz und zum anderen am weiteren Ausbau der E-Mobilität. Bei

AIXTRON kommt verstärkend noch hinzu, dass mehrere Großkunden in die

Volumenproduktion gehen und für diesen wichtigen und notwendigen Schritt auf

die innovativen Technologielösungen und Systeme von AIXTRON setzen. Das ist

ein weiterer Beleg für unsere erfolgreiche Strategie und Entwicklung aus der

Nische hin zu einem verlässlichen Lieferanten für die industrielle

Produktion in der Halbleiterindustrie", sagt Dr. Felix Grawert,

Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

"Die Technologie von AIXTRON bereitet den Weg zu einer nachhaltigeren,

elektrifizierten und vernetzten Welt. Dabei bedienen wir aktuelle Megatrends

und arbeiten gleichzeitig bereits an den Innovationen von morgen. Mit

unserer Spitzentechnologie und dem Know-how unserer Belegschaft schaffen wir

Industrielösungen, die auf dem Markt bisher einzigartig sind. Dass wir damit

auf dem richtigen Weg sind, zeigt sich in der Resonanz unserer Kunden", sagt

Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE.

Zum Herunterladen von Fotos, bitte hier klicken.

+/- +/-

Eckdaten Finanzlage (in Mio. Q1 Q1 % Q1 Q4 %

EUR) 2023 2022 2023 2022

Auftragseingang 139,9 130,2 7 139,9 160,3 -13

Auftragsbestand (nur 417,9 260,4 60 417,9 351,8 19

Anlagen)

Umsatzerlöse 77,2 88,6 -13 77,2 183,2 -58

Bruttoergebnis 31,1 35,9 -13 31,1 82,2 -62

% 40% 41% -1pp 40% 45% -5pp

Betriebsergebnis (EBIT) 3,5 14,2 -75 3,5 57,1 -94

% 5% 16% -11p- 5% 31% -26p-

p p

Periodenergebnis 3,5 13,8 -75 3,5 50,3 -93

% 5% 16% -11p- 5% 27% -22p-

p p

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,03 0,12 -75 0,03 0,44 -93

Free Cashflow 1,9 22,4 -92 1,9 -12,7 -115

Finanzinformationen

Die Präsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 ist verfügbar

unter:

www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen

Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung,

Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung sowie

Entwicklung des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil der

Konzern-Quartalsmitteilung Q1/2023 abrufbar unter:

www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Telefonkonferenz für Investoren

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 wird

AIXTRON am Donnerstag, den 27. April 2023, um 15:00 Uhr MESZ (06:00 a.m.

PDT, 09:00 a.m. EDT) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für

Analysten und Investoren abhalten. Sie können sich ab 14:45 Uhr MESZ (05:45

a.m. PDT, 08:45 a.m. EDT) unter einer der folgenden Telefonnummern in die

Konferenz einwählen: +49 (89) 90 40 69 93 oder +1 (646) 712-9911.

Einen Audiomitschnitt oder eine Abschrift finden Sie nach der Konferenz

unter:

www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen

Ansprechpartner

Investoren

Guido Pickert

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail g.pickert@aixtron.com

Medien:

Ragah Dorenkamp

Director Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-1830

e-mail r.dorenkamp@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von

Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983

gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie

Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die

Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten

Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für

elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von

Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer

Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt.

Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien,

Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und umwandlung,

Kommunikation, Signal und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle

High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Close Coupled

Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Optacap(TM), OVPD®, Planetary

Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im

Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die

Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe

wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen",

Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese

zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die

gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON

Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches

liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und

Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die

zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder

Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen

zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass

Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen

abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage

genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum

Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang

der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der

endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima

und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen

Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld,

Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen,

Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und

Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine

Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs,

Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel,

Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen

bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung

der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die

AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt

Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und

Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine

ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei

Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der

englischen Übersetzung vor.

---------------------------------------------------------------------------

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AIXTRON SE

Dornkaulstraße 2

52134 Herzogenrath

Deutschland

Telefon: +49 (2407) 9030-0

Fax: +49 (2407) 9030-445

E-Mail: invest@aixtron.com

Internet: www.aixtron.com

ISIN: DE000A0WMPJ6

WKN: A0WMPJ

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq OTC

EQS News ID: 1618209

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1618209 27.04.2023 CET/CEST

°