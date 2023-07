EQS-News: AHK Südliches Afrika kooperiert mit Critical Minerals Africa - Öffnung des CMA 2023 für Europäische Union (EU) - und deutsche Unternehmen (deutsch)

AHK Südliches Afrika kooperiert mit Critical Minerals Africa - Öffnung des CMA 2023 für Europäische Union (EU) - und deutsche Unternehmen

^

EQS-News: Energy Capital & Power / Schlagwort(e): Sonstiges

AHK Südliches Afrika kooperiert mit Critical Minerals Africa - Öffnung des

CMA 2023 für Europäische Union (EU) - und deutsche Unternehmen

14.07.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AHK Südliches Afrika kooperiert mit Critical Minerals Africa -

Öffnung des CMA 2023 für Europäische Union (EU) - und deutsche Unternehmen

Die deutsche Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika schließt

eine Partnerschaft mit Energy Capital & Power für das Critical Minerals

Africa Summit 2023, um deutschen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, an

der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien in der Region teilzuhaben

Anlass für die Kooperation zwischen der deutschen Industrie- und

Handelskammer für das südliche Afrika (AHK Südliches Afrika) und Energy

Capital & Power ( www.EnergyCapitalPower.com) ist das Critical Minerals

Africa (CMA) Summit ( www.CriticalMineralsAfrica.com), das vom 17. bis 18.

Oktober in Kapstadt stattfindet. Das Gipfeltreffen ist der Ort, der

afrikanische Unternehmen und Verbraucher mit afrikanischen Produzenten und

Projekten zusammenführt. Die Mitglieder der AHK Südliches Afrika sind zur

Teilnahme an dem Forum eingeladen, dem wichtigsten Event des Jahres für

kritische Mineralien.

Seit langem ist Deutschland ein wichtiger Partner für die Länder des

südlichen Afrikas, der sowohl Technologie und Know-how bereitstellt als auch

ein wichtiger Endverbraucher von wichtigen Mineralien ist. Das Land ist

Mitglied der Minerals Security Partnership (MSP) - einer von den USA

geleiteten Kooperation von 14 Ländern mit dem Ziel, die Investitionen des

öffentlichen und privaten Sektors in die Versorgungsketten kritischer

Mineralien weltweit zu erhöhen - und verfügt über starke bilaterale

Beziehungen im Mineraliensektor mit Ländern wie Südafrika, Simbabwe oder der

Demokratischen Republik Kongo und anderen.

"Mit der Gründung ihres Kompetenzzentrums für Bergbau und mineralische

Rohstoffe im Jahr 2013 und der Unterstützung des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) übernimmt die AHK Südliches Afrika eine

zentrale Rolle bei der Förderung deutscher Investitionen in die

Bergbauindustrie des südlichen Afrikas. Als wichtiger Ansprechpartner für

deutsche Zulieferer und Investoren in der Region fördern wir die

Markttransparenz, setzen uns für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken ein,

verbessern die Ressourceneffizienz und tragen zur langfristigen

Nachhaltigkeit und sozioökonomischen Entwicklung bei. Gleichzeitig fördern

wir eine grünere und umweltbewusstere Bergbauindustrie", erklärt Matthias

Boddenberg, CEO der AHK Südliches Afrika.

Das CMA 2023 bietet deutschen Unternehmen und Investoren im Sektor der

kritischen Mineralien eine einmalige Gelegenheit, ihren Beitrag zum

regionalen Markt zu leisten und dabei langfristige Versorgungsnetze zwischen

dem südlichen Afrika, Deutschland und anderen EU-Staaten zu errichten.

Kooperationen wie die MSP und Rechtsvorschriften wie das EU-Gesetz über

kritische Rohstoffe - ein Framework, das den Zugang der EU zu einer sicheren

und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen gewährleisten soll -

haben die Rolle Afrikas als globaler Mineralienproduzent und -exporteur

gestärkt. Das CMA 2023 unterstützt die Zusammenarbeit von deutschen und

afrikanischen Akteuren auf bilateraler und multilateraler Ebene und die

Entwicklung strategischer Roadmaps für die Rohstoff- und Energiesicherheit.

Zum CMA 2023 im Oktober wird eine EU-Delegation erwartet, die mit Vertretern

auf offizieller Ebene sprechen wird. Durch die Partnerschaft mit der AHK

Südliches Afrika haben EU- und deutsche Unternehmen die Möglichkeit, ihre

Investitionen in afrikanische Mineralien auszuweiten, hohe Erträge zu

erzielen und gleichzeitig die globalen Lieferketten zu stärken.

Das CMA 2023 findet zeitgleich mit dem größten Energie-Event des Kontinents

statt, der African Energy Week 2023, und bringt afrikanische Regierungen,

internationale Präsidenten- und Ministerdelegationen sowie globale Finanz-,

Bergbau-, Produktions- und Technologieunternehmen unter dem Motto

Establishing the Critical Minerals Value Chain of the Future in Africa

("Aufbau

der künftigen Wertschöpfungskette für kritische Mineralien in Afrika")

zusammen.

Für eine erfolgreiche Zukunft Afrikas im Rohstoffsektor werden deutsche

Technologien und deutsches Kapital von zentraler Bedeutung sein. Energy

Capital & Power lädt die Mitglieder der AHK Südliches Afrika zur Teilnahme

an diesem wichtigen Forum ein.

Verteilt durch die APO Group im Auftrag von Energy Capital & Power.

Bild herunterladen: https://apo-opa.info/43ngNAL

Beteiligen Sie sich am CMA 2023 als Redner, Diskussionsteilnehmer,

Moderator, Sponsor oder Aussteller. Weitere Informationen unter

www.CriticalMineralsAfrica.com oder per E-Mail an

james@energycapitalpower.com.

---------------------------------------------------------------------------

14.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1679955 14.07.2023 CET/CEST

°