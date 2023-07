EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy ist Teil der JP Morgan Auto Conference am 9. und 10. August 2023 in New York (deutsch)

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy ist Teil der JP Morgan Auto Conference am 9. und 10. August 2023 in New York

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy ist Teil der JP Morgan Auto Conference

am 9. und 10. August 2023 in New York

25.07.2023 / 14:30 CET/CEST

NÜRTINGEN, Deutschland - 25. Juli 2023 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein

international führender Hersteller batteriespeicherbasierter

Plattformlösungen, gab heute bekannt, dass er an der JP Morgan Auto

Conference am 9. und 10. August 2023 in New York teilnehmen und eine

Präsentation halten wird.

Die Präsentation von ADS-TEC Energy ist für Donnerstag, den 10. August, von

5:15 - 5:50 p.m. ET geplant. Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy, wird

wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Unternehmens geben und

innovative Systemlösungen sowie die Vision des Unternehmens vorstellen.

"Wir freuen uns sehr, Teil der JP Morgan Auto Conference zu sein und die

Möglichkeit zu haben, unsere Entwicklungen und strategische Ausrichtung

vorzustellen", sagte Thomas Speidel, CEO. "Wir freuen uns darauf, an

anspruchsvollen Gesprächsrunden teilzunehmen, uns mit Branchenexperten zu

vernetzen und weitere potenzielle Kooperationspartner kennenzulernen."

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ

börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als

Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland

gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine

US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit

ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren

Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC

Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der

dazugehörigen Energiemanagementsysteme. Seine batteriebasierte

Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen

Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte

Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den

Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Circle of Excellence" 2022

aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist

auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen.

Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein

wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com

Medienkontakte:

Für ADS-TEC Energy Europa:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy USA:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

+1 530-864-0136

