EQS-News: 2G Energy AG weitet Umsatz im ersten Halbjahr um rund 19% auf über 135 Mio. Euro (Vj.: 114,0 Mio. Euro) aus (deutsch)

* Umsatzerlöse im Neuanlagengeschäft wachsen um ca. 27% auf rund 59 Mio.

Euro (Vj.: 46,3 Mio. Euro)

* Gute Materialversorgung ermöglicht Output-Steigerung von ca. 20%

* 2G etabliert sich international als Technologieführer bei stationären

H2-Motoren

Heek, 24. August 2023 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen,

verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 nach vorläufigen Zahlen in fast allen

Kernregionen ein deutliches Umsatzwachstum.

Umsatz steigt um rund 19% auf über 135 Mio. Euro (Vj.: 114,0 Mio. Euro)

Im ersten Halbjahr 2023 setzte 2G ihren Wachstumskurs konsequent fort. Dabei

legte der Umsatz im Neuanlagengeschäft um rund 27% auf 58,7 Mio. Euro zu

(Vj.: 46,3 Mio. Euro).

Auch der Ausbau des Servicegeschäfts gelang wie geplant, so dass dieses

Segment um rund 13% auf 76,8 Mio. Euro (Vj.: 67,7 Mio. Euro) gewachsen ist.

Die Verteilung des vorläufigen Umsatzes im abgelaufenen Halbjahr stellt sich

wie folgt dar:

H1 2023 H1 2022 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 83,7 61,8% 77,3 67,8% 6,4 8,2%

Übriges Europa 32,8 24,2% 21,2 18,6% 11,6 54,9%

Nord-/Mittelamerika 10,8 8,0% 8,5 7,5% 2,3 27,6%

Asien/Australien 2,4 1,7% 2,6 2,3% -0,2 -9,0%

Übrige Welt 5,8 4,3% 4,4 3,8% 1,4 32,0%

Summe* 135,5 100,0% 114,0 100,0 % 21,5 18,9%

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Gute Materialversorgung ermöglicht Output-Steigerung von ca. 20%

Im abgelaufenen Halbjahr konnten Lieferengpässe nachhaltig überwunden

werden. Die spürbar entspanntere Materialversorgung, zusammen mit dem seit

Jahren verfolgten Lead-to-Lean-Projekt zur Implementierung industrieller

Prozesse, ermöglichten erneut eine substanzielle Steigerung des

Fabrikoutputs, der nach vorläufigen Zahlen wohl um 20% zulegt.

"Unsere Beschaffungs- und Produktionsorganisation hat wiederholt ihre

Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt", so CEO Christian Grotholt.

"Zusammen mit dem nach wie vor sehr hohen Auftragsbestand bieten die

Halbjahresumsätze beste Voraussetzungen, unser ambitioniertes Wachstumsziel

für 2023 zu erreichen."

2G etabliert sich international als Technologieführer bei stationären

H2-Motoren

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte 2G seine

weltweite Technologieführerschaft bei stationären Wasserstoffmotoren

ausbauen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr sechs Aufträge zur Lieferung

von reinen Wasserstoff-BHKW akquiriert, die ganz überwiegend im Ausland ans

Netz gehen werden.

"Zwar melden Wettbewerber nun vereinzelt ebenfalls, dass ihre BHKW mit

reinem Wasserstoff betrieben werden könnten", so CTO Frank Grewe, "aber nach

unserer Beobachtung handelt es sich bei diesen Maschinen um Prototypen oder

allenfalls um Nullserienmaschinen. Umso mehr freut es uns, dass wir nun

zunehmend Aufträge gewinnen, bei denen unsere H2-BHKW vollständig

kommerziell genutzt werden, unsere Kunden also klare Renditeerwartungen mit

unseren H2-BHKW anstreben."

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im

wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen

(KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres,

wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere

KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit

Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen. Weltweit versorgen

über 7.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein

breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft,

Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern,

Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoff - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerkstechnologien für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek,

Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten

tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsätze von 312,6 Mio. Euro. 2G wurde

1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G

Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2023

07. September Veröffentlichung Halbjahresbericht

27. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

27.-29. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

