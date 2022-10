EQS-News: 2G Energy AG steigert Umsatzerlöse in Q3 um gut 50 % auf rund 79 Mio. Euro (Vj.: 51,5 Mio. Euro) (deutsch)

2G Energy AG steigert Umsatzerlöse in Q3 um gut 50 % auf rund 79 Mio. Euro (Vj.: 51,5 Mio. Euro)

^

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

2G Energy AG steigert Umsatzerlöse in Q3 um gut 50 % auf rund 79 Mio. Euro

(Vj.: 51,5 Mio. Euro)

20.10.2022 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News Heek, 20. Oktober 2022

2G Energy AG steigert Umsatzerlöse in Q3 um gut 50 % auf rund 79 Mio. Euro

(Vj.: 51,5 Mio. Euro)

* Umsatzerlöse in Q3 durch Verkauf von Neuanlagen steigen um 60 % auf rund

43 Mio. Euro (Vj.: 27 Mio. Euro)

* Auftragseingang im Inland zeigt sich in Q3 äußerst robust (23,4 Mio.

Euro, Vj.: 23,8 Mio. Euro)

* Auftragseingang im Ausland sinkt in Q3 auf 14,2 Mio. Euro (Vj.: 20,1

Mio. Euro)

* Umsatzerwartung für 2023 liegt bei 310 bis 350 Mio. Euro und für 2024

bei bis zu 390 Mio. Euro (bisher für 2024: 330 Mio. Euro)

Heek, 20. Oktober 2022 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat nach vorläufigen Zahlen die

Umsatzerlöse im 3. Quartal um gut 50 % auf rund 79 Mio. Euro gesteigert.

Dabei haben sich sowohl die Umsatzerlöse durch die Schlussabrechnung von

Neuanlagen (+ 16 Mio. Euro bzw. + 60 %) als auch die Umsatzerlöse durch den

Service (+ 11 Mio. Euro bzw. + 44 %) substanziell erhöht.

"Wie bereits in der Corporate News vom 05. September angekündigt, war durch

den sehr hohen Fabrik-Output im 1. Halbjahr die Basis gelegt, um eine hohe

Anzahl laufender Projekte im abgelaufenen Quartal erfolgreich

abzuschließen", so COO Ludger Holtkamp.

Der Vorstand sieht sich daher in seiner Prognose bestätigt, bis zum

Jahresende Umsatzerlöse zwischen 290 Mio. Euro und 310 Mio. Euro erreichen

zu können.

Auftragseingang im Inland robust bei 23,4 Mio. Euro (Vorjahr 23,8 Mio. Euro)

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete 2G eine weiter wachsende Nachfrage an

BHKW, wobei Biogas betriebene Anlagen und Anlagen, die auf Wasserstoff

umgerüstet werden können, im Zentrum des Interesses standen. Dieses

gesteigerte Kundeninteresse konnte in Deutschland in Auftragseingänge auf

Vorjahresniveau umgewandelt werden (23,4 Mio. Euro, Vj.: 23,8 Mio. Euro).

Obwohl im übrigen Europa der Auftragseingang vorübergehend rückläufig war

(7,9 Mio. Euro, Vj.: 13,4 Mio. Euro), registrieren die europäischen

Tochtergesellschaften ebenfalls steigendes Kundeninteresse.

Insgesamt lag der Auftragseingang für Neuanlagen bei 37,6 Mio. Euro und

damit rund 14 % unter dem Vorjahresniveau.

Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie

folgt dar:

2022 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 23,4 62 % 23,8 54 % -0,4 -2 %

Übriges Europa 7,9 21 % 13,4 30 % -5,5 -41 %

Nord-/Mittelamerika 3,5 9 % 0,9 2 % 2,6 > + 100 %

Asien/Australien 1,3 3 % 2,5 6 % -1,2 -48 %

Übrige Welt 1,5 5 % 3,3 8 % -1,8 -55 %

Summe 37,6 100 % 43,8 100 % -6,2 - 14 %

"Unsere Technologieoffenheit bei den Brennstoffen, also die Möglichkeit, je

nach Kundensituation und Verfügbarkeit Wasserstoff, Biogas, Erdgas oder

sogar einen Mix zu verwerten, erweist sich als strategischer Vorteil.", so

CEO Christian Grotholt. "Im Markt setzt sich langsam die Erkenntnis durch,

dass ein vorzeitiges Ende des fossilen Zeitalters mit unseren flexiblen

Motorkonzepten ideal zu bewältigen ist, da ein Brennstoffwechsel jederzeit

und kurzfristig möglich ist."

Vor diesem Hintergrund beobachtet 2G zwar, dass einige der traditionellen

Kundengruppen derzeitig existenzielle Sorgen haben und daher nur noch

gesetzlich vorgeschriebene Investitionen tätigen. Die allermeisten

Unternehmen hegen aber keinen Zweifel am eigenen Geschäftsmodell und

fokussieren daher ihre Investitionsschwerpunkte auf Kostensenkungsmaßnahmen,

wobei Energiesparmaßnahmen und Versorgungssicherheit oberste Priorität

genießen.

Umsatzerwartung für 2023 liegt bei 310 bis 350 Mio. Euro

Der Vorstand erwartet für das kommende Jahr Umsätze in Höhe von 310 bis 350

Mio. Euro. Grundlage für diesen optimistischen Ausblick ist zum einen der

Auftragsbestand, der seit Monaten nicht unter 200 Mio. Euro sinkt. Zum

anderen trägt das Servicegeschäft im In- und Ausland inzwischen auch in

absoluten Zahlen nennenswert zum Wachstum bei.

"Mit unserer weltweiten Technologieführerschaft in Sachen Wasserstoff und in

Verbindung mit unserer Umrüstfähigkeit von Erdgas- auf Wasserstoff-Betrieb

ermöglichen unsere BHKW den zügigen Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur

und tragen somit deutlich zu Entschärfung der Henne-Ei-Problematik bei.", so

CTO Frank Grewe.

Umsatzerwartung 2024 bei bis zu 390 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 8,5

bis 10% (bisher für 2024: 330 Mio. Euro bei 10% EBIT-Marge)

Vor dem Hintergrund dauerhaft erhöhter Energiepreise und eines

beschleunigten Aufbaus einer Wasserstoffwirtschaft erhöht der Vorstand die

Mittelfristprognose. Die Umsätze werden im Jahr 2024 wohl bis zu 390 Mio.

Euro erreichen (bisherige Prognose für 2024: 330 Mio. Euro). Dabei hält der

Vorstand mit Blick auf Preisentwicklungen, Lieferketten, Lohnabschlüsse und

vor allem die gravierenden geopolitischen Risiken bis auf weiteres jedoch an

der Erwartung des absoluten Ertragspotentials in Höhe von 33 Mio. Euro fest,

was einer EBIT-Marge von 8,5 bis 10% entspricht (bisher 10%).

"So, wie sich die Geschäfte derzeitig entwickeln, werden wir also schon im

Jahr 2024 fast da sein, wo wir uns ursprünglich erst im Jahr 2026 gesehen

haben, nämlich bei Umsätzen von rund 400 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von

8,5 bis 10%.", unterstreicht CFO Friedrich Pehle die Bedeutung der neuen

Prognose. "Natürlich erwarten wir auch nach 2026 weiteres Umsatzwachstum.

Aufgrund der derzeit vielen Unwägbarkeiten verzichten wir aber auf die

Nennung neuer Prognoseziele."

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland,

in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind.

Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von 266,4 Mio. EUR. 2G wurde

1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G

Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2022

21. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

28.-30. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

---------------------------------------------------------------------------

20.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 2G Energy AG

Benzstr. 3

48619 Heek

Deutschland

Telefon: +49 (0)2568-9347-0

Fax: +49 (0)2568-9347-15

E-Mail: service@2-g.de

Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1467515

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1467515 20.10.2022 CET/CEST

°