EQS-News: 2G Energy AG erzielt Marktdurchbruch bei Wasserstofftechnik in UK (deutsch)

2G Energy AG erzielt Marktdurchbruch bei Wasserstofftechnik in UK

^

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

2G Energy AG erzielt Marktdurchbruch bei Wasserstofftechnik in UK

26.01.2023 / 08:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

2G Energy AG erzielt Marktdurchbruch bei Wasserstofftechnik in UK

* 2G unterzeichnet Rahmenvertrag zur Lieferung von KWK-Anlagen mit

Centrica Business Solutions UK Ltd.

* Kanadischer Energieversorger Enbridge Gas Inc. bestellt zwei weitere

Wasserstoff-Motoren

* Auftragseingang in 2022 trotz Multikrise gleichauf mit 2021

* Vorstand bestätigt Umsatzerwartungen für 2023 (310 bis 350 Mio. Euro)

und 2024 (bis zu 390 Mio. Euro)

Heek, 26. Januar 2023 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der

international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, unterzeichnete einen

Rahmenliefervertrag mit der Centrica Business Solutions UK Ltd., einer

Tochter der an der London Stock Exchange im Aktienindex FTSE 100 Index

notierten Centrica plc.

Centrica Business Solutions baut, betreibt und wartet hochwirtschaftliche

Energieanlagen, die Unternehmen bei der Dekarbonisierung helfen.

Spezialisiert hat sich Centrica auf Onsite-Energielösungen für den

öffentlichen Sektor und große Industrieunternehmen, die wasserstofftaugliche

KWK-Anlagen, große Solaranlagen und Wärmepumpen umfassen. Ihr Portfolio

umfasst KWK-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 700 MW in

Großbritannien, den USA, Italien und den Niederlanden.

"Mit diesem Schritt reagiert Centrica auf den wachsenden Bedarf an

integrierten Wasserstofflösungen, die auch in Großbritannien der Schlüssel

für die Dekarbonisierung der Energieversorgung sind. Dass Centrica also in

Zukunft mit 2G zusammenarbeitet, um seinen Kunden hocheffiziente,

wasserstofftaugliche Lösungen für die Kraft-Wärme-Kopplung anzubieten, zeigt

einmal mehr, dass 2G auch international als Technologieführer angesehen

wird", so CTO Frank Grewe.

Erste Auftragseingänge werden bereits für das erste Quartal 2023 erwartet.

Ungebrochen hohes Kundeninteresse bei temporär niedrigeren Auftragseingängen

im Q4

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete 2G weiterhin reges Kundeninteresse.

Jedoch konnte diese Nachfrage nicht ähnlich zügig in Kundenaufträge

umgewandelt werden, wie das im Vorjahr der Fall war. Für das vierte Quartal

lag der Auftragseingang bei 37,1 Mio. Euro und damit rund 29 % unter

Vorjahresniveau.

Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie

folgt dar:

Q4 2022 Q4 2021 Abweichung

in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in %

Deutschland 20,5 55 % 25,3 49 % -4,8 -19 %

Übriges Europa 11,4 31 % 15,6 30 % -4,2 -27 %

Nord-/Mittelamerika 2,0 5 % 7,8 15 % -5,8 -74 %

Asien/Australien 1,6 4 % 1,0 2 % 0,6 60 %

Übrige Welt 1,5 4 % 2,4 5 % -0,9 -38 %

Summe 37,1 100 % 52,1 100 % -15,0 - 29 %

Die temporäre Verzögerung im Auftragseingang ist das Ergebnis der

allgemeinen Unsicherheiten, in der sich die Weltwirtschaft derzeitig

befindet. In Deutschland und Europa führten die anhängigen politischen

Entscheidungen zur Strom- und Gaspreisbremse und zur Gewinnabschöpfung bei

Biogasanlagen zu Abwartehaltungen.

"Sehr wohl sehen wir ein wieder steigendes Interesse an hocheffizienten,

dezentralen Energieerzeugungslösungen. Die weiterhin gegebene hohe

Wirtschaftlichkeit führt dazu, dass unsere nationale wie internationale

Projektpipeline gefüllter denn je ausfällt", so CEO Christian Grotholt.

"Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit stehen für

viele Unternehmen im Mittelpunkt. Nur treibstoffvariable

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erfüllen dieses Zieldreieck schon heute zu 100

%."

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand explizit die zuletzt

kommunizierten Umsatzziele für 2023 (310 bis 350 Mio. Euro) und 2024 (bis zu

390 Mio. Euro).

Enbridge Gas Inc. bestellt zwei weitere Wasserstoff-Motoren

Optimistisch stimmt den Vorstand dabei auch, dass die 2G

Wasserstoff-Technologie auch in Nordamerika eine steigende Nachfrage weckt.

Im Dezember erhielt 2G einen weiteren Auftrag zur Lieferung eines

Wasserstoff-BHKWs vom kanadischen Energieversorger Enbridge Gas Inc. Nach

dem ersten Auftrag im April (2G berichtete in der CN vom 03.05.2022) sowie

einem Folge-Auftrag im September handelt es sich damit bereits um den

dritten Wasserstoff-Motor, der von 2G für ein BHKW-Projekt in Nordamerika

verbaut wird.

Die Enbridge Gas Inc. ist Kanadas größtes Unternehmen für Erdgasspeicherung,

-transport und -verteilung und versorgt rund 3,9 Millionen Kunden

zuverlässig mit Energie. Durch Netto-Null-Emissionsziele und Investitionen

in innovative kohlenstoffarme Energielösungen ist Enbridge Gas führend beim

Übergang zu einer sauberen Energiezukunft.

Die jüngst bestellte Anlage zur Eigenversorgung wird am Unternehmensstandort

in Toronto zunächst noch mit überwiegend Erdgas betrieben. Enbridge Gas wird

das System mit einer Gasmischung in Betrieb nehmen, die zu etwa 25 Prozent

aus Wasserstoff besteht. Abhängig von den Ergebnissen der ersten Gasmischung

wird der Wasserstoffanteil in der Pipeline weiter erhöht, bis das KWK-System

mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben wird. "Enbridge Gas beweist mit dieser

Fahrweise Weitsicht," so CEO Christian Grotholt. "Sobald die

Wasserstoffversorgung gesichert ist, kann diese KWK-Anlage quasi

unterbrechungsfrei umschalten auf einen CO2-freien Betrieb."

Der jüngste Wasserstoff-Auftrag folgt auf eine Reihe vieler weiterer

Bestellungen im vergangenen Jahr. Insgesamt erhielt 2G neun Aufträge zur

Lieferung von Wasserstoff-BHKW.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender

Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der

Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der

digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen

umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und

Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium.

Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis

4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen

Schwachgasen. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in

unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen,

Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer

Energie.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale

Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende

Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer

und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und

klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung,

insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs

als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die

Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und

stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine

Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren

2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften

Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte

ermöglichen.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und

Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Wasserstoff-,

Erdgas- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen

Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent

umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende

im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein

unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe

Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

2G beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek,

Deutschland, in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten

tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von 266,4 Mio. EUR. 2G wurde

1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G

Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Termine 2023

23. Februar Bekanntgabe vorläufiger Konzernumsatz 2022

03. März Metzler MicroCap Konferenz, Frankfurt

30. März Vorläufige Zahlen zum 31.12.2022, Prognose 2023

27. April Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2022

15.-16. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt

23. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

13. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

04. September Kennzahlen Halbjahresabschluss und Geschäftsentwicklung

07. September Veröffentlichung Halbjahresbericht

27. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

27.-29. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

---------------------------------------------------------------------------

26.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 2G Energy AG

Benzstr. 3

48619 Heek

Deutschland

Telefon: +49 (0)2568-9347-0

Fax: +49 (0)2568-9347-15

E-Mail: service@2-g.de

Internet: www.2-g.de

ISIN: DE000A0HL8N9

WKN: A0HL8N

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1543857

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1543857 26.01.2023 CET/CEST

°