EQS-News: 1&1 startet Smartphone-Tarife im eigenen Mobilfunknetz am 8. Dezember (deutsch)

22.11.2023 / 06:45 CET/CEST

Montabaur, 22. November 2023. Nachdem 1&1 vor einem Jahr das europaweit

erste Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie mit "5G

zu Hause" in Betrieb genommen hat, erfolgt nun die Freischaltung mobiler

Dienste. Ab dem 8. Dezember 2023 kann das 1&1 5G-Netz auch mit Smartphones

genutzt werden. Dann ist das Netz voll funktionsfähig.

Überall dort, wo das im Aufbau befindliche 5G-Netz noch über keine eigene

Abdeckung verfügt, steht 1&1 Kunden im Rahmen eines um 5G erweiterten

Nationalen Roaming automatisch das 2G/4G/5G-Netz von Telefónica Deutschland

zur Verfügung. Ab Sommer 2024 wird 1&1 Nationales Roaming planmäßig von

Vodafone nutzen und Vorleistungen von Telefónica Deutschland schrittweise

verringern.

Um einen Unterschied im deutschen Mobilfunkmarkt zu machen, errichtet 1&1

das modernste Mobilfunknetz Europas. Dazu setzt 1&1 vollständig auf die

innovative Open-RAN-Technologie. Herzstück des 1&1-Netzes bildet eine

private Cloud in dezentralen Edge-Rechenzentren, die via Glasfaser mit

Gigabit-Antennen verbunden sind. Sämtliche Netzfunktionen werden per

Software gesteuert, die auf herkömmlichen Servern läuft, wie man sie in

jedem Rechenzentrum findet.

Anders als in herkömmlichen Netzarchitekturen, die häufig nur von einem

Hersteller bereitgestellt werden, verfügt das 1&1 Open RAN über

standardisierte Schnittstellen, über die 1&1 flexibel mit den sichersten und

besten Ausrüstern am Markt zusammenarbeitet. So verzichtet 1&1 von Beginn an

auf Komponenten chinesischer Hersteller.

Über 1&1

Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in

Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG.

1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und

Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und

Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage,

Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value-

und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns

preisbewusste Zielgruppen an.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als

vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig

virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie.

°