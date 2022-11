EQS-News: 1&1 AG: 1&1 und Orange schließen Vertrag über weltweites Internationales Roaming (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "1&1":

1&1 AG: 1&1 und Orange schließen Vertrag über weltweites Internationales Roaming

25.11.2022 / 09:00 CET/CEST

1&1 und Orange schließen Vertrag über weltweites Internationales Roaming

Montabaur, 25. November 2022. 1&1 und Orange haben einen langfristigen

Vertrag für die Bereitstellung internationaler Roaming-Dienste für das 1&1

Mobilfunknetz geschlossen. Mit Start des europaweit ersten vollständig

virtualisierten Mobilfunknetzes auf Basis der neuen OpenRAN-Technologie,

wird die 1&1 AG ihre Kunden so auch während Aufenthalten im Ausland

verlässlich mit Mobilfunkleistungen versorgen.

Als einer der weltweit größten Anbieter von Telekommunikationsdiensten ist

Orange führend im Bereich Roaming und gesponsorte

Telekommunikationsplattformen. Im Rahmen der Partnerschaft haben 1&1 Kunden

Zugriff auf alle internationalen Roaming-Dienste, die auf dem weltweiten

Roaming-Footprint von Orange basieren. Dabei kommen die modernsten

Technologien zum Einsatz - darunter 5G und VoLTE. So erhält 1&1 sämtliche

internationalen Roaming-Services maßgeschneidert aus einer Hand und

profitiert von einer weltweit umfassenden Netzabdeckung - inklusive

zahlreicher Mehrwertdienste und höchster Sicherheitsansprüche.

"Mit Orange haben wir einen starken und erfahrenen Partner für das

Internationale Roaming gewonnen, über den wir unseren Kunden automatisch

auch im Ausland sehr gute Netzleistungen bieten werden", so Ralph

Dommermuth, CEO der 1&1 AG. "Zum Ende des Jahres startet das 1&1 OpenRAN mit

Breitbanddiensten für zu Hause. Im Sommer 2023 folgen dann die mobilen

Dienste. Ab diesem Zeitpunkt werden sämtliche Roaming-Leistungen zur

Verfügung stehen."

"Wir sind sehr stolz, unser Know-how und unsere umfassende Roaming-Abdeckung

in das neue 1&1 OpenRAN-Mobilfunknetz in Deutschland einzubringen. Dank

dieser Partnerschaft wird 1&1 von unserem maßgeschneiderten und innovativen

Roaming-Modell für Mobilfunknetzbetreiber profitieren", sagt Michaël

Trabbia, Interim CEO Wholesale & International Networks von Orange.

Über 1&1

Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in

Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG.

1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und

Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und

Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage,

Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value-

und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns

preisbewusste Zielgruppen an.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als

vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig

virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie.

Pressekontakt 1&1

Lisa Pleiß

Mail: presse@1und1.de

Über Orange

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem

Umsatz von 42,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 und 137.000 Mitarbeitern

weltweit zum 30. Juni 2022, davon 76.000 in Frankreich. Die Gruppe hat zum

30. Juni 2022 weltweit insgesamt 282 Millionen Kunden, davon 236 Millionen

Mobilfunkkunden und 24 Millionen Breitbandkunden. Die Gruppe ist in 26

Ländern vertreten. Orange ist zudem ein führender Anbieter von globalen IT-

und Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen unter

der Marke Orange Business Services.

Im Dezember 2019 stellte die Gruppe ihren Strategieplan "Engage 2025" vor,

der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert und darauf

abzielt, ihr Betreibermodell neu zu erfinden. Der Konzern möchte so sein

Wachstum beschleunigen, Daten und künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt

seines Innovationsmodells stellen und ein attraktiver und

verantwortungsbewusster Arbeitgeber sein, der sich an neue Berufe anpasst.

Orange ist an der Euronext Paris (Symbol ORA) und an der New York Stock

Exchange (Symbol ORAN) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter

www.orange.com, www.orange-business.com und in der Orange News App oder

folgen Sie Orange auf Twitter: @orangegrouppr

Orange und alle anderen in diesem Material enthaltenen Namen von Orange

Produkten oder Dienstleistungen sind Marken von Orange oder Orange Brand

Services Limited.

Pressekontakt Orange

Ibtissame Nafii

Mail: ibtissame.nafii@orange.com

