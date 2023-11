EQS Group AG vor Übernahme? Gespräche über 40,00 EUR Angebotspreis bestätigt.

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) setzt ihren Wachstumskurs konsequent im Schatten zunehmender Regulierung und Umsetzung der EU-Richtlinien zu Hinweisgebergesetzen um – so zuletzt am 10.11.2023 mit den Neunmonatszahlen bestätigt. Und die Aktionäre beginnen zu glauben, das nach Jahren der Verzögerungen endlich die grossen Pläne und Erwartungen mit harten Zahlen unterlegt werden könnten. Jetzt könnte die Teilhabe der Aktionäre eine schnelle Belohnung erhalten, denn

EQS Group bestätigt Verhandlungen mit Thoma Bravo über öffentliches Übernahmeangebot – 40,00 EUR je Aktie könnten es werden.

Immerhin rund 13,80 EUR mehr als zum Schlusskurs am 15.11.2023 von 26,20 EUR der Kapitalmarkt für angemessen hielt. Und auf die um 22:45 Uhr veröffentlichte Meldung kann der Kapitlamarkt erst heute Morgen bei Handelsbeginn reagieren – und es wird wohl nah an die 40,00 EUR heraufschiessen. Konkret sieht die unerwartete Übernahmenachricht folgendermassen aus:

„Aus Anlass von Medienberichten bestätigt die EQS Group AG (die „Gesellschaft“), dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Thoma Bravo über den Abschluss einer Investorenvereinbarung und zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Gesellschaft in Höhe von EUR 40,00 je Aktie befindet. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend der rechtlichen Anforderungen unverzüglich informieren.“ (EQS Group AG, Ad-hoc | 15 November 2023 22:45)

Bald eine Beteiligung von Thoma Bravo. Wer? Thoma Bravo?

Thoma Bravo ist einer der größten Software-Investoren der Welt mit einer über 40-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von über 131 Mrd USD (Stand: 30. Juni 2023). Über Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditstrategien investiert man in „wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die im Software- und Technologiesektor tätig sind„. Bisher hat Thoma Bravo hat mehr als 450 Software- und Technologieunternehmen erworben oder in sie investiert, die einen Wert von über 250 Mrd USD repräsentieren – Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen zusammen.

Philosophie, die auch zur EQS Group passen könnte: „Our investment philosophy is centered around working collaboratively with existing management teams to help drive operating results and innovation. Leveraging our deep sector expertise and strategic and operational capabilities, we execute through a partnership-driven approach supported by a set of management principles, operating metrics and business processes. We support our companies by investing in growth initiatives and strategic acquisitions designed to drive long-term value.“ Mehr zum potentiellen neuen Eigentümer auf dessen HOMEPAGE.

EQS Group war/ist auf dem Weg interessant zu werden. Konkretisierter Ausblick 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 15 bis 20 Prozent auf dann 71 Mio bis 74 Mio EUR. Und das EBITDA soll in der Spanne von 9 Mio bis 11 Mio EUR liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR ( vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz) erwartet man ein Volumen von 9 Mio bis 12 Mio EUR. Zudem sollen 2.000 bis 3.000 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Wird spannend werden: Kommt es letztendlich zu einem Übernahmeangebot? Werden 40,00 EUR reichen? Kommen andere Bieter ins Rennen? Aktionäre haben die Qual der Wahl: Heute den Kursaufschlag in Richtung 40,00 EUR mitnehmen. Oder auf mehr spekulieren…