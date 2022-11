EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Gesamtzahl der Stimmrechte

30.11.2022 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG

Bekanntmachung gemäß § 135 Abs 1 BörseG

ISIN: AT0000831706

Wien, 30.11.2022

Wienerberger AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt,

dass die Gesamtzahl an Stimmrechten an der Wienerberger AG am

Ende des Monats November 2022 insgesamt 111.732.343 Stimmrechte

und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 111.732.343,-

beträgt.

Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des

Grundkapitals aufgrund der erfolgten Einziehung von insgesamt

3.455.639 Stück eigenen Aktien ist seit dem 18.11.2022 wirksam.

30.11.2022 CET/CEST

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1

1100 Wien

Österreich

Internet: www.wienerberger.com

1500957 30.11.2022 CET/CEST

