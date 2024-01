EQS-DD: Klöckner & Co SE (deutsch)

EQS-DD: Klöckner & Co SE: SWOCTEM GmbH, Erwerb von 11.533.662 Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der SWOCTEM GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE. ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

24.01.2024 / 10:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel: Prof. Dr.-Ing. E.h.

Vorname: Friedhelm

Nachname(n): Loh

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Klöckner & Co SE

b) LEI

529900CQ31CN6GV5LL52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE000KC01000

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 11.533.662 Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots der SWOCTEM GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co

SE. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 27. März 2023 stand das

Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 19. Januar 2024

ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot

fristgemäß vollzogen wird.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

9.75 EUR 112453204.50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

9.75 EUR 112453204.50 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.01.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Klöckner & Co SE

Am Silberpalais 1

47057 Duisburg

Deutschland

Internet: www.kloeckner.com

