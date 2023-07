EQS-DD: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

EQS-DD: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Dr. Eckart Pech, Annahme von 30.000 Aktienoptionen zum Bezug von je einer Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Rahmen der Teilnahme an dem ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

03.07.2023 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr.

Vorname: Eckart

Nachname(n): Pech

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Posi- Geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden

tion: Gesellschafterin des Emittenten

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

b) LEI

529900CUXZGOCJZR7O57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat

Be- Aktienoption: Bezugsrechte auf Aktien der CompuGroup Medical

schre- SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904) im Rahmen des

ibung- Aktienoptionsprogramms 2019

:

b) Art des Geschäfts

Annahme von 30.000 Aktienoptionen zum Bezug von je einer Aktie der

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Rahmen der Teilnahme an dem

Aktienoptionsprogramm 2019 als Bestandteil der Vergütung. Die

Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt von der Erfolgszielerreichung,

dem Ablauf der vierjährigen Wartefrist und im Grundsatz auch vom

Fortbestand der Tätigkeit beim Emittenten ab. Der Ausübungspreis

entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie des

Emittenten für einen Zeitraum beginnend 45 Kalendertage vor und endend

45 Kalendertage nach dem jeweiligen Ausgabetag.

Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

01.07.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

03.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Maria Trost 21

56070 Koblenz

Deutschland

Internet: www.cgm.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

84421 03.07.2023 CET/CEST

