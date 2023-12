EQS Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Die Eqs-Aktie hat in Bezug auf die technische Analyse und die fundamentale Bewertung gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +46,31 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 40 EUR auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 32,18 EUR um +24,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Im Gegensatz dazu liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eqs bei einem Wert von 138, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ist ebenfalls gemischt. Die Diskussionsintensität im Netz war hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte, jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie von Eqs in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Eqs eine sehr gute Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 59,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Eqs um mehr als 56 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 49,41 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.