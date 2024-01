EQS Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Eqs wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Eqs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert für Eqs liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Eqs derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,94 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Eqs-Aktie eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Der Kurs liegt bei 40,1 EUR, während der gleitende Durchschnittskurs bei 28,24 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +42 Prozent und zum GD50 +14,8 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.