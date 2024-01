EQS Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Eqs eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiven und sieben negative Tage, und an sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Eqs daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse steht Eqs mit einem Kurs von 40 EUR derzeit +17,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +43,06 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 138,15, was 98 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 69 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb Eqs auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Eqs als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eqs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.