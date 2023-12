EQS Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Eqs-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt um 50,58%

Die Eqs-Aktie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 61,94 Prozent. Dies stellt eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche dar, die im Durchschnitt nur um 11,37 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,72 Prozent verzeichnete, liegt die Eqs-Aktie mit 55,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Eqs-Aktie jedoch ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 138,15 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 98 liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" zeigt ein KGV von 69,79, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Eqs-Aktie von 40 EUR mit einer Entfernung von +44,04 Prozent vom GD200 (27,77 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 33,55 EUR liegt, wird ein positiver Trend verzeichnet, da der Abstand +19,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Eqs-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Eqs diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Eqs daher aufgrund des Anleger-Sentiments mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt.