EQS Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Der Aktienkurs von Eqs in der Branche Informationstechnologie hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor um 61,94 Prozent verbessert. Dies liegt mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt. Auch in der Branche der Professionellen Dienstleistungen hat Eqs mit einer Rendite von 49,59 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Durchschnitt von 12,36 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gezeigt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eqs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 27,87 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 40,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +43,88 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 33,82 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +18,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Eqs-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Eqs ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Eqs in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".