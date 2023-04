EQS-Adhoc: voestalpine AG: voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

19.04.2023 / 07:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER

FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,

JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER

VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur eine

Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen

Der Vorstand der voestalpine AG ("voestalpine") hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrates beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von EUR

250 Millionen (die "Schuldverschreibungen") anzubieten (das "Angebot"). Die

Schuldverschreibungen werden in neue und/oder existierende, auf den Inhaber

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der voestalpine (die

"Aktien") wandelbar sein.

Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrages in einer

Stückelung von je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt,

zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind, am oder um den 28. April 2028

zum Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.

Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated

Bookbuilding) erfolgen. Das Angebot erfolgt ausschließlich an

institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

gemäß Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen

Fassung, sowie außerhalb von Australien, Japan, Südafrika und anderen

Jurisdiktionen, in denen das Angebot oder der Verkauf der

Schuldverschreibungen nach geltendem Recht verboten wäre. Die Bezugsrechte

der bestehenden Aktionäre auf Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen.

Das Ergebnis des Angebots und die endgültigen Emissionsbedingungen der

Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einer

separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Ausgabe wird voraussichtlich

am oder um den 28. April 2023 erfolgen.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),

Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in

der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht,

verteilt oder übertragen werden und Personen, die im Besitz dieses Dokuments

oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche

Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser

Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen

Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung

noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner

Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als

verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder

von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen

werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln

oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich

die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung")

sind.

Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR, im

Vereinigten Königreich oder anderswo angeboten, verkauft oder anderweitig

zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten,

verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Es wurde kein

PRIIPs-Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) erstellt, das

für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten Königreich oder anderswo nicht

verfügbar ist.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer

Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich

wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind

verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch

Unternehmen: voestalpine AG

voestalpine-Straße 1

4020 Linz

Österreich

Telefon: +43 50304/15-9949

Fax: +43 50304/55-5581

E-Mail: IR@voestalpine.com

Internet: www.voestalpine.com

ISIN: AT0000937503

WKN: 897200

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

