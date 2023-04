EQS-Adhoc: thyssenkrupp AG: Martina Merz bittet Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats als Vorsitzende des Vorstands der thyssenkrupp AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp AG: Martina Merz bittet Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats als Vorsitzende des Vorstands der thyssenkrupp AG

^

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp AG / Schlagwort(e): Personalie

thyssenkrupp AG: Martina Merz bittet Aufsichtsrat um Gespräche über eine

einvernehmliche Auflösung ihres Mandats als Vorsitzende des Vorstands der

thyssenkrupp AG

24.04.2023 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

Martina Merz bittet Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche

Auflösung ihres Mandats als Vorsitzende des Vorstands der thyssenkrupp AG

Martina Merz, Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG, hat heute den

Personalausschuss des Aufsichtsrats der thyssenkrupp AG um Gespräche über

eine zeitnahe einvernehmliche Auflösung ihres Vorstandsdienstvertrags als

Vorsitzende des Vorstands der thyssenkrupp AG gebeten.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat entsprechend der Bitte von Frau

Merz entschieden, mit ihr in Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung

ihres Vorstandsdienstvertrags einzutreten. Der Personalausschuss hat weiter

beschlossen, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, Miguel Ángel López Borrego,

aktuell Vorstandsvorsitzender der NORMA Group SE, vormals CEO von Siemens

Spanien und Chairman of the Board von Siemens Gamesa Renewables, S.A., zum

01. Juni 2023 als Nachfolger von Martina Merz zum Mitglied des Vorstands und

Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen.

Ansprechpartner

thyssenkrupp AG Investor Relations:

Dr. Claus Ehrenbeck

Leiter Investor Relations

Phone: +49 201 844-536464

mailto: claus.ehrenbeck@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp AG Communications:

Peter Sauer

Head of Communications

Telefon: +49 (201) 844-536791

E-mail: peter.sauer@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp.com | Twitter: @thyssenkrupp

www.thyssenkrupp.com

Twitter: @thyssenkrupp

Company blog: https://engineered.thyssenkrupp.com

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

24.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Allee 1

45143 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201 844-0

Fax: +49 (0)201 844-536000

E-Mail: press@thyssenkrupp.com

Internet: www.thyssenkrupp.com

ISIN: DE0007500001

WKN: 750000

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1615395

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further

information can be found on our website under Investor Relations

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1615395 24.04.2023 CET/CEST

°