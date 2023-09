EQS-Adhoc: thyssenkrupp AG: Bevorstehende Änderung im Vorstand der thyssenkrupp AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp AG: Bevorstehende Änderung im Vorstand der thyssenkrupp AG

thyssenkrupp AG: Bevorstehende Änderung im Vorstand der thyssenkrupp AG

06.09.2023 / 19:58 CET/CEST

Bevorstehende Änderung im Vorstand der thyssenkrupp AG

Nach fast 28 Jahren Tätigkeit in verschiedenen Top-Managementpositionen im

thyssenkrupp-Konzern, zuletzt seit Oktober 2019 als Vorstandsmitglied der

thyssenkrupp AG, hat sich Dr. Klaus Keysberg entschieden, für eine

Verlängerung seines bis zum 31.07.2024, und damit bis zur Vollendung seines

60. Lebensjahres laufenden Vertrags nicht zur Verfügung zu stehen.

Vor diesem Hintergrund hat der Personalausschuss des Aufsichtsrats der

thyssenkrupp AG den üblichen Suchprozess gestartet, um dem Aufsichtsrat

möglichst zeitnah eine Nachfolgelösung vorschlagen zu können.

°