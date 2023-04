EQS-Adhoc: mVISE AG: Abweichung von Ergebniserwartungen, Anzeige des Verlusts der Hälfte des Grundkapitals (deutsch)

mVISE AG: Abweichung von Ergebniserwartungen, Anzeige des Verlusts der Hälfte des Grundkapitals

EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresbericht

mVISE AG: Abweichung von Ergebniserwartungen, Anzeige des Verlusts der

Hälfte des Grundkapitals

05.04.2023 / 11:36 CET/CEST

Schlagwort(e): Abweichung von Ergebniserwartungen, Anzeige des Verlusts der

Hälfte des Grundkapitals

Die mVISE AG bleibt voraussichtlich hinter den Umsatz- und

Ergebniserwartungen für 2022 zurück und wird der Hauptversammlung den

Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 des Aktiengesetzes

anzeigen.

Düsseldorf, 05. April 2023 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse,

Scale Segment, ISIN: DE0006204589), ("Gesellschaft") wird nach vorläufigen,

ungeprüften Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 die Erwartungen

voraussichtlich nicht erreichen können. Zu dieser Einschätzung gelangt der

Vorstand nach der heutigen Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen für das

Geschäftsjahr 2022 im Rahmen des laufenden Jahresabschlussprozesses.

Grund hierfür ist die bilanziellen Neubewertung von Projektumsätzen bei

einem Großkunden der mVISE, die einmalig die Umsatzerlöse und das EBITDA im

Geschäftsjahr 2022 reduziert. Während für das erste Halbjahr 2022 noch ein

EBITDA (ohne bilanzielle Neubewertung) von 1,45 Mio. EUR gemeldet werden

konnte, liegt das EBITDA für das Gesamtjahr 2022 aus den vorgenannten

Gründen mit 0,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 0,4 Mio. EUR. Weiterhin

führten aufgrund kaufmännischer Vorsicht vorgenommene außerplanmäßige

Abwertungen zu einer weiteren Belastung des Eigenkapitals.

Nach Ansicht des Vorstands muss nach pflichtgemäßen Ermessen angenommen

werden, dass aus diesen Gründen ein Verlust von mehr als der Hälfte des

Grundkapitals im Sinne des § 92 Abs. 1 AktG eingetreten ist. Ein solcher

Verlust löst nach § 92 Abs. 1 AktG eine gesetzliche Pflicht zur

unverzüglichen Einladung der Aktionäre zu einer Hauptversammlung aus.

Aufgrund der zeitlichen Nähe zur ordentlichen Hauptversammlung wird der

Vorstand dieser bevorstehenden Hauptversammlung einen Verlust gemäß § 92

Abs. 1 AktG anzeigen und über die Verlustanzeige und zur Lage der

Gesellschaft pflichtgemäß Bericht erstatten.

Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 13. Juni 2023 geplant.

Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht die

Gesellschaft voraussichtlich Ende April 2023.

+++ENDE DER AD HOC MELDUNG+++

Kontakt:

mVISE AG

Wahlerstraße 2

40472 Düsseldorf

Ihr Ansprechpartner: Cedric Balzar

E-Mail: ir@mvise.de

Tel: 0211 781 780 -0

Über die mVISE AG

Die mVISE ist eine "IT as a Service" Manufaktur (ITaaS) und bietet Kunden in

den drei Manufakturbereichen "Professionelle IT-Services", "Software

Development" und "Souring" hochmoderne IT-Lösungen. Bestehend aus rund 85

Mitarbeitern mit ausgeprägtem Technologiefokus verfolgt mVISE ein klares

Ziel: Kunden durch die digitale Transformation zu begleiten, Software zu

optimieren und komplexe Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: mVISE AG

Wahlerstr. 2

40472 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (211) 781780-0

Fax: +49 (211) 781780-78

E-Mail: ir@mvise.de

Internet: www.mvise.de

ISIN: DE0006204589

WKN: 620458

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

°