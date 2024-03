EQS-Adhoc: Die konsequente Umsetzung von Cicors Unternehmensstrategie spiegelt sich in neuen Rekordwerten bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität wider (deutsch)

Die konsequente Umsetzung von Cicors Unternehmensstrategie spiegelt sich in neuen Rekordwerten bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität wider

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die konsequente Umsetzung von Cicors Unternehmensstrategie

spiegelt sich in neuen Rekordwerten bei Auftragseingang, Umsatz

und Profitabilität wider

06.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

____________________________________________________________

Bronschhofen, 6. März 2024 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss

Exchange: CICN) steigerte den Umsatz 2023 gegenüber dem Vorjahr

um 24.5% auf einen neuen Höchstwert von CHF 389,9 Mio. (2022: CHF

313,2 Mio.). Während das organische Wachstum mit 11,1% und

Akquisitionen mit 16,4% zum Umsatzwachstum beitrugen, bremste die

Aufwertung des Schweizer Frankes das Umsatzwachstum um -3,0%.

Trotz konjunkturellem Gegenwind konnte Cicor den rekordhohen

Auftragsbestand weiter ausbauen. Mit einem Auftragseingang von

CHF 399,8 Mio. (2022: CHF 358.9 Mio.) wurde der Vorjahreswert um

11,4% übertroffen und ein Verhältnis von Auftragseingang zu

Umsatz (Book-to-Bill Rate) von 1,03 erzielt. Der Auftragsbestand

der Cicor Gruppe entspricht damit weiterhin rund einem

Jahresumsatz.

Cicor nutzt konsequent die Synergien aus Akquisitionen sowie

Potenziale zur Steigerung der operativen Exzellenz, was zu einer

Ausweitung der Ergebnismargen auf allen Stufen geführt hat. Die

operative Marge auf Stufe EBITDA hat im Berichtsjahr mit 11,6%

(2022: 10,3%) einen neuen Rekordwert erreicht. Der EBITDA betrug

CHF 45,1 Mio. und lag damit 39,8% über dem Vorjahreswert von CHF

32,3 Mio. Durch die gestiegene Unternehmensgrösse und den Fokus

auf optimierte Anlagennutzung entstehen Skaleneffekte, die zu

einer verbesserten Kapitaleffizienz führen. Daraus resultierte im

Berichtsjahr eine überproportionale Steigerung des Core EBIT (vor

akquisitionsbedingten Amortisationen immaterieller

Vermögenswerte) um 52,9% auf CHF 32,7 Mio. (2022: CHF 21,4 Mio.),

was einer Marge von 8,4% (2022: 6,8%) entspricht. Das Core

Nettoergebnis (vor akquisitionsbedingten Amortisationen

immaterieller Vermögenswerte) stieg um 35,8 % auf CHF 16,7 Mio.

(2022: CHF 12,3 Mio.). Das unterproportionale Wachstum des Core

Nettoergebnisses beruht im Wesentlichen auf negativen

Währungseinflüssen durch die starke Frankenaufwertung im zweiten

Semester sowie einer erhöhten Steuerbelastung.

Als besonders erfreulich erachtet Cicor, dass es im Berichtsjahr

gelungen ist, das operative Umlaufvermögen auf 30,3% des

Jahresumsatzes zu reduzieren. Das ist eine signifikante

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als aufgrund der

Lieferkettenprobleme noch ein Wert von 34,8% resultierte. Der

Free Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (vor den

Kaufpreiszahlungen für Phoenix Mecano Digital Electronic und die

Dünnschicht-Aktivitäten von AFT Microwave) belief sich 2023 auf

CHF 26,3 Mio. gegenüber einem negativen Wert von CHF -21,6 Mio.

im Vorjahr. Auch unter Berücksichtigung der akquisitionsbedingten

Zahlungen resultierte ein positiver Free Cashflow von CHF 4,3

Mio. (2022: CHF -41,1 Mio.).

Fokussierung auf Zielmärkte zahlt sich aus

Die Strategie von Cicor, das Unternehmen auf die robust und

nachhaltig wachsenden Märkte für Medizintechnik,

Industrieelektronik sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung

auszurichten, hat sich im Berichtsjahr erneut bewährt.

Demgegenüber verzeichneten die von Cicor nicht adressierten

Anwendungen Consumer, Computer und Communication (sogenannte

CCC-Märkte) nach dem Ende der COVID-Pandemie einen deutlichen

Nachfragerückgang; ebenso litt der Automobilmarkt unter

Verwerfungen infolge des technologischen Wandels. Regional

konzentriert sich Cicor auf Kunden mit Hauptsitz in Europa und

teilweise in Nordamerika. Diese Regionen erhalten durch den Trend

zum Reshoring und die Suche nach Alternativen zur Produktion in

China deutlichen Rückenwind.

So konnte sich Cicor von der allgemeinen Konjunkturschwäche

absetzen und ein organisches Wachstum von 11,1% verzeichnen. In

den Zielmärkten wuchs Cicor im Berichtsjahr um 27,8%, womit ein

Anteil am Gesamtumsatz der Gruppe von 84,3% erreicht wurde (2022:

82,1%). Das stärkste Wachstum wurde mit 43,3% in der

Medizintechnik erzielt, gefolgt von der Industrieelektronik mit

21,6% und der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung mit 19,7%. Die

übrigen - nicht strategischen - Anwendungen wuchsen um 9,1%.

Regional hat Cicor, auch durch die beiden Akquisitionen in

Deutschland, die Bedeutung Europas als Zielmarkt gestärkt. Cicor

ist überzeugt, dass die langfristigen geopolitischen,

logistischen und operativen Herausforderungen zu einem

nachhaltigen Bedeutungszuwachs der Produktion in Europa wie auch

in Nordamerika führen werden.

EMS-Division macht weiteren Sprung nach vorne

Cicor ist im Berichtsjahr dem strategischen Ziel, der führende

europäische Anbieter in den Zielmärkten Industrieelektronik,

Medizintechnik sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung zu werden,

einen grossen Schritt nähergekommen. Das organische Wachstum

wurde durch den Gewinn wichtiger Neukunden gestärkt und die seit

2021 akquirierten Gesellschaften konnten überdurchschnittliches

Wachstum verzeichnen. Mit dem Erwerb eines zweiten

Produktionsstandortes in Thuan An City, in unmittelbarer Nähe zum

bestehenden Werk von Cicor Vietnam und unter Berücksichtigung der

kürzlich angekündigten Übernahmen von STS Defence (abgeschlossen

am 23. Januar 2024), Evolution Medtec (abgeschlossen am 27.

Februar 2024) und TT Electronics IoT Solutions (unterzeichnet am

1. März 2024 und voraussichtlich abgeschlossen im ersten Quartal

2024), verfügt Cicor nun über eine Produktionskapazität von bis

zu CHF 700 Mio. für die Gruppe. Auf dem Weg zur operativen

Exzellenz wurden deutliche Fortschritte erzielt, die sich in

gesteigerten Margen zeigen. Zudem konnte das operative

Umlaufvermögen im Verhältnis zum Umsatz markant reduziert werden,

was den stark positiven Free Cashflow von Cicor ermöglichte.

Die positive Geschäftsentwicklung führte zu einer Steigerung des

Divisionsumsatzes um 29,0% auf CHF 347,9 Mio. (2022: CHF 269,6

Mio.), der Umsatzanteil der EMS-Division erhöhte sich damit

weiter auf 89,2% (2022: 86,1%). Die Lieferketten insbesondere für

Halbleiterkomponenten haben sich weitgehend normalisiert, auch

wenn vereinzelt noch Probleme bestehen und die Lieferzeiten

mehrheitlich länger sind als vor der COVID-Pandemie.

Die operative Marge hat inzwischen ein zufriedenstellendes Niveau

erreicht. Der steigende Anteil von Geschäften mit deutlicher

Differenzierung zum Wettbewerb durch Technologie und Prozesse hat

dazu ebenso beigetragen wie der Abbau margenschwacher Geschäfte,

was den Produktmix weiter verbesserte. Der EBITDA stieg daher im

Berichtsjahr um 49,8% auf CHF 43,4 Mio. (2022: CHF 29,0 Mio.).

Die damit erzielte EBITDA-Marge von 12,5% (2022: 10,7%)

demonstriert das Gewinnpotenzial der von Cicor eingeschlagenen

Strategie.

Zur weiteren Stärkung der Wettbewerbskraft von Cicor insbesondere

in der Medizintechnik und der Industrieelektronik ist Cicor eine

Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Clayens

eingegangen, einem der weltweit führenden Verarbeiter von

Polymeren, Verbundwerkstoffen und Präzisionsmetallteilen mit

Hauptsitz in Genas, Frankreich. Die strategische Partnerschaft

ermöglicht es den beiden Unternehmen, massgeschneiderte und

integrierte Technologielösungen aus einer Hand anzubieten, die in

Bezug auf Innovation, Qualität und Effizienz unübertroffen sind -

vom Konzept bis zur Marktreife, unabhängig von ihrer Komplexität.

Die Kunden, insbesondere in den Bereichen Medizintechnik und

Industrie, werden von der Kombination, der sich ergänzenden

Kompetenzen und Technologien von Cicor und Clayens profitieren.

Clayens wird von einer Tochtergesellschaft von One Equity

Partners kontrolliert und erfüllt für Cicor daher die Definition

einer nahestehenden Partei.

Cicor hat am 17.10.2023 eine Vereinbarung zur Übernahme von 100%

der Aktien der britischen STS Defence Limited unterzeichnet - die

Transaktion wurde im Januar 2024 abgeschlossen. Damit stärkt

Cicor die Marktstellung in Grossbritannien, dem grössten

europäischen Markt für Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Durch

die Kombination der Stärken der 2021 übernommenen Axis

Electronics und STS Defence schafft Cicor ideale Voraussetzungen,

um anspruchsvollste Kundenprogramme für die überwiegend

britischen Kunden umzusetzen. STS Defence erzielte in dem am

30.06.2023 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von GBP

27.5 Mio. mit einer starken operativen Marge.

Advanced Substrates (AS) Division mit deutlicher Erholung im

zweiten Semester

Nachdem im ersten Semester der Auslauf eines Mehrjahresauftrages

für Hybridschaltungen sowie die reduzierte Nachfrage eines

Medizintechnikkunden für Leiterplatten das Ergebnis der Division

deutlich negativ beeinflusst hatten, konnten diese Verluste im

zweiten Semester wieder weitgehend aufgeholt werden. Positiv

wirkte sich hierbei ein erfolgreich umgesetztes Exzellenzprogramm

am Standort Boudry aus, hingegen konnten durch einen zeitweisen

Personalmangel an einem der Standorte für Dünnschichtsubstrate

die Umsatz- und Ergebnisziele nicht vollständig erreicht werden.

Der Umsatz der AS-Division nahm in der Folge um 3,9% auf CHF 43,0

Mio. ab (2022: CHF 44,8 Mio.). Die EBITDA Marge war nur gering

verändert bei 14.1% (2022: 14.4%). Damit wurde ein EBITDA von CHF

6,1 Mio. erzielt, 6,1% unter dem Vorjahreswert von CHF 6,5 Mio.

Cicor betrachtet die AS-Division weiterhin als einen strategisch

wichtigen Bestandteil der Cicor Gruppe, um den Kunden

insbesondere der Medizintechnik sowie der Luft-/Raumfahrt und

Verteidigung Gesamtlösungen anbieten zu können, die in Bezug auf

Miniaturisierung, Bioverträglichkeit, Robustheit und

Funktionalität einzigartig sind. Die dadurch entstehenden

Opportunitäten stützen das Wachstum der EMS-Division in den

Zielmärkten.

Bilanzstärke und Refinanzierung als Basis für weiteres Wachstum

Per 31. Dezember 2023 ging die Bilanzsumme der Cicor Gruppe trotz

der Integration von zwei akquirierten Unternehmen und des

organischen Wachstums leicht auf CHF 361,1 Mio. (31.12.2022: CHF

366,7 Mio.) zurück. Dieser Rückgang resultiert hauptsächlich aus

der Optimierung des Liquiditätsmanagements sowie der planmässigen

Amortisation immaterieller Vermögenswerte, wogegen das

Nettoumlaufvermögen nur deutlich unterproportional zum Umsatz

anstieg. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht auf 41,0%

(31.12.2022: 40,6%), womit Cicor auch im Berichtsjahr über eine

solide Bilanzstruktur verfügt.

Der Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte, die zum

überwiegenden Teil aus der Akquisition von Axis Electronics

stammen, wurden nach den Regeln von Swiss GAAP FER zügig

amortisiert; diese sanken daher bereits deutlich auf CHF 48,4

Mio. per 31. Dezember 2023 (31.12.2022: CHF 58,3 Mio.).

Der positive Free Cashflow nach Akquisitionen ermöglichte eine

geringfügige Senkung der Nettoverschuldung auf CHF 43,5 Mio. per

31.12.2023 (31.12.2022: CHF 44,5 Mio.). Gemeinsam mit der

deutlich gesteigerten Profitabilität sank daher der

Verschuldungsgrad (Nettoschulden bezogen auf den EBITDA)

signifikant auf 0,96 zum Ende des Berichtsjahres (31.12.2022:

1,36).

Cicor hat am 30. Oktober 2023 den bestehenden Syndikatskredit

über CHF 155 Mio. mit Fälligkeit per 18. Juni 2025 frühzeitig zu

attraktiven Konditionen erneuert und auf CHF 245 Mio.

aufgestockt. Der neue Kreditvertrag hat eine Laufzeit von vier

Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um je ein Jahr. Die

Erneuerung der revolvierenden Kreditfazilität sowie die positive

Geschäftsentwicklung bringen Finanzierungs- sowie

Liquiditätssicherheit und ermöglichen Cicor, ihre

Wachstumsstrategie im Jahr 2024 und darüber hinaus fortzuführen.

Gewinnausschüttung

Der Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. schlägt der

Generalversammlung 2024 vor, auf die Ausschüttung einer Dividende

zu verzichten. Dies gibt der Gesellschaft die Möglichkeit, ihr

Kapital so zu verwenden, dass sie ihren Wachstumskurs durch

Akquisitionen fortsetzen kann, um so einen erheblichen Mehrwert

für die Stakeholder von Cicor zu schaffen. Cicor wird die

Wiederaufnahme von Gewinnausschüttungen an die Aktionäre in

Betracht ziehen, sobald ein nachhaltig positiver Netto-Cashflow

erzielt wird.

Nachhaltigkeit

Mit ihrer internen Nachhaltigkeitsagenda geht die Cicor Gruppe

weit über die neuen Anforderungen des schweizerischen

Obligationenrechts für eine nachhaltige Unternehmensführung zum

Schutz von Mensch und Umwelt hinaus. Nachhaltigkeit hat bei Cicor

eine hohe Priorität und wirkt sich auf alle Ebenen des

Unternehmens aus.

Die Aufrechterhaltung starker Werte in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung (ESG) ist für den geschäftlichen

Erfolg von Cicor unerlässlich, wobei Cicor soziale Aspekte als

ebenso wichtig erachtet wie die ökologische Nachhaltigkeit. Die

ESG-Strategie von Cicor wurde im Geschäftsjahr 2023 systematisch

weiterentwickelt. Dazu gehörte die Aktualisierung des

Risikomanagements, der Start von Projekten zur Verbesserung des

Lieferantenmanagements und die Einführung standortübergreifender

ESG-Indikatoren. Die Cicor-Standorte in Rumänien und Vietnam

haben kürzlich grosse Photovoltaikanlagen installiert, die in

Zukunft zu einem verbesserten Strommix für die Cicor-Gruppe

beitragen werden. Das Unternehmen unterstützt die soziale

Verantwortung für seine eigenen Mitarbeiter und erwartet das

Gleiche von seinen Partnern in der gesamten Lieferkette.

Der in den Cicor Geschäftsbericht 2023 integrierte

Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit den Standards

der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und erfüllt die

gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung über

nicht-finanzielle Aspekte gemäss dem schweizerischen

Obligationenrecht. Der Nachhaltigkeitsbericht wird den Aktionären

der Cicor Gruppe an der ordentlichen Generalversammlung zur

Genehmigung vorgelegt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 23. Januar 2024 hat die Cicor Gruppe 100% der

Anteile an STS Defence Ltd, Grossbritannien, erworben. Mit STS

Defence erwirbt Cicor einen branchenführenden Anbieter von

Wartungs-, Support- und Modernisierungslösungen für

missionskritische Elektronik- und Kommunikationssysteme in den

Bereichen Luft-/Raumfahrt und Verteidigung.

Mit Wirkung vom 27. Februar 2024 erwarb die Cicor Gruppe 100% der

Anteile an Evolution Medtec Srl, Rumänien. Evolution Medtec ist

ein Anbieter von umfassenden technischen Dienstleistungen mit

einem starken Fokus auf medizinische und paramedizinische

Anwendungen und beschäftigt 25 Mitarbeiter in Bukarest, Rumänien.

Am 1. März 2024 hat die Cicor Gruppe eine Vereinbarung zur

Übernahme von TT Electronics IoT Solutions Ltd (Umsatz 2023: GBP

70,2 Mio.) mit drei Produktionsstandorten in Grossbritannien und

China von TT Electronics PLC unterzeichnet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und verfügt über eine

zusätzliche Produktionsfläche von rund 25'000 Quadratmetern. Die

Kombination der drei neuen Standorte und der Cicor-Unternehmen

Axis Electronics und STS Defence wird nicht nur den neuen

Marktführer im britischen EMS-Markt schaffen, sondern Cicor auch

zu einem europäischen Marktführer in der Produktion von

High-End-Elektronik für Anwendungen in der Luft-/Raumfahrt und

Verteidigung machen. Cicor bezahlt GBP 20,8 Mio. in bar, ohne

Berücksichtigung von Schulden und vorbehaltlich der üblichen

Anpassungen des Umlaufvermögens. Die Transaktion wird

voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen, hat alle

behördlichen Genehmigungen erhalten und unterliegt den üblichen

Abschlussbedingungen.

Fortsetzung des Wachstumskurses für 2024 erwartet

Cicor verfügt über einen Auftragsbestand, der fast einem

Jahresumsatz entspricht. Zudem gehen mehrere wichtige Neuprojekte

in die Serienproduktion. Die Konsolidierung von STS Defence,

Evolution Medtec und TT Electronics IoT Solutions

(voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen) wird

ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis

führen. Hingegen werden sich die Aufwertung des Schweizer

Frankens gegenüber dem Euro und dem US-Dollar sowie ein

temporärer Nachfragerückgang von Kunden aus dem Smart Building

Bereich und anderen Industriesektoren bremsend auf das Wachstum

auswirken.

Sofern sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen

Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern, erwartet Cicor

für 2024 ein Umsatzwachstum auf CHF 460-500 Mio. mit einer EBITDA

Marge im Zielbande von 10-13%.

Cicor bekräftigt die im Dezember 2023 veröffentlichten

finanziellen Mittelfristziele:

* Jährliches organisches Umsatzwachstum von 7-10%

* Umsatz von >CHF 600 Millionen innerhalb von 3-4 Jahren

* Profitabilität von 7-10% (Core EBIT), bzw. 10-13% (EBITDA)

* Kern-Rendite auf das investierte Kapital (Core ROIC) von >15%

* Verschuldungsgrad (Net Debt / EBITDA Ratio) von <2,75

* Investitionsausgaben (CAPEX) von unter 3% des Umsatzes

Cicor ist sehr gut positioniert. Das Unternehmen profitiert von

einer dynamischen Entwicklung in ihren Fokusmärkten

Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung.

Akquisitionen werden in der Strategie von Cicor weiterhin eine

wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen in einem stark

fragmentierten Markt attraktive Möglichkeiten sieht. Die

derzeitige Guidance beinhaltet ein moderates Mass an

Akquisitionen. Die effektive Höhe des anorganischen Wachstums

kann zu einer Revision der finanziellen Mittelfristziele führen.

Die Ausschüttung einer Dividende wird in Betracht gezogen, sobald

Cicor einen nachhaltig positiven Netto-Cashflow erzielt.

